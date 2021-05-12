Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске

Вот уже 11 лет на аграрной Кубани успешно работает и развивается Абинский ЭлектроМеталлургический завод. Чем уже может гордиться предприятие, как проходят будни его работников, тонкости металлургического дела, приметы и традиции — портал Юга.ру собрал всё самое интересное из жизни кубанских сталеваров. Электросталеплавильный цех Готовой продукцией электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) является непрерывнолитая заготовка сечением 150×150 мм. Ее отгружают покупателям, а также используют в прокатном цеху для производства арматуры или катанки.

В 2013 году

480 человек

8 марок стали К 2021 году

735 человек

90 марок стали

Важные достижения:

— 142 384,143 т (198 т/ч) — рекорд производства, установленный в мае 2020 года,

— 37 плавок (208 т/ч) — максимальное суточное производство.

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За год АЭМЗ производит около 1 млн 600 тыс. т годной непрерывнолитой заготовки. Теоретически из этого объема можно: построить еще 160 Эйфелевых башен,

протянуть цепочку от Москвы до Владивостока, выложив заготовки в линию (9 тыс. км),

возвести стену выше линии Кармана*, сложив заготовки друг на друга (110 км). * условная граница между атмосферой Земли и космосом, верхняя граница государств (100 км над уровнем моря).

Цех работает в круглосуточном режиме в две 12-часовые смены. Каждая смена начинается с собрания, на котором бригадиры озвучивают производственное задание, предыдущие показатели работы, актуальную информацию по охране труда, а также общие вопросы из жизни завода и цеха. Поскольку ЭСПЦ — это работа в условиях повышенных температур, шума, перемещающихся механизмов, всегда существуют риски для персонала. Их минимизируют регулярные мероприятия по охране труда, а также особая внимательность и аккуратность со стороны каждого работника — сталеплавильное производство не прощает вольностей. По признанию работников ЭСПЦ, атмосфера в коллективе дает каждому из них возможность свободно и творчески мыслить, раскрывать и реализовывать собственный потенциал. И это, в свою очередь, позволяет сохранять высококлассных специалистов и избегать текучести кадров. Неотъемлемая часть общего досуга — участие в заводских спортивных мероприятиях. Цех представляют собственные команды по футболу, хоккею, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Байки из цеха

С 2015 года на крыше ЭСПЦ живет семейство кобчиков (род соколов). Однажды работник цеха обнаружил выпавшего из гнезда птенца: он напоил его водой и вернул обратно в семью. Сокол вырос и до сих пор радует работников цеха красотой своего полета. Очевидно, что птицам здесь вполне комфортно.

Сортопрокатный цех Специалисты сортопрокатного цеха производят арматуру гладкого и периодического профиля в прутках и бунтах.

В 2010 году

189 человек

74 710 т арматуры в год К 2021 году

630 человек

1 600 000 т проката в год

Важные достижения:

— выпуск высококачественной продукции,

— высокая клиентская база по всему миру. Цех является объектом повышенной опасности с большим количеством подвижных частей оборудования и грузоподъемных механизмов. Кроме того, при ведении проката возможен выброс горячего металла на высоких скоростях. Согласно современным требованиям охраны труда и правилам безопасности персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой и обувью, очками, перчатками, берушами и защитными касками.

Коллектив цеха — крепкая команда единомышленников, которая нацелена на достижение высоких результатов. Кроме того, основной костяк коллектива очень давно дружит между собой — многие работники продолжают общение и за пределами предприятия, выезжая семьями на море, в лес, на рыбалку.

Метизный цех Основная задача метизного цеха — производство нескольких видов проволоки (низкоуглеродистой, стальной сварочной, оцинкованной, омедненной, алюмоцинковой), а также профиля ХДА.

В 2019 году

396 человек

116 000 т проволоки в год К 2021 году

662 человека

155 000 т проволоки в год (в двух цехах)

Важное достижение:

— рекорд по производству продукции за один месяц: в июне 2020 года было выпущено 13 887 т проволоки, что почти на 1 000 т превышает средний показатель. Как и на любом производственном объекте, в метизном цеху существуют риски получения травм, поэтому крайне важно применение средств индивидуальной защиты каждым работником и строгое соблюдение всех требований по безопасности.

Сотрудники метизного цеха принимают активное участие и регулярно занимают призовые места в спортивных соревнованиях, которые проводит АЭМЗ. Созданию благоприятной и плодотворной атмосфере в коллективе помогают также коллективные выезды на отдых. Байки из цеха

У оцинковщиков горячим способом есть традиция носить булавки, изготовленные из оцинкованной проволоки, — существует поверье, что они приносят удачу.

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Кислородный завод Основная задача завода — производство продуктов разделения воздуха: кислорода, азота и аргона в жидком и газообразном состояниях. Полученный кислород используется для интенсификации процесса плавки металла в дуговой сталеплавильной печи, аргон — при продувке и перемешивании металла во время внепечной обработки, азот — для создания инертной среды в колпаковых печах при термообработке металла.

В 2015 году

37 человек

87 970 529 Нм³ технических газов в год К 2021 году

41 человек

91 547 376 Нм³ технических газов в год

Важное достижение:

— первое в Краснодарском крае получение жидкого аргона (в 2015 году).

Производство продуктов разделения ведется непрерывным циклом. Кислород, являясь одним из самых сильных окислителей на нашей планете, несет угрозу возгорания предметов в его среде. Отсюда — особые требования к чистоте производственных помещений, спецодежды персонала, обезжириванию оборудования и коммуникаций. При контакте с маслами, жирами, горючими пластмассами, угольной пылью, ворсинками органических веществ и т. д. чистый кислород способен окислять их с большими скоростями — это может привести к их самовоспламенению или даже взрыву. В дальнейшем это может послужить причиной пожара. Атмосфера в коллективе дружная — все сотрудники придерживаются принципов взаимопомощи, доверительных отношений и общих интересов. Такой подход, по признанию самих работников, значительно повышает эффективность труда.