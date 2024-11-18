Ключи от «Новой Елизаветки». В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир

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Краснодарский край

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  • Новоселье в микрорайоне «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Новоселье в микрорайоне «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

«Новая Елизаветка» — новый микрорайон в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). В ноябре 2024-го «ИНСИТИ девелопмент» сдал в эксплуатацию шесть 4-этажных многоквартирных домов бизнес-класса на 400 квартир с панорамными видами. Больше половины жилья уже купили. Застройщик устроил для новоселов праздник в честь выдачи ключей.

На закрытой охраняемой территории «Новой Елизаветки» разбили просторный парк с прогулочным бульваром, спортивными и детскими площадками, работают школа на 616 учеников в смену и детский сад на 350 воспитанников. В планах — собственное озеро с видовым рестораном на берегу. 

  • Въезд в микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Въезд в микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В Краснодаре построили новый жилой район:

На мероприятии собственники принимали свои квартиры, знакомились с будущими соседями и участвовали в развлекательной программе. Праздничную атмосферу создавали музыкальное сопровождение, тематическая фотозона, фуршет с согревающими напитками. Застройщик организовал зоны отдыха и анимационную программу для юных жителей.

  • Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    Микрорайон «Новая Елизаветка» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Ранее в микрорайоне уже сдали в эксплуатацию 796 домов блокированной застройки [дома стоят в одном ряду с общими боковыми стенами без проемов и отдельным выходом на земельный участок] общей площадью 39 563 кв. метра и 352 индивидуальных жилых дома общей площадью 19 526 кв. метров. 

Андрей Шадрин, директор «ИНСИТИ девелопмент», подчеркнул, что выдача ключей раньше заявленного срока — давняя традиция компании: «Каждый клиент для нас — это, фактически, член нашей большой семьи. Мы постоянно собираем обратную связь от новоселов, чтобы наши проекты соответствовали всем ожиданиям и потребностям жителей».

Компания «ИНСИТИ девелопмент» желает новоселам счастья и процветания и продолжает активно развивать проекты бизнес-класса с акцентом на загородную недвижимость высокого уровня.

Ранее Юга.ру под Краснодаром открыли продажи квартир в малоэтажном комплексе с большой парковкой. Подробности.

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