На уровне мира, или Куда отправляется кубанская сталь

Вот уже 11 лет в Краснодарском крае успешно работает Абинский ЭлектроМеталлургический завод — из одного сортопрокатного цеха он вырос в гиганта отрасли. На протяжении этого времени каждый покупатель становился важной вехой в развитии предприятия, и некоторые из них запомнились особо. Например, большая олимпийская стройка в Сочи. Подробнее о том, куда отправляется продукция АЭМЗ, — в материале портала Юга.ру.

Развитая логистика Близость АЭМЗ к Новороссийскому морскому порту значительно упрощает доставку во все уголки планеты. В начале года завод впервые изготовил продукцию для клиентов из Латинской Америки, и сейчас основной объем поставок завода приходится на Колумбию, Доминиканскую Республику, Гватемалу, а также Израиль и Нидерланды. В распоряжении завода — 100 полувагонов для ж/д перевозок и 450 грузовых машин. Благодаря собственной транспортной системе предприятие имеет возможность доставлять свою продукцию в максимально короткие сроки и без труда закрывать потребности покупателей, находящихся в отдаленных регионах страны. К примеру, в Амурской области продукцию завода заказывает Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс, а в Ямало-Ненецком автономном округе — стройплощадка уникального завода по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», который возводят на полуострове Гыдан.

Первая десятка: Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

Во все четыре стороны В России одним из крупных объектов, куда АЭМЗ уже отгрузил более 2 тыс. тонн арматуры класса А600С/А500СНУ (повышенной прочности), является Курская АЭС. Она входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны; это важнейший узел Единой энергетической системы РФ, который охватывает 19 областей Центрального федерального округа. Курская АЭС построена по одному проекту с Чернобыльской АЭС, поэтому многие кинофильмы про Чернобыль снимали именно там, под Курском. Сейчас на сооружении станции замещения (Курской АЭС-2) ведутся работы на 94 объектах, ключевые из них — здания реактора и турбины, здания электроснабжения нормальной эксплуатации, комплекс гидротехнических сооружений первых двух энергоблоков. В Краснодарском крае Абинский ЭлектроМеталлургический завод поставляет свою продукцию на стройплощадку морского порта в Тамани. Строительство глубоководного незамерзающего сухогрузного района ведется здесь с перерывами с 2006 года. Порт будет интегрирован в международный транспортный коридор «Север-Юг» и дополнит портовые мощности в Азово-Черноморском бассейне. В первой очереди проекта планируют возвести несколько объектов, включая терминал металлических грузов, зерновой терминал, вспомогательный санитарно-карантинный причал, пожарное депо, а также создать акваторию порта и подходного канала. В конце июля 2021 года сортопрокатный цех АЭМЗ отметил очередное достижение — выпуск 10-миллионной тонны проката (арматуры и катанки). За два месяца до этого электросталеплавильный цех достиг аналогичного показателя.

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Немало значимых объектов, куда завод поставлял и продолжает поставлять сортовой прокат, располагаются в Белоруссии. «В число таких объектов входит Белорусская АЭС, автомобильный завод «БелДжи», новый индустриальный парк «Великий Камень» и другие предприятия разной величины», — рассказал руководитель направления строительного проката Григорий Савченко. К примеру, индустриальный парк «Великий камень» — это высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса в 25 км от Минска с современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и экологическими решениями. По окончании строительства там разместятся производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. В парке уже зарегистрированы и реализуют свои проекты более 70 резидентов из Германии, Швейцарии, Бельгии, США, Канады, Китая, РФ и других стран.