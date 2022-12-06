Цифровая ипотека, китайский автопром и юани для бизнеса. Как и где Уралсиб находит точки роста

Банк Уралсиб рассказал Юга.ру, как развиваются ключевые направления бизнеса банка в 2022 году и как новые экономические реалии помогают ему укреплять позиции на рынке.

Ипотека — основной драйвер

Как сообщил ЦБ РФ, в сентябре 2022 года ипотека оставалась основным драйвером розничного кредитования. Прирост портфеля в сентябре составил 2,4% (в августе 2,0%), что выше среднемесячного уровня 2021 года.

Для оперативности и удобства клиентов Уралсиб оцифровал несколько ипотечных услуг. Так, банк запустил сервис по подготовке отчёта об оценке квартиры. Клиент может самостоятельно сфотографировать жилое помещение или составить отчёт без осмотра.

Подать заявку на ипотеку в Уралсибе теперь можно онлайн в «Циан.Ипотеке». Клиенты могут подобрать объект недвижимости на сайте, заполнить анкету и предварительно рассчитать параметры кредита без перехода на сайт банка.

Также Уралсиб проводит электронную регистрацию сделок по ипотечным кредитам. Электронную закладную можно оформить при получении новой ипотеки или рефинансировании жилищных кредитов сторонних банков, а также при оформлении права собственности на объект после окончания строительства. А ещё клиент может перевести документарную (бумажную) закладную по действующему кредиту в электронный вид и поставить её на учёт в депозитарий.

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Рынок автокредитования перегруппировывается

За 7 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 387 712 новых легковых машин — на 58,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Рынок новых автомобилей упал вслед за снижением импорта и сбоями в цепочках поставок и логистике. Сегодня авторынок «перегруппировывается»: одни игроки, чьи бизнес-модели не выдержали проверку временем, уходят, а другие, наоборот, наращивают мощности. Ведь любые стресс-периоды — это трудности для одних и безусловные возможности для других.

Несмотря на непростую конъюнктуру рынка, Уралсибу и, в частности, филиалу «Южный» удалось нарастить объём выдач автокредитов. Летом Уралсиб вошёл в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России. Также банк расширил географию кредитования — в частности, вышел на рынок Дальнего Востока и усилил свои позиции в нескольких стратегически важных регионах.

Основное направление автокредитования в настоящий момент (более 60% заявок) — кредиты на автомобили с пробегом. Учитывая дефицит новых авто и смещение фокуса на китайские бренды, Уралсиб предполагает, что это долгосрочный тренд. 2022 год для банка ознаменовался вступлением в совместную программу с Geely. Взять такой авто в кредит по программе с остаточным платежом без первоначального взноса на один год можно по минимальной ставке.

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«Прибыльный» лидер

Флагманский карточный продукт Уралсиба — карта «Прибыль». В ней собраны наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и высокий процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки карты на дом. В ноябре 2022 года «Прибыль» возглавила топ-5 рейтинга наиболее доходных дебетовых карт с процентом на остаток по версии портала Банки.ру.

9 июня на базе карты «Прибыль» Уралсиб запустил совместную карту с ФК «Краснодар». Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями.

Карта Уралсиба «120 дней на максимум» оказалась в пятёрке лидеров рейтинга лучших кредитных карт с длительным льготным периодом.

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Именное место на стадионе и повышенный кешбэк: Рассказываем, что еще известно о новой совместной карте ФК «Краснодар» и Уралсиба

О трендах на рынке МСБ

Одна из особенностей текущего года — большой приток в банк клиентов малого бизнеса, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). В условиях санкций предприниматели переходили на обслуживание в банки, не попавшие под санкционные ограничения с широкой линейкой продуктов для ведения ВЭД. Поэтому в 2022 году количество таких клиентов в Уралсибе выросло в 3-4 раза. Благодаря тому, что правительство страны увеличило долю участия малого бизнеса в различных конкурсных процедурах, и соответственно, доля предприятий МСП в закупках существенно выросла, хорошим спросом стали пользоваться гарантийные банковские продукты. Значительно выросла и потребность в услугах эквайринга, так как Центробанк вводил ограничение по комиссии до конца лета.

«Увеличение запроса на услуги ВЭД в современных реалиях формирует еще один заметный тренд — активный рост оборотов и платежей клиентов в юанях. Поскольку тенденция отхода от доллара и евро будет активно продолжаться и далее, то мы планируем запустить ряд продуктов для участников ВЭД в юанях. Активно смотрим на возможности открытия счетов для клиентов в других валютах, ищем банки за рубежом, с которыми мы могли бы сотрудничать.Такая же тенденция и по кредитным продуктам. И если буквально до недавнего времени у нас не было возможности выдавать такие ссуды, поскольку не было больших остатков в этой валюте, то сейчас эти остатки довольно значимы», — отмечает заместитель председателя правления банка Уралсиб Евгений Абузов.

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Ближе к предпринимателям

Еще один тренд на рынке банковских услуг для МСБ — диджитализация. В январе-феврале 2023 года все продукты для бизнеса перейдут в «цифру», их можно будет получить без офлайн-взаимодействия с точкой продаж. Это позволит в дальнейшем обслуживать клиентов МСБ по всей России в формате «цифрового банка». Уралсиб уже запустил пилотный проект «Новые города» для дистанционного привлечения и обслуживания клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка.