«Газпром добыча Краснодар» приняла участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче
Компания «Газпром добыча Краснодар» присоединилась к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
ООО «Газпром добыча Краснодар» вместе с интернет-журналом «Афиша Краснодара» устроили серию онлайн-мероприятий в рамках фестиваля #ВместеЯрче.
Партнеры создали серию экологических мультипликационных роликов, разработанных в технике Doodle-видео. В формате простых задач организаторы показали, как каждый житель планеты может уменьшить свой экологический след и сохранить и при этом окружающую среду. Сюжеты посвящены теме использования многоразовых стаканов, рациональному расходования воды, альтернативному топливу, утилизации батареек и энергосбережению в быту.
Пять серий мультфильма размещены на онлайн-площадках «Газпром добыча Краснодар» и в интернет-журнале «Афиша Краснодара». На сегодняшний день мультипликации собрали более 150 тыс. уникальных просмотров, сообщили 6 ноября в пресс-службе «Газпром добыча Краснодар».
«Компания является партнером фестиваля с 2016 года. В этом году, учитывая ограничительные обстоятельства, мы решили поделиться своей экологической позицией и рассказать о рациональном потреблении с помощью онлайн-площадок», — прокомментировал начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» Александр Старков.
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