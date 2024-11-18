Ключи от «Новой Елизаветки». В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир

«Новая Елизаветка» — новый микрорайон в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). В ноябре 2024-го «ИНСИТИ девелопмент» сдал в эксплуатацию шесть 4-этажных многоквартирных домов бизнес-класса на 400 квартир с панорамными видами. Больше половины жилья уже купили. Застройщик устроил для новоселов праздник в честь выдачи ключей.

На закрытой охраняемой территории «Новой Елизаветки» разбили просторный парк с прогулочным бульваром, спортивными и детскими площадками, работают школа на 616 учеников в смену и детский сад на 350 воспитанников. В планах — собственное озеро с видовым рестораном на берегу.