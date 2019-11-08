Как работает крупнейший на Кубани металлургический завод

Краснодарский край славится рекордными урожаями, популярными курортами и спортивной инфраструктурой для мероприятий международного уровня. Но есть еще один повод для гордости. Почти десять лет назад в Абинске заработал крупнейший в регионе электрометаллургический завод. Мы привыкли думать, что настоящие металлурги где-то в Челябинске или Магнитогорске, но никак не на Кубани. Большинство крупных заводов действительно находятся в Западной Сибири, на Урале и еще где-то на Севере. О том, как металлурги появились в Абинске, кто работает на заводе и где учиться на сталевара — в материале Юга.ру.

АЭМЗ — Абинский ЭлектроМеталлургический завод, работает с 2010 года. Основная продукция — арматура. В качестве сырья предприятие использует лом металла, а не руду. Около 70% продукции реализовывается в России, 30% идет на экспорт.

Откуда в Абинске металлургический завод? Завод в Абинске возвели с нуля, что уже само по себе достаточно редкая история в секторе металлургии. Все крупнейшие российские металлургические предприятия, функционирующие на сегодняшний день, основаны в СССР, а многие даже в дореволюционной России. АЭМЗ, в отличие от них, совершенно новое предприятие, и это заметно во всем: от оборудования до методов управления. Решение о строительстве завода приняли, опираясь на уже имеющуюся базу и логику большого бизнеса. До этого через порт Новороссийска постоянно шел большой объем металлолома на экспорт. Металлолом — это сырье для металлургической промышленности, отсюда и мысль — зачем его вывозить, если можно работать с ним здесь.

Подготовка к строительству началась в 2006 году, а уже в июле 2010-го заработала первая очередь завода — сталепрокатное производство мощностью 500 тыс. тонн в год. Основное оборудование закупили у итальянской компании SMS Meer. Начинало предприятие с выпуска строительной арматуры. Три года спустя запустилось электросталеплавильное производство мощностью 1,3 млн тонн в год. Свою первую миллионную тонну стали завод выпустил в конце 2015 года. Доля металлургической промышленности в ВВП России составляет около 5%, в промышленном производстве — около 12%, в экспорте — чуть больше 10%. Большинство металлургических заводов России расположены вблизи месторождений железной руды: Магнитогорск, Череповец, Челябинск, Нижний Тагил, Кузбасс.

Кто работает на заводе? Кубань — традиционно аграрный регион, и традиции обучения металлургическим профессиям здесь просто нет. Поэтому специалисты приезжают работать на Абинский завод со всей России. Из более 3,7 тыс. рабочих около 230 человек переехали в Краснодарский край из других краев и областей. АЭМЗ готов оказывать поддержку квалифицированным специалистам из других регионов: предоставлять жилье, помогать с адаптацией сотрудника и его семьи на новом месте жительства. Сейчас в самом разгаре строительство многоквартирного дома для работников завода.



«Наш завод растет и стремительно развивается, а это значит, что уже завтра нам потребуются новые люди. Учитывая специфику производства, кадры добыть непросто. Именно поэтому мы создали на своей базе собственный учебный центр, который получил государственную лицензию на образовательную деятельность по подготовке рабочих профессий. Однако мы также ждем дипломированных специалистов в области металлургии, осознающих свой выбор той или иной профессии в этой области», — рассказали Юга.ру в пресс-службе АЭМЗ.

Если кандидату не хватает квалификации для выполнения обязанностей, но у него есть желание развиваться и работать здесь, ему предлагают пройти подготовку или переподготовку или повысить свою квалификацию в учебном центре АЭМЗ. Сейчас здесь получают профессиональное образование более 150 работников завода. Преподавателями выступают опытные сотрудники, занятия идут по нескольким дисциплинам, в некоторых направлениях до десяти. Программы пишут сами преподаватели и мастера АЭМЗ с большим опытом. Есть теория и практика, курс длится от 1,5 до 3 месяцев, а в конце ученики получают свидетельство о том, что они освоили одну из металлургических профессий. С Таганрогским металлургическим техникумом завод в прошлом году заключил договор, теперь там заочно получают среднее специальное образование другие сотрудники, которым оно нужно для повышения квалификации и карьерного роста. В прошлом году таких было 18 человек, в этом году уже 35.



Но на АЭМЗ нужны люди и других специальностей, которым учат в вузах и техникумах края, например инженеры КИПиА, механики и электромонтеры, слесари и сварщики, машинисты кранов и погрузочной техники. Здесь также нужны специалисты в области IT-технологий. Завод все время нанимает новых людей, потому что объем производства постоянно растет. В конце года ожидается старт работы нового цеха мощностью 150 тыс. тонн в год, на 2020 год запланирован запуск еще одного.

Как завод работает сейчас? Близость к международному морскому порту Новороссийск позволяет заводу поставлять продукцию по всему миру. Объем поставок АЭМЗ в США оказался настолько большим, что предприятие не просто попало под санкции: в конце 2017 года для АЭМЗ пошлину на ввоз стали повысили сразу на 756,9% (для сравнения: другим российским предприятиям этого сектора пошлину подняли на 436,8%), что свидетельствует о влиянии компании на международный рынок. АЭМЗ участвует в крупнейших международных выставках в сфере металлургии. В 2018 году стенд Абинского завода на «Металл-Экспо» был выполнен в виде музея. Идея была в том, чтобы показать, что работа металлургов — тоже творчество. Используя продукцию завода, профессиональный скульптор создал ряд объектов, и их можно с полным правом назвать произведениями современного искусства. В 2019 году на выставку везут уже совершенно новую концепцию.

Завод в Абинске не просто молодой и современный. На его примере становится ясно, что попасть в мир реального сектора промышленности можно, не спускаясь в шахты, а металлургия не всегда означает ущерб экологии. Это подтверждает и сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2015, и простой визуальный осмотр: на территории множество зеленых насаждений, а сотрудники пользуются экологическим транспортом. Здесь вообще нет дыма благодаря системе очистки воздуха, вода используется в режиме замкнутого цикла, отдельно установлены системы очистки грунтовой воды, чтобы никакие примеси после дождей не попадали в окружающую среду.

АЭМЗ — это не только мало кому понятные слова «катанка» и «метиз», не только производство арматуры для строительной отрасли. Это новый современный бренд, в чем можно убедиться, даже просто пролистав инстаграм предприятия. АЭМЗ — это молодой и прогрессивный менеджмент, выстроивший все процессы так, что все рабочие вопросы решаются в течение дня. И конечно же, АЭМЗ — это возможность достаточно быстро построить серьезную карьеру — если вы действительно этого хотите.