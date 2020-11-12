Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о мерах поддержки курортной отрасли Кубани и программе скидок для туристов

Краснодарский край, Вся Россия

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12 ноября спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал поправки в Налоговый Кодекс РФ и рассказал о системе льгот для туристов, отдыхающих и проходящих лечение на Кубани

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в Госдуму поступил проект о внесении поправок в ст. 217 и ст. 255 части второй Налогового кодекса РФ. Их суть заключается во введении налоговых льгот, которые смогут получать предприятия, оплачивающие отдых и лечение сотрудников и их семей в санаториях и на курортах. Предполагается, что понесенные ими расходы учтут при исчислении налога на прибыль организации. Кроме того, фактический доход (стоимость путевки) работника не будут облагать налогом на доходы физлиц.

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«Таким образом, законопроект создает ситуацию, при которой санаторно-курортное лечение станет доступно более широкому кругу граждан, а предприятия, на которых они трудятся, получат налоговые льготы. Тем самым, будет сделан важный шаг в развитии частно-государственного партнерства в социальной сфере», — прокомментировал Юрий Бурлачко 12 ноября.

Спикер ЗСК отметил, что этот закон поможет увеличить спрос на услуги кубанских санаториев и повысит загрузку объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, «одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики».

По данным пресс-службы ЗСК, в крае действует 200 санаториев, из них 140 работают круглый год. Летом загрузка приближается к 100%, в межсезонье здравницы заполнятся минимум на 70%.

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Юрий Бурлачко напомнил также про запущенный Ростуризмом туристический кешбэк. Программа действует для развития внутреннего туризма в межсезонье и активна в крае с 1 октября по 20 декабря. В нее вошли более 200 объектов размещения.

Также в регионе разработали собственные скидки для туристов. Например, с октября по май можно отдохнуть со скидкой 5-50% по программе «Южная здравница», рассказали в пресс-службе. В 2019 году в акции приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий. Также действует система «Отдых с видом на горы», которая предоставляет скидки до 40% в 44 объектах размещения в горных и предгорных территориях в низкий сезон. Отдохнуть можно в Горячем Ключе, Новороссийске, Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Северском и Туапсинском районах.

В ЗСК отметили, что ежегодно в крае появляются новые турмаршруты, развивается событийный, гастрономический, познавательный и агротуризм.

Законодательство ЗСК Курорты и туризм Налоги Юрий Бурлачко

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