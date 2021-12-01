Новые данные каждые 20 минут. Кто и как следит за качеством воздуха в Туапсе

В центре Туапсе есть экран. На электронном табло, которое установил Туапсинский НПЗ, круглосуточно меняются цифры. Они показывают содержание химических веществ в воздухе. Юга.ру узнали, как часто и как именно проводят замеры, и что делать, если жители хотят перепроверить результаты.

Как результаты попадают на экран? Более 10 лет назад в санитарно-защитной зоне Туапсинского НПЗ установили два поста контроля загазованности. Они автоматически и непрерывно собирают информацию о концентрации веществ в воздухе. «Каждые двадцать минут на посту контроля загазованности определяются такие показатели, как содержание в атмосферном воздухе углеводородов, метана, сероводорода, окисей серы, азота, окиси углерода. Эти сведения попадают сразу и на наши компьютеры, и на городской экран», — говорит начальник санитарной лаборатории Туапсинского НПЗ Ольга Морозова.

А если прибор сломается? Чтобы этого не случилось и пост работал без перебоев в любых условиях, есть комплекс жизнеобеспечения. «Он поддерживает температуру — летом работают кондиционеры, зимой — отопление. Включает в себя пожарную сигнализацию и систему бесперебойного питания на случай проблем с электроэнергией», — объясняет заместитель начальника санитарной лаборатории Надежда Чурилова. По словам руководителя санитарной лаборатории Ольги Морозовой, показателей сверх нормы не фиксировали уже много лет. А что, если концентрация будет выше нормы? Превышение нормы содержания какого-либо вещества в воздухе — это повод для моментальной реакции сотрудников лаборатории. Они должны выехать на место на специальных экомобилях и провести контрольные замеры.

© Фото пресс-службы ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

«Мобильная лаборатория — наша гордость, — рассказывает инженер-лаборант санитарной лаборатории предприятия Ирина Трухина. — Если вдруг кому-то из горожан покажется, что в воздухе превышены показатели, мы можем сесть в машину и поехать проверить на месте. Сам анализ займёт 5-10 минут в зависимости от времени года — в холода приборам надо немного прогреться. Так что результат мы получаем практически сразу, его не нужно даже обрабатывать». Зачем это нужно компании? Туапсинский НПЗ — это градообразующее предприятие. Больше полутора тысяч местных жителей работают на заводе, а их семьи живут в Туапсе. По словам Ирины Трухиной, пробы воздуха регулярно берут и на территории компании: в цехах, в операторных, лабораториях, зданиях головного офиса.

© Фото пресс-службы ООО «РН-Туапсинский НПЗ»