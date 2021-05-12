Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
Вот уже 11 лет на аграрной Кубани успешно работает и развивается Абинский ЭлектроМеталлургический завод.
Чем уже может гордиться предприятие, как проходят будни его работников, тонкости металлургического дела, приметы и традиции — портал Юга.ру собрал всё самое интересное из жизни кубанских сталеваров.
Электросталеплавильный цех
Готовой продукцией электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) является непрерывнолитая заготовка сечением 150×150 мм. Ее отгружают покупателям, а также используют в прокатном цеху для производства арматуры или катанки.
В 2013 году
480 человек
8 марок стали
К 2021 году
735 человек
90 марок стали
Важные достижения:
— 142 384,143 т (198 т/ч) — рекорд производства, установленный в мае 2020 года,
— 37 плавок (208 т/ч) — максимальное суточное производство.
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За год АЭМЗ производит около 1 млн 600 тыс. т годной непрерывнолитой заготовки. Теоретически из этого объема можно:
- построить еще 160 Эйфелевых башен,
- протянуть цепочку от Москвы до Владивостока, выложив заготовки в линию (9 тыс. км),
- возвести стену выше линии Кармана*, сложив заготовки друг на друга (110 км).
* условная граница между атмосферой Земли и космосом, верхняя граница государств (100 км над уровнем моря).
Цех работает в круглосуточном режиме в две 12-часовые смены. Каждая смена начинается с собрания, на котором бригадиры озвучивают производственное задание, предыдущие показатели работы, актуальную информацию по охране труда, а также общие вопросы из жизни завода и цеха.
Поскольку ЭСПЦ — это работа в условиях повышенных температур, шума, перемещающихся механизмов, всегда существуют риски для персонала. Их минимизируют регулярные мероприятия по охране труда, а также особая внимательность и аккуратность со стороны каждого работника — сталеплавильное производство не прощает вольностей.
Валерий Хантимиров, начальник электросталеплавильного цеха АЭМЗ: — Традицией для коллектива нашего цеха является не только выполнение поставленных задач, но и стремление к освоению новых технологий и марок стали, постоянное повышение своего мастерства.
По признанию работников ЭСПЦ, атмосфера в коллективе дает каждому из них возможность свободно и творчески мыслить, раскрывать и реализовывать собственный потенциал. И это, в свою очередь, позволяет сохранять высококлассных специалистов и избегать текучести кадров. Неотъемлемая часть общего досуга — участие в заводских спортивных мероприятиях. Цех представляют собственные команды по футболу, хоккею, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта.
Байки из цеха
С 2015 года на крыше ЭСПЦ живет семейство кобчиков (род соколов). Однажды работник цеха обнаружил выпавшего из гнезда птенца: он напоил его водой и вернул обратно в семью. Сокол вырос и до сих пор радует работников цеха красотой своего полета. Очевидно, что птицам здесь вполне комфортно.
Сортопрокатный цех
Специалисты сортопрокатного цеха производят арматуру гладкого и периодического профиля в прутках и бунтах.
В 2010 году
189 человек
74 710 т арматуры в год
К 2021 году
630 человек
1 600 000 т проката в год
Важные достижения:
— выпуск высококачественной продукции,
— высокая клиентская база по всему миру.
Цех является объектом повышенной опасности с большим количеством подвижных частей оборудования и грузоподъемных механизмов. Кроме того, при ведении проката возможен выброс горячего металла на высоких скоростях. Согласно современным требованиям охраны труда и правилам безопасности персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой и обувью, очками, перчатками, берушами и защитными касками.
Вячеслав Пастиков, начальник сортопрокатного цеха АЭМЗ:
— Перед каждым работником стоит задача по выполнению производственной программы и других задач, поставленных руководством. В обязательном порядке — с соблюдением необходимых мер безопасности.
Коллектив цеха — крепкая команда единомышленников, которая нацелена на достижение высоких результатов. Кроме того, основной костяк коллектива очень давно дружит между собой — многие работники продолжают общение и за пределами предприятия, выезжая семьями на море, в лес, на рыбалку.
Метизный цех
Основная задача метизного цеха — производство нескольких видов проволоки (низкоуглеродистой, стальной сварочной, оцинкованной, омедненной, алюмоцинковой), а также профиля ХДА.
В 2019 году
396 человек
116 000 т проволоки в год
К 2021 году
662 человека
155 000 т проволоки в год (в двух цехах)
Важное достижение:
— рекорд по производству продукции за один месяц: в июне 2020 года было выпущено 13 887 т проволоки, что почти на 1 000 т превышает средний показатель.
Как и на любом производственном объекте, в метизном цеху существуют риски получения травм, поэтому крайне важно применение средств индивидуальной защиты каждым работником и строгое соблюдение всех требований по безопасности.
Евгений Жилин, начальник метизного цеха АЭМЗ: — Главная гордость метизного цеха — это люди. За столь короткий по меркам металлургического производства срок удалось создать коллектив, способный решать самые амбициозные задачи и достигать поставленные цели. Многие работники не просто коллеги, но и надежные друзья как на производстве, так и за его пределами».
Сотрудники метизного цеха принимают активное участие и регулярно занимают призовые места в спортивных соревнованиях, которые проводит АЭМЗ. Созданию благоприятной и плодотворной атмосфере в коллективе помогают также коллективные выезды на отдых.
Байки из цеха
У оцинковщиков горячим способом есть традиция носить булавки, изготовленные из оцинкованной проволоки, — существует поверье, что они приносят удачу.
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Кислородный завод
Основная задача завода — производство продуктов разделения воздуха: кислорода, азота и аргона в жидком и газообразном состояниях. Полученный кислород используется для интенсификации процесса плавки металла в дуговой сталеплавильной печи, аргон — при продувке и перемешивании металла во время внепечной обработки, азот — для создания инертной среды в колпаковых печах при термообработке металла.
В 2015 году
37 человек
87 970 529 Нм³ технических газов в год
К 2021 году
41 человек
91 547 376 Нм³ технических газов в год
Важное достижение:
— первое в Краснодарском крае получение жидкого аргона (в 2015 году).
Производство продуктов разделения ведется непрерывным циклом. Кислород, являясь одним из самых сильных окислителей на нашей планете, несет угрозу возгорания предметов в его среде. Отсюда — особые требования к чистоте производственных помещений, спецодежды персонала, обезжириванию оборудования и коммуникаций. При контакте с маслами, жирами, горючими пластмассами, угольной пылью, ворсинками органических веществ и т. д. чистый кислород способен окислять их с большими скоростями — это может привести к их самовоспламенению или даже взрыву. В дальнейшем это может послужить причиной пожара.
Александр Сычев, начальник кислородного завода АЭМЗ:— В марте 2019 года АЭМЗ получил лицензию на производство жидкого медицинского кислорода, и сейчас основные усилия цеха сконцентрированы на том, чтобы обеспечить потребности кислородзависимых пациентов. Каждый рабочий день нашего коллектива начинается с приема заявок и оформления распоряжений на производство медицинского кислорода.
Атмосфера в коллективе дружная — все сотрудники придерживаются принципов взаимопомощи, доверительных отношений и общих интересов. Такой подход, по признанию самих работников, значительно повышает эффективность труда.
Абинский ЭлектроМеталлургический завод
Адрес: г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Сайт: abinmetall.ru
Инстаграм: @aemz_official