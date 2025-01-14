Парковок — больше, чем квартир, велодорожки, боксы для колясок. Каким будет «МОНО квартал» в краснодарском поселке Березовом

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Краснодарский край

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  • © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
    © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»

В краснодарском поселке Березовом, где пока ещё малоэтажные дома соседствуют с зелеными локациями, а плотная городская застройка кажется чем-то далеким, возводят «МОНО квартал». Комплекс хотят сдать в эксплуатацию уже в этом году.

Юга.ру узнали у застройщика, компании «Инсити девелопмент», как будет устроен новый ЖК.

Где находится «МОНО квартал»?

В поселке Березовом на улице имени Профессора Малигонова — в Прикубанском округе Краснодара. Из комплекса есть прямой выезд на Ейское шоссе.

Что рядом:

  • школы и детские сады (5-10 минут пешком); 
  • городской парк «Сосновый» (10 минут ходьбы);  
  • «Баскет-холл» и другие объекты «Города спорта» (15 минут на машине);
  • исторический парк «Россия — Моя история» (20 минут езды);
  • крупный торговый центр «Красная площадь», несколько гипермаркетов и фермерский рынок (20-30 минут езды).

Светлые квартиры с большими лоджиями

«МОНО квартал» состоит из четырех восьмиэтажных домов на 616 квартир. Фасады выдержаны в теплых натуральных оттенках, оформление — лаконичное, без лишних деталей. Внутри — просторные квартиры с большими окнами и лоджиями. 

Планировки разные:

  • однокомнатные квартиры — до 42 кв. метров;  
  • двух- и трехкомнатные варианты с кухней-гостиной.  

Кухни-гостиные легко превращаются в зону для дружеских встреч, а лоджии можно обустроить как рабочий кабинет, зимний сад, зону отдыха или мини-спортзал. Большие окна добавляют света и визуально расширяют пространство.  

  • © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
    © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
  • © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
    © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»

Дворы без машин, колясочные и велобоксы

Застройщик решил убрать машины с территории дворов, чтобы пространство стало по-настоящему безопасными. Здесь разместят детские и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами.

Для машин предусмотрели парковку на 639 мест (больше, чем квартир!) вдоль внешнего периметра. С парковки можно сразу попасть в подъезд — удобно и для тех, кто вернулся с тяжёлыми сумками, и для молодых родителей. Еще один бонус для последних: в каждом подъезде будут закрытые колясочные.

Позаботились и о велосипедистах: на территории есть специальный бокс для хранения двухколёсного транспорта, так что велосипед не нужно поднимать на этаж или держать в квартире.

  • © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
    © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
  • © Рендер предоставлен пресс-службой компании «Инсити-девелопмент»
    © Рендер предоставлен пресс-службой компании «Инсити-девелопмент»

Круглосуточное видеонаблюдение установят по всему периметру «МОНО квартала»: на въездах, придомовой территории, детских площадках, в подъездах, вестибюлях, колясочных блоках и лифтах.

Первые этажи домов отдали под коммерцию: продуктовые магазины, кафе, салоны красоты и другие полезные сервисы. Всё самое нужное будет буквально в двух шагах.

Для активного образа жизни 

Внутри комплекса появится собственный сквер с аллеями для неспешных прогулок, лавочками и зелёными уголками.

На территории также будет велодорожка длиной почти 800 метров. А если захочется большего простора, в десяти минутах ходьбы — городской парк «Сосновый». Здесь можно гулять с детьми, бегать по утрам или устраивать пикники с друзьями.

  • © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»
    © Рендер «МОНО квартала», предоставлен пресс-службой «Инсити девелопмент»

В Краснодаре строят микрорайон с собственным парком, летним кинотеатром и памп-треком:

Кому подойдет «МОНО квартал» 

Этот комплекс станет хорошим выбором для молодых семей и людей с активным образом жизни. Вокруг — все необходимое для повседневных дел и отдыха: магазины, школы, спортклубы, парки. Спокойный район с развитой инфраструктурой, удобные планировки, закрытые дворы — всё это делает комплекс камерным, но самодостаточным.  

Больше деталей о квартирах и условиях покупки можно узнать в отделе продаж «Инсити девелопмент».

Как писали Юга.ру, возле краснодарской «Авроры» появится «Эндемик». Продажи квартир в новом жилом комплексе уже открыли.

ГК ИНСИТИ Жилье Инфраструктура Красная Площадь Краснодар Недвижимость Строительство

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