Банк Уралсиб и ФК «Краснодар» выпустили совместную банковскую карту

Партнерский Краснодарский край

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  • Матч «Краснодар» — «Порту», Краснодар, 7 августа 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Порту», Краснодар, 7 августа 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 июня на стадионе ФК «Краснодар» презентовали кобрендовую карту футбольного клуба и банка Уралсиб. Болельщики смогут получать специальные бонусы и повышенный кешбэк

Банк Уралсиб и футбольный клуб «Краснодар» запустили кобрендовую карту «ФК Краснодар», которую можно заказать в любом отделении банка на территории Краснодарского края, на сайте банка, а также при переходе по ссылкам с сайта футбольного клуба.

Кобрендовая карта банка Уралсиб и ФК «Краснодар»

Кобрендовая карта банка Уралсиб и ФК «Краснодар»

Карта оформлена в фирменной стилистике клуба и обладает уникальным набором преимуществ для болельщиков:

  • кешбэк 10% за покупки в магазинах и кассах клуба;
  • кешбэк до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности Банка Уралсиб Бонус;
  • по программе лояльности ФК «Краснодар» владельцу карты доступна 20% скидка на покупку абонементов;
  • 15% скидка на покупку товаров ФК «Краснодар» в официальных магазинах клуба и на стадионе;
  • бесплатное обслуживание и повышенный процент на остаток (подробные условия смотрите на сайте банка).

В рамках долгосрочного сотрудничества Банка Уралсиб и ФК «Краснодар» также запущена обновленная программа лояльности, где накопленные по карте бонусные баллы можно будет обменять на уникальные впечатления, доступные в «Витрине впечатлений» Клуба. Уралсиб выступает официальным партнером клуба с 2018 года.

Подробную информацию о карте «ФК Краснодар» можно узнать на сайте банка.

Ранее Юга.ру писали, что Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах и на сайтах.

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