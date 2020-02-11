РЖД планирует реконструировать вокзалы Краснодара и Анапы

Краснодарский край

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Руководство дочки РЖД — Северо-Кавказской железной дороги сообщило 11 февраля о планах реконструировать вокзалы Краснодара и Анапы

В частности, на 2020 год запланированы проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзалов «Краснодар-1» и «Анапа». Когда начнутся сами работы в компании пока не уточняют.

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Всего в этом году в развитие железнодорожной инфраструктуры Краснодарского региона СКЖД планируется направить 29,1 млрд рублей, что почти на четверть превышает объем средств, выделенных годом ранее.

Среди планируемых к реализации проектов — завершение строительства 64,1 км вторых путей в рамках развития подходов к портам Азово-Черноморского бассейна; строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на перегонах Краснодар-1 — Краснодар-2, Краснодар-1 — Лорис, а также на станциях Лорис и Брюховецкая. На вокзалах Туапсе, Лазаревской, Лоо, Горячего Ключа, Тоннельная выполнят работы по созданию безбарьерной среды. 

В 2019 году, по данным компании, наибольший объем инвестиций был направлен на развитие пропускных способностей в направлении портов Азовского и Черного морей.

В феврале, на год раньше срока, было завершено строительство обхода Краснодара. На этом участке, а это 128,8 км новых путей, построили станции Кирпили, Гречаная и разъезд Бейсужек, 29 мостов и путепроводов. Теперь транзитный грузопоток, ранее следовавший через Краснодар, направляется в обход города.

Также в прошлом году электрифицировали около 125 км линий Таманского полуострова в сторону Крыма на участках Анапа — Юровский — Разъезд 9 км и Юровский — Вышестеблиевская. Кроме того, на ряде станций реконструировали и отремонтировали пути.

Как писали Юга.ру, глава Минтранса Евгений Дитрих в ноябре анонсировал еще один масштабный проект — перенос железной дороги с побережья при строительстве новой трассы Сочи — Джубга. Он сообщил, что первые варианты проекта строительства новой трассы могут появиться в конце 2019 года, а к их обсуждению хотят приступить в начале 2020 года.

Анапа Железная дорога Краснодар РЖД Строительство

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