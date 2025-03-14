Стройка без остановки. В чем Краснодарский край обгоняет Россию и какие тренды ждут рынок в 2025 году

Руководитель направления «Ремонт и стройка» на Авито Услугах Светлана Филимонова рассказала, почему юг России строит активнее других регионов, как сэкономить на ремонте и какие технологии будут популярны в 2025 году. Главные цифры, тренды и лайфхаки — в материале Юга.ру.

Общероссийские тренды рынка строительных и ремонтных услуг Каковы основные тенденции на рынке ремонтных услуг в России за последние годы?

Светлана Филимонова

— Главный тренд — это переход из офлайна в онлайн. Раньше все искали мастеров через «сарафанное радио» или объявления в подъездах, а теперь — через интернет. За последний год доля онлайн-заказов в сфере ремонта выросла на 7%, а в строительстве — на 4%. И здесь Авито Услуги играют ключевую роль: по данным совместного исследования платформы с агентством ORO, 56% заказчиков ремонтных работ и 61% клиентов в строительстве выбирают именно нашу платформу.

Тренд 1. Онлайн vs офлайн: 61% заказчиков выбирают Авито

Еще одна важная тенденция — рост доли индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В 2024 году она достигла 60% от общего объема введенного жилья. Тренд 2. ИЖС — 60% нового жилья

Другой яркий тренд — дробление крупных проектов: вместо ремонта «под ключ» клиенты все чаще разбивают стройку на отдельные этапы: фундамент, теплый контур, внутренняя отделка... В связи с этим растет спрос и на узкоспециализированных мастеров, например, электриков, которые умеют работать с системой «умный дом», или сантехников с опытом монтажа рекуперационных установок. Это уже не «мастера на все руки», а профессионалы с четкой специализацией. Тренд 3. Дробление крупных проектов на этапы

На фоне роста цен на электроэнергию заказчики все чаще обращают внимание на энергоэффективные технологии. Например, популярность набирают системы рекуперации — они используют тепло отработанного воздуха для нагрева поступающего с улицы и тем самым экономят до 30% энергии. Также растет интерес к энергоэффективному остеклению, которое помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом. Тренд 4. Энергоэффективность

Краснодарский край — локомотив стройки: бани, гаражи и алмазное бурение Что строят и ремонтируют в Краснодарском крае?

— Краснодарский край — это регион с практически круглогодичным строительным сезоном. В январе 2025 года спрос на ремонт и строительство в ЮФО вырос на 17% — выше среднероссийского показателя. В топе: отделка деревянных домов (+221% за год),

фундаментные работы (+153%)

кладка стен (+95%).

Юг России — это настоящий локомотив частного домостроения, и Краснодарский край — в авангарде этого движения. Люди здесь строят не просто дома, а целые усадьбы с банями, гаражами и верандами. Востребованы на юге и сложные услуги, такие как алмазное бурение или геодезия, газификация. Это говорит о том, что люди стали подходить к строительству более основательно. В Краснодаре хорошо заметен интерес жителей на обслуживание и монтаж вентиляций — в январе 2025-го спрос вырос на 49% к январю прошлого года.

© Фото Freepik, ru.freepik.com

Прогноз на 2025: рост цен и «умные дома» Продолжит ли расти спрос на строительные услуги в регионе? — Да, но акценты сместятся. После бума частного домостроения (доля ИЖС — 60%) люди займутся «апгрейдом» своих владений. Уже сейчас на 30% вырос спрос на услуги утепления и на 49% — по монтажу энергоэффективных систем. А еще в тренде «умные дома»: установка датчиков климата, автоматизация полива участков. В Краснодаре даже спрос на проектирование домашних кинотеатров вырос на 15%.

Вместе со спросом растут и цены — но не так быстро, как на товары. Услуги все-таки более инертны к инфляции. Но тренд на рост цен, увы, продолжится. Так что, если хотите сэкономить, лучше не откладывать ремонт в долгий ящик. На рынке строительства ожидается возвращение льготных ипотек на ИЖС, а переход на эскроу-счета позволит заказчикам снять ряд опасений и страхов связанных с этапами строительства (фрод со стороны подрядчика, качество выполненного строительства).

Вызовы рынка: сезонность, кадровый голод и новые законы Существует ли сезонность в спросе на ремонтные и строительные услуги и как подрядчики подстраиваются под нее? — Да, сезонность есть, но на юге она сглажена. В среднем по России пик строительства приходится на весну-лето. Например, спрос на строительство домов в мае-июне растет на 50%, а в декабре падает до минимума. Но южане спасают статистику: в Краснодарском крае даже зимой спрос на ремонт выше среднероссийского на 20%.

«Полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»: Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина

Компании адаптируются: зимой предлагают скидки до 20% на отделочные работы, летом нанимают временных рабочих. А еще продвигают услуги в соцсетях — в низкий сезон активность там вырастает на 35%.

Если смотреть по направлениям, картина такая: Дома под ключ активнее всего заказывают в мае-июне — тут и фундаменты, и сварочные работы, и алмазное бурение.

активнее всего заказывают в мае-июне — тут и фундаменты, и сварочные работы, и алмазное бурение. Благоустройство участков стартует с марта, но пик — в мае: в ход идут спилы деревьев, вспашка земли, покос травы, бурение скважин.

участков стартует с марта, но пик — в мае: в ход идут спилы деревьев, вспашка земли, покос травы, бурение скважин. Отделка набирает обороты с марта по октябрь, а к августу-сентябрю спрос подскакивает на 40% против января. Самые популярные запросы — поклейка обоев, малярные работы, укладка пола и плитки, установка натяжных потолков, штукатурка.

Спрос на мелкий ремонт равномерен в течение года, за исключением сантехнических работ — тут сезонность повторяет динамику спроса ремонта и отделки.

С какими проблемами сталкивается рынок? — Главный вызов — кадровый голод. Особенно не хватает молодых специалистов, так как молодежь не спешит в профессию: 60% мастеров старше 45 лет. Второй барьер — неразвитость льготной ипотеки для частных домов. Если раньше льготная ипотека подстегивала спрос, то сейчас ставки уже не так привлекательны. Чтобы выровнять ситуацию, нужны субсидии для застройщиков и проектное финансирование.

Как новые законодательные инициативы повлияли на рынок строительных и ремонтных услуг? — Новый закон об эскроу-счетах для ИЖС уже изменил правила игры: теперь подрядчики обязаны работать через банковские гарантии. Это повысило прозрачность, но замедлило процесс: клиенты стали осторожнее, а мелкие бригады потеряли часть заказов. Но есть и плюсы: эскроу снижает риски мошенничества, а стандарты приемки этапов (скажем, фундамента или «теплого контура») постепенно повышают качество. Для прозрачности рынка на стороне банков важно внедрять схемы упрощенной проверки подрядчиков. Также важно опрозрачить регламенты приемки построенного жилья, чтобы обеспечить стандарты поэтапной сдачи работ.

© Фото Freepik, ru.freepik.com