Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о мерах поддержки курортной отрасли Кубани и программе скидок для туристов

12 ноября спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал поправки в Налоговый Кодекс РФ и рассказал о системе льгот для туристов, отдыхающих и проходящих лечение на Кубани

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в Госдуму поступил проект о внесении поправок в ст. 217 и ст. 255 части второй Налогового кодекса РФ. Их суть заключается во введении налоговых льгот, которые смогут получать предприятия, оплачивающие отдых и лечение сотрудников и их семей в санаториях и на курортах. Предполагается, что понесенные ими расходы учтут при исчислении налога на прибыль организации. Кроме того, фактический доход (стоимость путевки) работника не будут облагать налогом на доходы физлиц.

«Таким образом, законопроект создает ситуацию, при которой санаторно-курортное лечение станет доступно более широкому кругу граждан, а предприятия, на которых они трудятся, получат налоговые льготы. Тем самым, будет сделан важный шаг в развитии частно-государственного партнерства в социальной сфере», — прокомментировал Юрий Бурлачко 12 ноября.

Спикер ЗСК отметил, что этот закон поможет увеличить спрос на услуги кубанских санаториев и повысит загрузку объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, «одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики».

По данным пресс-службы ЗСК, в крае действует 200 санаториев, из них 140 работают круглый год. Летом загрузка приближается к 100%, в межсезонье здравницы заполнятся минимум на 70%.