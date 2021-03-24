Пицца, пальмы и кино. Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Краснодарский край

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Простояв в законсервированном состоянии шесть лет, один из главных символов Краснодара — кинотеатр «Аврора» — потихоньку начал оживать. Представленный Сергеем Галицким проект реконструкции исторического комплекса, кажется, уже утвержден везде, где положено, и работа там вот-вот закипит: в ближайшие три года комплекс углубится под землю на 21 метр, фасад и фонтан переделают — в общем, «Аврора» изменится навсегда.

Давайте проверим, помните ли вы, какой «Аврора» была до закрытия в 2015 году.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Пицца, пальмы и кино. Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Аврора Краснодар

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