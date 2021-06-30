Велосипед на балконе, шахматы во дворе? Тест о привычках городского жителя

Партнерский Краснодарский край

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На квартирный вопрос все отвечают по-своему — и жильцы, и застройщики. Юга.ру и «Неометрия» собрали частые сюжеты из жизни в многоквартирных домах и решили узнать, что краснодарцы хотят видеть у себя во дворе.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест о привычках городского жителя

Посмотреть планировки и узнать больше подробностей о жилом комплексе «Отражение» можно на сайте.

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