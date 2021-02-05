Пришел, увидел, Краснодар. Тест на определение кубанской национальности

За последние несколько лет население Краснодара увеличилось почти в два раза. Отличить коренного краснодарца от «понаехавшего» бывает трудно, но не нам. Юга.ру подготовили простой тест — на этот раз в виде картинок, — который поможет определить, коренной вы житель или нет.