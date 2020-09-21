Малое дело с большой поддержкой. Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой

Фраза «Этот мир уже не станет прежним» однозначно стала девизом 2020 года, преподнесшего обществу серьезное испытание в виде пандемии. Введенные ограничения привели к спаду экономики во всем мире. По разным прогнозам экспертов, ВВП России по итогам года снизится на 4-11%. Сейчас, когда самый сложный период уже миновал, пришло время оценить полученный опыт. О том, как кубанский бизнес пережил карантин, какую поддержку могут получить предприниматели, кто такие амбассадоры проекта «Мой бизнес» и многом другом портал Юга.ру поговорил с исполнительным директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой.

Как в непростом 2020 году изменилось количество обращений в фонд, и кто обращался за помощью? — Количество обращений в период карантина, конечно, увеличилось. Например, к началу сентября мы уже выдали 124 поручительства на общую сумму около 880 млн рублей — они позволили привлечь более 2,4 млрд рублей кредитных ресурсов. За аналогичный период прошлого года было выдано чуть более 90. В это время законодательство на федеральном уровне активно менялось, и мы, соответственно, тоже меняли локальные нормативные акты. Людям нужна была объективная и актуальная информация: куда и за каким пропуском обращаться, какие меры вводит налоговая служба, как рефинансировать кредиты и наладить отношения с банками по действующим кредитам. Наши операторы горячей линии приняли тогда очень много звонков по вопросам ведения бизнеса. Какие услуги в этот период оказались наиболее востребованы? — Например, в июле мы видели прирост обращений за услугами центра «Мой бизнес» — более чем на 36% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего субъекты МСП (и ИП, и юрлица) заказывали регистрацию товарного знака, разработку фирменного стиля, разработку сайта и выпуск электронной цифровой подписи.

Вводились ли специальные программы помощи в фонде в связи с карантином? — Понимая, что людям кредитные средства нужны здесь и сейчас, и зачастую не для того, чтобы залатать дыры, а чтобы остаться на плаву и развиваться, мы разработали антикризисный продукт по поручительствам. Он предполагал отсутствие справок из банков и налоговой, потому что собрать их в то время было крайне сложно.

Бизнес на карантине: Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис

Сейчас мы вводим услугу по проведению обязательной классификации средств размещения на 15-56 мест. Курортный сезон начался значительно позднее, и отельеры явно не смогут заработать столько, сколько зарабатывали прежде. Но выполнять требования законодательства нужно, поэтому мы посчитали эту меру поддержки полезной. Также мы поняли, что очень востребованным стал рынок электронной коммерции — продажи все активнее уходят в интернет. К концу сентября у нас появится еще одна услуга — оказание содействия в регистрации и начале работы на маркетплейсах. Уже выбраны торговые площадки, наиболее популярные среди субъектов МСП нашего региона, и сейчас ведется подготовительная работа. Какой опыт вынес фонд из работы во время карантина? — В первую очередь, все эти обстоятельства проверили на прочность нашу команду. Коллеги оказались готовы поддержать и подстраховать друг друга. Также мы поняли, где еще можно ускориться и оптимизироваться. Кроме того, теперь мы умеем проводить все свои мероприятия в онлайне. Есть ли у вас еще примеры позитивного влияния пандемии на бизнес и его развитие? — Как ни странно, они есть. Компания, выпускающая рециркуляторы, обратилась в наш Центр прототипирования для доработки корпуса своих изделий. Благодаря тому, что эта продукция сейчас является очень востребованной, компания показала достаточно большой рост продаж.

Совсем недавно в крае прошли форумы «В деле», ориентированные на предпринимательниц, и четырехдневный бизнес-кэмп. Какие цели стояли перед этими мероприятиями и можно ли уже оценить результаты? — Во-первых, все соскучились по оффлайну — это было видно по высокой явке и большому ажиотажу. В обязательную программу форума входили не только теоретические лекции на актуальные бизнес-темы, но и мастер-классы. Фонд развития бизнеса придерживается той мысли, что вокруг женщин, которые строят карьеру, сложилось слишком много стереотипов, которые давно нужно оставить в прошлом. Сегодня реально сочетать сразу несколько социальных ролей — быть руководителем предприятия, всё успевающей и внимательной мамой, современной женщиной, человеком с активной жизненной позицией. Мы видим таких женщин среди наших предпринимательниц.

Еще одним мероприятием в рамках проекта «Мой бизнес» стал бизнес-кэмп в Сочи. Не знаю, как занятые люди смогли на эти четыре дня отложить все свои рабочие и семейные заботы, приехать и полностью погрузиться в учебный интенсив, но это было здорово. Были подобраны отличные спикеры и площадка — вся обстановка располагала к комфортному и открытому диалогу. Участники с энтузиазмом выполняли все упражнения, задавали вопросы, спорили, проводили презентации — каждый пытался максимально ворваться и вовлечься в новые знания. Проведено немало социальных исследований на тему того, что мешает заниматься собственным делом, и в топе причин, которые называют люди, располагается страх. Как раз здесь на помощь приходят оффлайн-мероприятия с живым нетворкингом. Когда ты видишь реальные примеры и понимаешь, что ты такой не один, что не знать какие-то моменты совсем не стыдно, что рядом есть помощь, все начинает складываться.

Работает ли в этом году такой инструмент популяризации предпринимательства, как амбассадоры проекта? — В 2019 году наш регион вошел в проект популяризации предпринимательства, и в 2020-м мы продолжили работу в этом направлении. Цель проекта — дать всем жителям Краснодарского края объективную информацию о возможностях развития собственного дела. Важным элементом этой кампании является информирование о мерах господдержки. Если у меня есть идея, я что-то умею делать и хочу это коммерциализировать, я должна понимать, куда обращаться за помощью.

Можно долго рассказывать и читать лекции, но самым эффективным, на наш взгляд, является личный пример. Именно поэтому в проекте предусмотрено наличие амбассадоров, которые готовы делиться собственным опытом как в победах, так и в неудачах. Нередки случаи, когда человек начинал свое дело в одном виде деятельности, а преуспел в совершенно другом. Между этими точками — всегда интересная история об ошибках и правильных решениях. Как амбассадоры помогают развитию бизнеса? — В этом году мы провели конкурс амбассадоров и отобрали порядка 20 человек. Сейчас они принимают участие во всех наших мероприятиях, и мы получаем достаточно хороший отклик. Например, по субботам у нас встречаются участники Школы молодого предпринимателя — приглашенные амбассадоры рассказывают личные истории и отвечают на множество вопросов. Уверена, это очень полезный формат общения.

На какую госпомощь может сейчас рассчитывать человек, который только планирует начать свое дело? — Если вы, например, еще не определились с форматом дела, которое хотите начать, можно для начала посетить наши мероприятия. Слушая спикеров, которые мотивируют и помогают структурировать идеи, вы получите определенный набор знаний, который поможет сделать выбор.

Интервью с главой краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Виталием Вороновым: Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления

После этого можно обратиться к нам в центры «Мой бизнес» за помощью в регистрации в налоговом органе. Здесь же при необходимости вам окажут услуги по разработке бизнес-плана, проведению маркетингового исследования и другие. Если дело предполагает использование инноваций, есть акселератор, который буквально за 1,5-2 месяца существенно ускоряет развитие бизнеса. Если деятельность связана с производственными процессами, есть центры инжиниринга и прототипирования. Важный момент: большая часть мер господдержки является бесплатной для предпринимателей. Только по отдельным направлениям предусмотрено софинансирование либо возмездные услуги. Что нужно сделать, чтобы получить помощь в фонде? — Центр «Мой бизнес», открытый на базе нашего фонда, работает в формате единого окна. В сфере краевой поддержки МСП существует порядка 420 услуг, и у каждой из них есть свои стандарты и регламенты. Сотрудники центра регулярно мониторят изменения по всем отраслям и потому готовы оперативно предоставить необходимую информацию.

Можно обратиться к нам по телефону горячей линии 8 (861) 992-03-68 — чтобы узнать обо всех мерах поддержки и оставить заявку, которая оперативно будет передана в работу. Чтобы получить поручительство, необходимо обратиться в свою кредитную организацию. Банк проводит первичную оценку, и в фонд поступает уже сформированный пакет документов. Визит в фонд обычно происходит уже в момент подписания кредитно-обеспечительных документов. Отмечу, что абсолютное большинство банков, которые работают на территории края, являются нашими партнерами. Какой способ обращения вы бы ни выбрали — сайт, телефон, социальные сети — ваша заявка будет рассмотрена одинаково быстро и качественно, поскольку одним из главных принципов нашей работы является клиентоориентированность.