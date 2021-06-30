Велосипед на балконе, шахматы во дворе? Тест о привычках городского жителя
Партнерский Краснодарский край
На квартирный вопрос все отвечают по-своему — и жильцы, и застройщики. Юга.ру и «Неометрия» собрали частые сюжеты из жизни в многоквартирных домах и решили узнать, что краснодарцы хотят видеть у себя во дворе.
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Тест о привычках городского жителя
Посмотреть планировки и узнать больше подробностей о жилом комплексе «Отражение» можно на сайте.
Сегодня, 14:30 ПартнерскийВелосипед на балконе, шахматы во дворе?
Тест о привычках городского жителя
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