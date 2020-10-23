За шесть лет работы агентство интернет-маркетинга Digital Info успело поработать с такими рекламодателями, как «Магнит», «Леруа Мерлен», «МЕГА», «Автодор», МегаФон, и победить в народном голосовании премии digital-агентств Tagline с перформанс-проектом для резидента Сколково.

Глава агентства Гоар Салафаниди поговорила с порталом Юга.ру о любви к Краснодару, предпринимательстве и шлаке в инстаграме.

Беседа с Гоар Салафаниди входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».

Говоря о том, что вы остаетесь в Краснодаре, вы назвали себя фанатом места. Расскажите об этом подробнее.

— Я здесь родилась, окончила университет, здесь у меня семья, друзья, одноклассники, одногруппники. Я на 100% принадлежу этому месту. Каждый раз, когда уезжаю из города или страны на две недели и более, душа просится домой.

Почему вы решили оставить рекламное агентство, где занимались интернет-маркетингом, и основать свое, которое посвящено именно этой сфере?

— Много факторов сошлось воедино: перспектива рынка, невероятная поддержка близких людей. В агентстве ЮРЦМК мне удалось открыть направление интернет-маркетинга, и я поняла, что эта услуга подходит для отдельного агентства. Мне кажется, я не смогла бы это сделать, если бы не поддержка близких, в том числе — от прежних партнеров и руководителя. Они поддерживают меня до сих пор.

«Если хорошо делать свое дело, деньги всегда будут рядом». С какими исключениями из этого правила вы сталкивались?

— Самое яркое исключение — это госслужащие. Им часто приходится много работать, задерживаться, выходить на работу из отпусков, при этом получать простую среднерыночную зарплату.