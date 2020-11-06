«Газпром добыча Краснодар» приняла участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче

Партнеры создали серию экологических мультипликационных роликов, разработанных в технике Doodle-видео. В формате простых задач организаторы показали, как каждый житель планеты может уменьшить свой экологический след и сохранить и при этом окружающую среду. Сюжеты посвящены теме использования многоразовых стаканов, рациональному расходования воды, альтернативному топливу, утилизации батареек и энергосбережению в быту.

Пять серий мультфильма размещены на онлайн-площадках «Газпром добыча Краснодар» и в интернет-журнале «Афиша Краснодара». На сегодняшний день мультипликации собрали более 150 тыс. уникальных просмотров, сообщили 6 ноября в пресс-службе «Газпром добыча Краснодар».

«Компания является партнером фестиваля с 2016 года. В этом году, учитывая ограничительные обстоятельства, мы решили поделиться своей экологической позицией и рассказать о рациональном потреблении с помощью онлайн-площадок», — прокомментировал начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» Александр Старков.