«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места». Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди
За шесть лет работы агентство интернет-маркетинга Digital Info успело поработать с такими рекламодателями, как «Магнит», «Леруа Мерлен», «МЕГА», «Автодор», МегаФон, и победить в народном голосовании премии digital-агентств Tagline с перформанс-проектом для резидента Сколково.
Глава агентства Гоар Салафаниди поговорила с порталом Юга.ру о любви к Краснодару, предпринимательстве и шлаке в инстаграме.
Беседа с Гоар Салафаниди входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Говоря о том, что вы остаетесь в Краснодаре, вы назвали себя фанатом места. Расскажите об этом подробнее.
— Я здесь родилась, окончила университет, здесь у меня семья, друзья, одноклассники, одногруппники. Я на 100% принадлежу этому месту. Каждый раз, когда уезжаю из города или страны на две недели и более, душа просится домой.
Почему вы решили оставить рекламное агентство, где занимались интернет-маркетингом, и основать свое, которое посвящено именно этой сфере?
— Много факторов сошлось воедино: перспектива рынка, невероятная поддержка близких людей. В агентстве ЮРЦМК мне удалось открыть направление интернет-маркетинга, и я поняла, что эта услуга подходит для отдельного агентства. Мне кажется, я не смогла бы это сделать, если бы не поддержка близких, в том числе — от прежних партнеров и руководителя. Они поддерживают меня до сих пор.
«Если хорошо делать свое дело, деньги всегда будут рядом». С какими исключениями из этого правила вы сталкивались?
— Самое яркое исключение — это госслужащие. Им часто приходится много работать, задерживаться, выходить на работу из отпусков, при этом получать простую среднерыночную зарплату.
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Вы говорили: «Нужно обязательно поработать «на дядю» и только потом открывать свое дело». Не делает ли этот принцип бизнес-сферу более консервативной?
Это очень, очень, очень важный опыт. Это как смотреть на родителей и потом делать лучше, взяв у них все хорошее и исправив плохое. В крупной компании у директора или руководителя отдела можно многому научиться, понаблюдать, посмотреть, не имея большой ответственности. Более того, собственнику будет сложно понять сотрудника, если он не был точно таким же сотрудником под чьим-то руководством.
Я не думаю, что такой опыт делает бизнес консервативнее. Он делает его крепче. Люди с опытом из большого бизнеса крепче стоят на ногах. У них уже есть опыт, понимание, как действовать и организовывать процесс, — а это только помощь и поддержка.
Сегодня весь бизнес онлайн-зависим
Гоар Салафаниди
Расскажите о вашей работе со Свято-Ильинским храмом.
— Очень горжусь своим Свято-Ильинским храмом, который в период пандемии первым сделал онлайн-трансляцию, и сотни людей подключались к богослужению.
Свято-Ильинскому храму я помогала с сайтом и соцсетям, сейчас провожу обучение для священнослужителей в инстаграме и рассказываю, как вести приходские соцсети — такая просветительская работа.
У меня мечта — открыть при нашем храме курсы цифровой грамотности для пожилых людей, чтобы бабушек и дедушек учить цифровой активности.
«Батюшки – это не обязательно жирные люди на крутых тачках»:
Вы перевезли офис в центр на Северной, 405 еще в феврале. Расскажите об этом.
— Переехать в новый офис мечтали пару лет, и тут появился «Аквариум». Чтобы стать его резидентом, мы проходили долгий отбор. Сегодня наше агентство — официальный резидент инновационного центра. При этом мы входим в реестр компаний, которые помогают МСП. Поэтому мы здесь хорошо встроились в систему. Нам важно комьюнити, в котором мы развиваемся, и круто, что здесь мы полезны.
15 апреля в интервью «Эксперту-Юг» вы говорили, что предпримите все антикризисные меры, лишь бы не увольнять людей. 16 апреля в своем инстаграме вы написали, что понимаете сокращения, если под угрозой весь бизнес. Что изменилось еще за четыре месяца кризиса?
— Да, мы приняли все меры, но тогда мы никак не могли предполагать, что у нас не то что не будет убытков, но и прибыль окажется чуть выше среднего. В апреле-мае загрузка агентства была самой высокой за все время существования. Поэтому мне пришлось нанять еще людей, а не сокращать места. Всей команде безмерно благодарна за то, что мы преодолели все те трудности.
Кто загрузил вас работой в коронакризис?
— Это были и старые клиенты, и новые — в апреле мы запустили три новых сложных проекта, при этом увеличив объемы работы по старым. Необходимо отметить, что 26–28 марта мы с командой провели антикризисную летучку и собрали лучшие предложения по обновлению для наших клиентов в период пандемии.
Были ли клиенты, о которых вы можете сказать, что они вряд ли обратились бы за помощью в цифровизации, если бы не кризис?
— Нет, сегодня весь бизнес очень онлайн-зависим.
Что запомнилось из рекламных кампаний на тему пандемии?
— В голову приходят только примеры факапов, когда рекламодатели неуместно и неэтично использовали этот инфоповод. Радует, что законодательно это сразу пресекли и назначили большие штрафы.
Какие интересные случаи хаквертайзинга вспомните за последнее время в России?
— Самый яркий пример хаквертайзинга произошел в прошлом году на форуме «Дело за малым». Команда департамента инвестиций добилась внимания Илона Маска, повесив щит напротив его офиса, и получила желаемый результат.
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