На Кубани создадут министерство промышленной политики

По инициативе главы Кубани Вениамина Кондратьева департамент промышленной политики Краснодарского края переименовали в министерство промышленной политики Краснодарского края.

«У нас в крае промышленность показывает рост больше, чем в среднем по стране. С учетом докапитализации фонда промышленности это совсем другая ответственность. Здесь уже надо быть не просто статистами, а планировать работу так, чтобы добиться ещё большего роста и развития этого сектора экономики в регионе», — отметил глава региона.

Основная цель министерства заключается в устойчивом развитии промышленности как одной из ведущих отраслей экономики Кубани.

«Для дальнейшего роста у неё есть все основания и возможности. Среди них — полная поддержка органов государственной власти края и постоянно совершенствуемое депутатами ЗСК отраслевое законодательство. Будущие сотрудники Министерства промышленной политики должны понимать, что Кубань ждет от них разработки стратегии развития отрасли, привлечения в край новых высокотехнологичных производств», — заверил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Начальник управления кадровой политики администрации региона Геннадий Стрюк сообщил, что изменениями в закон в структуре администрации Краснодарского края создаётся отдел организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии. Отделу придается значимый статус, так как борьба с распространением наркотиков обязана получить новый толчок.



Как ранее сообщали Юга.ру, Совет законодателей Кубани одобрил инициативы ЗСК и внес предложения комитетов в Госдуму.