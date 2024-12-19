Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кто вы: неопытный краснодарец или закаленный обходчанин, который верит в лучшее и не боится 10-балльных пробок?

Проверьте, насколько хорошо вы знаете районы Восточного и Западного обходов!

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?

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