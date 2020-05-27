На ярмарках в Краснодарском крае разрешат размещать магазины на колесах

Краснодарский край

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На очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края 27 мая приняли в первом чтении закон о кубанских ярмарках

Документ предлагает упростить процедуру согласия собственника муниципальной земли, на котором предполагается провести ярмарку, и возложить эту ответственность на органы местного самоуправления. Также законопроект устанавливает, что в случае, если организатор ярмарки не исполнит письменные обязательства и не оборудует подъезды для погрузки и разгрузки, муниципалитет может досрочно прекратить разрешение о проведении мероприятия.

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По словам вице-спикера ЗСК Сергея Алтухова, в целом разработчики законопроекта предложили сузить причины для отказа в проведении ярмарки. Теперь поводом для этого может стать неуплата организатором в установленный срок штрафа за нарушения регионального законодательства в сфере организации ярмарок. Кроме того, на территории ярмарки организаторы теперь смогут размещать автолавки, автомагазины и автоцистерны.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что такой формат торговли — одно из самых востребованных мероприятий, которого «ждут все».

«Здесь люди могут напрямую приобретать товары у производителя, здесь наш малый бизнес может реализовывать свою продукцию. Поэтому нам необходимо отслеживать порядок и характер их проведения, держать его на контроле и совершенствовать по мере необходимости», — сказал председатель кубанского парламента.

В пресс-службе ЗСК уточнили, что закон начнет работать через 90 дней. За это время органы местного самоуправления смогут принять акты по автолавкам и автомагазинам.

Законодательство Законопроекты ЗСК Кубанская ярмарка Юрий Бурлачко Ярмарки

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