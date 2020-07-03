Предприниматель Денис Кацыв пошел по стопам своего отца, бывшего топ-менеджера ОАО «РЖД» Петра Кацыва, и сделал успешную карьеру в области транспорта и логистики, а также девелопмента. Портал Юга.ру собрал 30 интересных фактов о бизнесмене и продолжателе транспортной династии. 1. Денис Кацыв родился 29 апреля 1977 года. В этот год СССР провел с трех космодромов 102 космических запуска, 98 из которых были успешными. 2. Бизнесмен появился на свет в год Огненной Змеи по восточному календарю. По гороскопу — Телец. Среди известных людей, рожденных под этим знаком, Никколо Макиавелли, Иван Кулибин, Зигмунд Фрейд, Джо Кокер, Аль Пачино, Дэниел Дэй-Льюис, Тони Блэр, Дэвид Бекхэм. 3. Родной город Дениса Кацыва — Химки. Это один из крупнейших городов Московской агломерации с населением около 300 тыс. человек. В числе известных уроженцев Химок — французский математик, лауреат Филдсовской премии Максим Концевич. 4. Любимыми предметами в школе у Дениса были математика и физика. Появившийся интерес к автотехнике привел к тому, что молодой человек решил поступить в Московский автомобильно-дорожный институт, в котором когда-то учился его отец — известный российский транспортник Петр Кацыв.

5. К моменту поступления Дениса Кацыва в вуз в 1994 году его отец уже занимал крупные должности в системе подмосковного транспорта. Но заслугами родителя молодой человек никогда не пользовался. 6. Диплом МАДИ будущий бизнесмен получил в 1999 году. Время было неспокойное: за 12 месяцев сменилось три правительства, началась вторая чеченская война, в российских городах произошли страшные теракты, экономика страны только начала приходить в себя после финансового кризиса 1998 года. 7. В тот же год и в том же вузе Кацыв-старший защищал кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование технологии организации пассажирских перевозок в крупном регионе». 8. Новоиспеченный выпускник выбирал между работой в государственных структурах и организацией собственного транспортного бизнеса. По совету отца Денис отдал предпочтение второму.

9. Денис Кацыв решил начать с перевозок топлива и смазочных материалов по Центральной России. Так появилась компания «Мега-Транс» — предприниматель стал одним из совладельцев. Через некоторое время в автопарке предприятия насчитывалось 150 бензовозов ведущих марок. Вместе с партнерами Кацыв наладил сотрудничество с «Лукойлом» и другими крупными нефтяными компаниями. 10. За несколько лет из небольшой компании «Мега-Транс» превратился в заметного игрока. Интерес к покупке перспективного предприятия проявил «Лукойл», и сделка состоялась. 11. Также предприниматель выступил учредителем транспортных компаний: «Агро» (автосервис, доля в 40%);

«Инавто» (лизинг, доля в 30%);

«Глобал Транс Логистик» (перевозки, доля в 37,5%).

12. Крупнейшим проектом Кацыва стала компания «Мособлтранс-1», основанная в 2001 году. Молодой предприниматель вместе с партнерами собрал небольшой автопарк — в основном из отечественных «Волг». Автомобили сдавали в аренду, и уже через несколько лет в активе компании было более 500 автобусов и легковых машин. 13. Логистические задачи компания Дениса Кацыва решала не только в Подмосковье, но и по всей России. Например, по обледенелым зимникам Ямала в -50 °С водители «Мособлтранса-1» доставляли строительные материалы к новым нефтяным месторождениям. 14. Компания Кацыва вносит существенный вклад в экономику Подмосковья: в 2010 году ее признали лучшим налогоплательщиком столичного региона. Специалисты «Мособлтранс-1» удостоены почетной транспортной премии «Золотая Колесница» и других наград. 15. В число главных клиентов компании входят правительство Московской области и различные ведомства — с ними «Мособлтранс-1» сотрудничает уже несколько лет. 16. Предприниматель и его партнеры смогли совместить доступные цены с высоким качеством сервиса, когда в начале нулевых денег у людей было немного, но запрос на качественные услуги уже присутствовал.

17. В 2007 году Денис Кацыв стал акционером компании «Технострой», которая управляет высокотехнологичным комплексом класса А+ почти на 30 тыс. европалет. В распоряжении компании есть собственная железнодорожная ветка — разгрузиться на складе может состав до десяти вагонов. Логистический комплекс расположен в подмосковном городе Фрязино. 18. Складской комплекс быстро стал одним из самых востребованных благодаря развитой инфраструктуре, близости к Москве, современным системам управления и охраны. Многие клиенты «Техностроя» арендуют офисы на территории комплекса. К их услугам около 2 тыс. кв. метров комфортабельных помещений.

19. Деловая биография предпринимателя не ограничивается только транспортом. Один из проектов Дениса Кацыва носит название «Варежки» — загородный жилой комплекс расположен неподалеку от города Щелково в 15 км от МКАД. 20. Денис Кацыв вместе с партнерами лично выбирал место для будущего коттеджного поселка. Участок приглянулся предпринимателю сразу, так как здесь рядом: национальный парк «Лосиный остров»,

река Клязьма,

Медвежьи озера. 21. Жителям «Варежек» доступна как инфраструктура Щелкова, так и своя собственная — здесь обустроены прогулочные зоны, аллеи, фонтаны, детские и спортивные площадки. Построенный здесь физкультурно-оздоровительный комплекс популярен и у жителей соседних городов и поселков.

22. В Кисловодске Денис Кацыв заинтересовался проектом реконструкции одной из местных советских гостиниц. Задумка была простая — превратить старое здание в современный комплекс. Примером послужили оздоровительные центры Сочи и Красной Поляны, по качеству туристического сервиса не уступающие мировым аналогам. 23. Отель «Плаза Спа Кисловодск» открылся в декабре 2005 года. К услугам гостей отеля: 275 номеров разной категории (от стандарта до президентского),

трехразовое питание,

более 2 тыс. спа- и оздоровительных процедур,

тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, детский клуб. 24. В 2014 году эксперты признали «Плаза Спа Кисловодск» лучшим российским спа-отелем. В 2015 году он стал лауреатом престижной туристической премии Travellers' Choice. В последующие годы отель получил еще немало наград в области сервиса.

25. Осенью 2013 года в СМИ появились новости о том, что прокуратура США инициировала разбирательство по подозрению компании Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, в незаконных финансовых операциях. Сообщалось, что американские правоохранители предъявили претензии бизнесмену Денису Кацыву и планировали арест его имущества. 26. Развязка дела о незаконных финансовых операциях наступила в 2017 году — предприниматель доказал свою непричастность, однако был вынужден заключить сделку с американской стороной. По ее условиям, он выплатил американским властям почти 6 млн долларов США, после чего получил доступ ко всем своим активам на территории Штатов.

27. Отец бизнесмена Петр Кацыв начинал карьеру в 1970-х годах инженером, в начале нулевых был министром транспорта Подмосковья. Под его руководством в регионе реализовано множество важных проектов, в их числе: реконструкция федеральных и областных трасс,

создание транспортно-пересадочных узлов у железнодорожных станций,

строительство первых станций метро,

начало строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

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