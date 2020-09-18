Главный ресурс. Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод воспитал поколение кубанских металлургов

Абинский ЭлектроМеталлургический завод — одно из ведущих предприятий черной металлургии на юге России, которое непрерывно развивается. Здесь работает порядка четверти рабочего населения города. О том, как устроены отношения между градообразующим производством и его специалистами, порталу Юга.ру рассказала начальник отдела кадров АЭМЗ Екатерина Захарова.

Екатерина Захарова начальник отдела кадров АЭМЗ

Добро пожаловать, специалист Сейчас на АЭМЗ работают более 4 тыс. человек. Поиск металлургов для работы в неметаллургическом регионе HR-отдел ведет на специализированных сайтах и форумах, также размещая объявления в социальных сетях, на радио и телевидении. Многие специалисты из других регионов готовы переехать на Кубань для постоянного проживания — не только из-за выгодного предложения о работе, но и по причине привлекательности самого края.

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В ближайшее время сотрудникам, переехавшим в Абинск, смогут предложить место в общежитии — при необходимости улучшить текущие жилищные условия. Сейчас идет строительство девятиэтажного дома на 108 квартир и более 200 номеров, в которых и будет обустроено общежитие. Во дворе построят крытый бассейн — посещать его смогут как жильцы дома, так и все желающие горожане. Специалистам руководящего звена при переезде по приглашению возмещают стоимость жилья.

Учебный центр с лицензией Завод развивается — растет и потребность в квалифицированных кадрах. Специфика производства подразумевает дефицит специалистов, поэтому выходом стало создание собственного Учебного центра подготовки рабочих профессий. Пройти обучение на базе программ центра может даже человек, не связанный с металлургическими направлениями, — для получения квалификации будет достаточно среднего (полного) общего образования. Лицензию на ведение образовательной деятельности центр получил в 2017 году и сразу приступил к обучению. Занятия, которые включают теоретическую и практическую части, обычно проходят в группах. Их проводят профессиональные преподаватели из числа работников завода, а производственные азы профессии дают непосредственно в цехах предприятия. Курс длится 1,5–3 месяца, по его окончании ученики получают свидетельство о том, что они освоили одну из металлургических профессий.

Учебный центр активно занимается профессиональным развитием кадров как в рамках своих программ, так и направляя сотрудников на обучение в сторонние образовательные организации, включая стажировки за границей. Например, установлено эффективное сотрудничество с Таганрогским техникумом машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ». Его преподаватели посетили завод, чтобы внести изменения в образовательный процесс под задачи предприятия. Сейчас по обновленным программам в техникуме обучаются 56 сотрудников завода — они претендуют на резервные должности мастеров. В числе основных образовательных направлений — программы металлургических профессий: волочильщиков, намотчиков, вальцовщиков, оцинковщиков и других. К 2020 году Учебный центр АЭМЗ освоил и дистанционные образовательные технологии — для сотрудничества с МЗ «Балаково». И такой формат очень пригодился в условиях пандемии. «Мы активно используем дистанционные образовательные площадки, осваиваем удаленное обучение. Процесс становится более удобным и доступным. В условиях цифровизации нам есть к чему стремиться!» — отметила Екатерина Захарова, начальник отдела кадров АЭМЗ. За 3,5 года непрерывной работы Учебного центра прошли подготовку, повышение квалификации и переподготовку 1722 человека — это в среднем 492 человека в год. Свидетельство о профессии рабочего, полученное в Учебном центре, — документ о квалификации по рабочей специальности с ограниченным сроком действия. Он применим на территории РФ ко всем производствам в рамках полученной профессии.

Перспективы для новичков Каждый молодой специалист имеет возможность сделать карьеру на АЭМЗ — для этого достаточно регулярно проявлять профессиональные качества и навыки, развиваться и иметь соответствующие стремления. По словам Екатерины Захаровой, для карьерного роста на заводе необходимо прежде всего обладать упорством, ответственностью, инициативностью и умением отстаивать свою точку зрения: «Начальник сортопрокатного цеха не сразу стал начальником — прежде он прошел необходимый карьерный путь. Проявляя себя, рабочие могут расти до мастеров, старших мастеров и начальников».

Период пандемии Завод предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить распространение вируса: всем работникам регулярно измеряли температуру, выдавали средства индивидуальной защиты, ввели режим соблюдения 1,5-метровой дистанции. Часть сотрудников по возможности перевели на удаленный режим работы, в том числе тех, у кого есть маленькие дети. Благодаря слаженным действиям и ответственному отношению к ситуации предприятие сумело без потерь пережить пик пандемии и карантин. «Заводу удалось полностью сохранить штат работников — мы не останавливали производство, каждый месяц и без задержек выплачивали всем заработную плату», — рассказала начальник отдела кадров.

Ежедневная мотивация Металлургия — тяжелый труд, и приятные бонусы для работников здесь совсем не лишние. На АЭМЗ обеспечивают не только достойную зарплату, но и прозрачные перспективы роста, награждают грамотами и премируют отличившихся сотрудников, компенсируют поездки на такси, предоставляют скидки на занятия в спортзалах.

На предприятии действует профсоюз, который также участвует в жизни коллектива: организует поездки на отдых, предоставляет билеты в театры и на концерты, организовывает спортивные мероприятия и другие активности, выдает материальную помощь и прочее. Обо всем самом интересном и важном профсоюз рассказывает в своем инстаграм-аккаунте @ppo_metallurgi_kubani.

Первая десятка: Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

Есть на заводе и место для праздников — от крупных, Дня металлурга и Нового года, которые обычно отмечают с размахом, до узкоспециализированных, вроде Дня строителя или водителя. И хотя в этом году пандемия нарушила немало планов (например, празднование десятилетия компании и Дня металлурга пришлось отменить), впереди у Абинского ЭлектроМеталлургического завода еще немало торжественных поводов.