«Идти вперед намеченным курсом». Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым

2020-й — год 55-летия со дня образования знаменитого на всю страну производственного объединения «Кубаньгазпром». Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» (компании-правопреемника) Андрей Захаров дал развернутое интервью, в котором рассказал об истории предприятия, его современной работе и перспективах дальнейшего развития.

Андрей Захаров генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Андрей Александрович, назовите самые значимые, на ваш взгляд, события в жизни компании за ушедший и текущий год? — Безусловно, главным достижением последнего времени стали стабилизация добычи газа и увеличение объемов добычи жидких углеводородов (ЖУВ). По итогам 2019-го впервые за много лет мы остановили падение добычи и превысили показатели предыдущего года на 18%. На словах выглядит лаконично, но на деле за этим стоит колоссальный труд всего коллектива.

Сегодня мы закладываем фундамент для дальнейшего роста добычи углеводородов в наших регионах деятельности. И в этом направлении нам удалось добиться положительных результатов, о которых можно с уверенностью говорить. В активную фазу перешли работы по проектированию основных перспективных объектов. Речь идет об обустройстве Северо-Югидского месторождения в Коми, подключении эксплуатационных скважин № 10, 12 и 13 Восточно-Прибрежного месторождения в Краснодарском крае и строительстве дожимной компрессорной станции (ДКС) на Марковском месторождении в Ростовской области. Ввод ДКС на «Марковке» важен как для нашего Общества и ПАО «Газпром», так и для всего региона. Успешная реализация проекта способствует дальнейшей стабилизации добычи и обеспечит гарантированные поставки газа потребителям области, в том числе при пиковых нагрузках в осенне-зимний период. Это позволит развивать отечественный бизнес и создавать новые рабочие места.

В области геологоразведки по итогам прошлого года Общество обеспечило плановый прирост запасов. Этот результат — следствие успешных геологоразведочных работ на Кармалиновском участке в 2017–2018 годах в Ставропольском крае. В Краснодарском крае завершается бурение поисковой скважины № 1 Западно-Варавенская. По результатам ее строительства мы рассчитываем открыть новое месторождение. Также знаковым событием для нас стало заключение договора на поставку устьевого оборудования для строительства уникальной поисковой скважины № 1 Крупская. Мы планируем продолжить ее бурение уже в 2021 году.

В прошлом году нам удалось реализовать важный инвестиционный проект. На факельной линии установки комплексной подготовки газа и конденсата «Прибрежная» Каневского газопромыслового управления (ГПУ) смонтирована система измерения сжигаемого газа. Ее строительство и ввод в эксплуатацию — первый прецедент в деятельности Общества, осуществленный по агентской схеме. Вместе с этим мы приступили к строительно-монтажным работам инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на ряде наших объектов. Отмечу, что некоторые из них, например, комплекс ИТСО в Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов, уже построены и введены в эксплуатацию. Кроме того, в 2019 году мы выполнили программу работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту в 100%-ном объеме. В финансовом выражении этот показатель составил 99,7%, что является своеобразным рекордом за последние несколько лет.

В 2020 году получены четыре патента: три на разработку новых рецептур поверхностно-активных веществ (лабораторией Инженерно-технического центра) и один на изобретение «Райбер для реставрации посадочного места полуоси и восстановления полуоси тракторов Т-130, Т-170» (управлением технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ). В Петровской автоколонне УТТ и СТ мы обустроили площадку под передвижной автогазозаправщик и ввели его в эксплуатацию. В Вуктыльском ГПУ продолжили закачку «сухого» газа в пласт — это позволит увеличить углеводородоотдачу Вуктыльского НГКМ. Про успешное выполнение производственных планов по добыче и транспортировке углеводородов я даже не говорю — это априори наша основная задача.

География производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» обширна. Как вы оцениваете ситуацию с добычей углеводородов в регионах присутствия компании? Какие месторождения вы назвали бы наиболее перспективными для восполнения минерально-сырьевой базы? — Новые горизонты есть по всем нашим направлениям. На севере, в Республике Коми, мы ожидаем подтверждения значительных запасов ресурсов углеводородного сырья в поднадвиговой части Вуктыльского НГКМ. С этой целью в 2021 году запланированы закупка материально-технических ресурсов и подготовительные работы к бурению поисково-оценочной скважины № 402 Вуктыльская. Непосредственно бурение планируется начать в 2022 году. На юге, в Краснодарском крае, основные перспективы связаны с открытием нового месторождения, приуроченного к юрским отложениям на Крупском участке в Красноармейском районе. «Газпром добыча Краснодар» обладает огромным опытом в области ликвидации фондов. Расскажите об этом подробнее. Как этот опыт востребован в «Газпроме»? — Опыт ликвидации основных фондов как головной организации, так и собственных у Общества действительно большой. Наше предприятие является одним из старейших среди всех газодобывающих в концерне. Соответственно, у нас раньше, чем у других начали выбывать из эксплуатации скважины, групповые установки и целые месторождения. Накоплены знания по подготовке проектной документации, физическим работам по ликвидации, демонтажу шлейфов и промыслового оборудования, рекультивации земель. Например, только за последние десять лет было ликвидировано более 200 скважин и почти 100 единиц объектов добычи. Как этот опыт востребован? На ежегодных расширенных совещаниях специалисты компании выступают с докладами по этому направлению, отвечают на вопросы, делятся практическими решениями. Да и в повседневной трудовой деятельности другие «дочки» часто обращаются к нам за советом, как решить тот или иной вопрос.

Как ведется работа по повышению эффективности деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар», сокращению издержек и более рациональному использованию ресурсов? — Эффективность деятельности предприятия отражает такой показатель, как себестоимость продукции, то есть газа и ЖУВ. Снижать ее можно двумя путями. Первый — это сокращение издержек. С этой целью разработана и реализуется программа оптимизации затрат. Второй — увеличение объемов добычи углеводородов. В 2019 году предприятие нарастило добычу ЖУВ путем ввода в эксплуатацию скважин Песчаного месторождения. Для наращивания добычи в ближайшей и среднесрочной перспективе в Обществе реализуются проекты на действующих месторождениях, а также готовятся к вводу в эксплуатацию новые. Для создания задела на долгосрочную перспективу мы выполняем геологоразведочные работы на различных лицензионных участках. В рамках реализации Программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» обновляется парк газомоторных транспортных средств. Сегодня техника на газомоторном топливе (ГМТ) составляет почти 55% от общего количества автомобилей, подлежащих переводу на ГМТ. Наше Общество не только следует вектору стратегического развития ПАО «Газпром», но и вносит свой вклад в реализацию экологической политики регионов присутствия. Этот вид топлива уже доказал свою экономичность, экологичность и безопасность. В прошлом году транспортные средства организации потребили почти 1 млн кубометров природного газа. Если сравнивать аналогичный объем потребления жидкого топлива, то экономия составит фактически 25 млн рублей.

Расскажите о рационализаторских достижениях компании. Сколько внедрено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), чему посвящены самые значимые из них? Какой экономических эффект получен от их внедрения? — Рационализаторство — одно из важнейших средств улучшения производительности труда, повышения эффективности и надежности эксплуатации оборудования, продления его срока службы. Ежегодно количество авторов/соавторов составляет порядка 130 человек, используется более 150 рацпредложений. Экономический эффект от их применения на производстве в 2019 году — примерно 40 млн рублей. Общество обладает исключительными правами на 29 объектов патентных прав, в собственной производственной деятельности используется семь патентов, общий экономический эффект — более 45 млн рублей. Кроме того, компании принадлежат права на 28 программ ЭВМ и баз данных.

Что касается научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в 2020 году в рамках программы НИОКР выполняются работы по десяти тематикам. К самым значимым можно отнести составление проектных технологических документов по разработке месторождений. Насколько сегодня компания зависит от иностранного оборудования? — Такая зависимость сведена к разумному минимуму. В ПАО «Газпром» действует единая техническая политика в сфере использования материально-технических ресурсов и их импортозамещения. Решения, которые требуют применения импортных технологий и оборудования, в большинстве случаев исключаются уже на стадии проектирования. Мы контролируем, чтобы проектные институты проводили маркетинговые исследования и применяли в проектах только российские разработки. Конечно, рынок страны пока не готов полностью перейти на отечественную продукцию, и иностранные решения применяются в индивидуальных случаях. Для нас таким исключением является устьевое оборудование и трубная продукция для поисковой скважины № 1 Крупской площади, строительство которой осуществляется в условиях аномально высоких давлений и экстремальных температур. В настоящее время отечественная промышленность не может предложить продукцию с техническими характеристиками, способными выдержать подобные горно-геологические условия. Так как этот проект является одним из приоритетных для Общества и всего концерна, приобретение необходимого иностранного оборудования согласовано с курирующим департаментом ПАО «Газпром».

2020 год стал, вероятно, одним из самым сложных в истории — как для предприятия, так и для страны и всего мира. Скажите, как пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на реализацию планов предприятия и на его текущую деятельность? — Работа в газовой промышленности никогда не была и не может быть простой. Хотя год действительно экстраординарный. Мы столкнулись с ограничительными мерами, необходимостью обсервации персонала, дистанционной работой, сокращением лимитов, вопросами допуска представителей подрядных организаций на объекты компании и многим другим. Да, пандемия оказала давление на производственный процесс. Но предприятие непрерывного цикла не может остановиться, углеводороды сами себя не добудут. Коллектив смог адаптироваться к сложившимся условиям, причем в максимально короткие сроки. Считаю, что мы достойно справились с возникшими сложностями, и никаких сбоев, существенных отставаний от графиков у нас не произошло. При этом отмечу, что по приоритетному для нас направлению — капитальному ремонту скважин — за первое полугодие текущего года выполнено 160% от плана. Важно, что мы не зациклились на проблеме, быстро среагировали и приняли эффективные решения, которые сегодня дают результаты.

Конечно, не обошлось без ряда управленческих мер в области кадровой и социальной работы. На срок до трех месяцев была увеличена продолжительность вахты со сменой персонала через 14-дневную обсервацию. Разработаны меры дополнительной поддержки вахтовиков. Было переработано расписание заездов на восстановительное лечение и оздоровительный отдых работников, пенсионеров и членов их семей.

Претерпел значительные изменения и график спортивных и культурно-массовых мероприятий: большая часть из них отменена или перенесена на 2021 год. Формат некоторых событий, в том числе и юбилейных торжеств, изменился, перешел в онлайн или стал дистанционным. Огромная внеплановая нагрузка легла на плечи нашего медицинского блока. Коллеги реализовали и продолжают осуществлять масштабный комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции. Организован ежедневный мониторинг состояния здоровья и термометрический контроль всего персонала. Регулярно проводятся исследования и тестирование работников на наличие COVID-19, ведется анализ эпидемической ситуации в регионах деятельности Общества. Под неустанным контролем находится работа вахтового персонала. Андрей Александрович, расскажите подробнее, какие задачи стоят перед старейшим газодобывающим предприятием страны? — Миссия абсолютно любого предприятия, и ООО «Газпром добыча Краснодар» здесь не исключение, — непрерывное устойчивое развитие. Мы, как каждая добывающая компания, стремимся вести поиск и разведку новых площадей, обустраивать новые месторождения, вводить их в эксплуатацию и получать продукцию. Это вполне естественно и находит отражение в нашей истории. За более чем полувековой период Общество вело производственную деятельность на 97 месторождениях с начальными запасами в 1167 млрд кубометров газа и 335 млн тонн жидких углеводородов. Всего за 55 лет из недр нами извлечено 826 млрд кубометров и 69 млн тонн соответственно. Было пробурено более 3,5 тыс. скважин, из них 681 — поисковые и разведочные. Цифры более чем достойные. Вместе с тем за этими достижениями стоят люди, отдавшие производству не только физические силы, но и душу. Их огромная работа, трудовые подвиги, опыт и знания вложены в общее и, подчеркну, непростое дело. Решение комплексных вопросов невозможно без синергии усилий профессионалов и единомышленников. Какие бы смелые планы мы перед собой ни ставили, они неосуществимы без научного, технического и интеллектуального потенциала коллектива. Поэтому для нас важно воспитать новое поколение газовиков, сохранив традиции преемственности.

Многие молодые люди сегодня приходят в компанию со своим свежим взглядом на производственные процессы, вносят в нашу команду новые идеи. Именно они по факту находятся у истоков долгосрочных проектов предприятия. И уже именно им предстоит реализовывать намеченные проекты по добыче углеводородов и дальнейшему развитию Общества — от момента получения лицензии, проведения поисково-разведочных работ и до ввода месторождения в промышленную эксплуатацию проходит порядка 10–15 лет.

Поэтому наша, на мой взгляд, стратегическая и ключевая задача — непрерывно формировать и поддерживать коллектив, способный достойно принять эстафету, врученную нам нашими старшими товарищами, ветеранами отрасли. Команду, сохраняющую стремление идти вперед, «болеющую» производством, способную в динамично меняющихся внешних политических и экономических условиях довести до конца инновационные для Общества «длинные» перспективы, база которых сформирована уже сейчас. Мы смотрим за горизонт, уверенно решаем кратко- и среднесрочные задачи и именно сегодня находимся в нужной точке, чтобы вновь начать движение вверх, вывести наше предприятие на новый уровень развития.

А перспективные проекты весьма амбициозны. Так, в нашем восточном кластере с целью освоения Собинского и Пайгинского НГКМ совместно с ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Газпром недра» ведется подготовка финансово-экономического обоснования и выбор наиболее эффективных условий реализации этого проекта. Рекомендованный вариант разработки «Собинки» предусматривает расконсервацию семи и бурение более 100 новых скважин. Для подготовки углеводородов планируется построить центральный пункт сбора нефти, установку подготовки газа, установку стабилизации конденсата и газоперерабатывающий завод в селе Богучаны (с целью выработки гелия). Срок ввода Собинского месторождения в промышленную эксплуатацию, намеченный на 2026 год, планируется уточнить по результатам проведения его пробной эксплуатации и синхронизировать с программой газификации Красноярского края и программой строительства низких сетей газораспределения. В северных регионах (Республика Коми и Ненецкий АО) также не утихает работа. В рамках проекта по освоению месторождений федерального значения — Лаявожского и Ванейвисского — 5 октября 2020 года подписан план мероприятий по взаимодействию ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам создания совместного предприятия (СП). ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сформировали пакет документов в Федеральную антимонопольную службу России, необходимый для получения предварительного согласия на заключение Основного соглашения на осуществление совместной деятельности по разработке данных месторождений. В настоящий момент формируются устав и организационная структура СП, а также ведется разработка дорожной карты проекта.

Также к 2025 году планируется обустройство и ввод в разработку Печорогородского ГКМ в Республике Коми. Предусмотрено строительство скважин, установок предварительной подготовки газа и конденсата и продуктопроводов с их подключением к существующим мощностям по транспортировке и переработке углеводородного сырья. Мы уверенно смотрим в будущее, поступательно идем к поставленным целям, продолжаем реализацию непростых, но очень интересных и значимых для Общества проектов, которые в не такой уж отдаленной перспективе приведут к кратному увеличению объемов добычи газа и ЖУВ. Несомненно, нам это по силам.