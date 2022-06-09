Банк Уралсиб и ФК «Краснодар» выпустили совместную банковскую карту

9 июня на стадионе ФК «Краснодар» презентовали кобрендовую карту футбольного клуба и банка Уралсиб. Болельщики смогут получать специальные бонусы и повышенный кешбэк

Банк Уралсиб и футбольный клуб «Краснодар» запустили кобрендовую карту «ФК Краснодар», которую можно заказать в любом отделении банка на территории Краснодарского края, на сайте банка , а также при переходе по ссылкам с сайта футбольного клуба .

Карта оформлена в фирменной стилистике клуба и обладает уникальным набором преимуществ для болельщиков:

кешбэк 10% за покупки в магазинах и кассах клуба;

кешбэк до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности Банка Уралсиб Бонус;

по программе лояльности ФК «Краснодар» владельцу карты доступна 20% скидка на покупку абонементов;

15% скидка на покупку товаров ФК «Краснодар» в официальных магазинах клуба и на стадионе;

бесплатное обслуживание и повышенный процент на остаток (подробные условия смотрите на сайте банка).

В рамках долгосрочного сотрудничества Банка Уралсиб и ФК «Краснодар» также запущена обновленная программа лояльности, где накопленные по карте бонусные баллы можно будет обменять на уникальные впечатления, доступные в «Витрине впечатлений» Клуба. Уралсиб выступает официальным партнером клуба с 2018 года.

Подробную информацию о карте «ФК Краснодар» можно узнать на сайте банка.