В компании «Газпром добыча Краснодар» определили лучших работников автотранспорта

Елена Синеок
Конкурс работников автомобильного транспорта ООО «Газпром добыча Краснодар» в станице Каневской © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соревновании участвовали 43 человека из трех филиалов компании — Управления технологического транспорта и спецтехники, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов и Вуктыльского газопромыслового управления.

Лучших специалистов определяли среди мотористов цементировочного агрегата, машинистов автомобильного крана, автомехаников и водителей автобусов, легковых и грузовых машин. Последние три номинации стали для конкурса новыми, так как ранее они объединялись в одну — лучший водитель автомобиля.

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Теоретические части заданий состояли из вопросов по правилам дорожного движения и устройству автомобиля, его обслуживания и ремонта. Практические задания включали демонстрацию навыков.

«Сегодня мы расширяем количество номинаций и усложняем задания — здоровый азарт и конкуренция в итоге позитивно отражаются на нашем профессиональном росте. От успешного труда автомобилистов зависит стабильность работы всей компании. Без транспорта остановится буквально все», — заключил генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

По итогам соревнований лучшим водителем легкового автомобиля был признан Максим Осипов (Вуктыльское ГПУ), лучшим водителем грузового автомобиля — Сергей Дудин (ЛПУМТ), лучшим водителем автобуса — Андрей Корсаков (ЛПУМТ), лучшим мотористом цементировочного агрегата — Александр Бурмистров (УТТ и СТ), лучшим машинистом крана автомобильного — Станислав Пашкевич (ЛПУМТ), лучшим слесарем по ремонту автомобилей — Александр Кочетков (УТТ и СТ).

ГазпромКаневской район

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