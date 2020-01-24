Как металлургический завод в Абинске завершил 2019 год

В 2019 году новости отечественной металлургической отрасли не отличались постоянством: негативные тенденции сменялись позитивными, и промышленным предприятиям приходилось сталкиваться с новыми и новыми трудностями. Но несмотря на положение дел на мировом и отечественном рынке, Абинский ЭлектроМеталлургический завод сумел не только удержать завоеванные ранее позиции, но и совершить рывок по другим показателям. О том, насколько продуктивным был 2019 год для завода в Абинске и какие планы он строит на 2020-й, рассказываем в материале Юга.ру.

Абинский ЭлектроМеталлургический Завод — одно из ведущих предприятий черной металлургии на юге России. Его площадь — 120 гектаров, численность работников — больше 4 тыс. человек. Объем производства только продукции сталеплавильного цеха составляет 1,2 млн тонн в год.

Рост производства История Абинского ЭлектроМеталлургического завода — это история роста. Не стал исключением и 2019 год. Главное событие и достижение прошедшего года для завода — открытие четвертой очереди завода: метизное производство мощностью 65 тыс. тонн в год. Новые мощности значительно расширили ассортимент продукции, чем повысили конкурентные преимущества завода. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. В результате открытия новой очереди завода появилось еще 600 рабочих мест.

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Другие цеха ставили годовые рекорды и улучшали показатели. Так, в электросталеплавильном цеху благодаря внедрению новых огнеупорных материалов удалось добиться рекордной серийности на машине непрерывного литья заготовок: 122 плавки против 85 плавок в 2018 году. Рекордная серия плавок длилась 85 часов, в течение которых было произведено 16 тыс. 515 тонн годной стали.

В сортопрокатном цеху уделяли много внимания модернизации. В итоге это помогло увеличить производительность, расширить ассортимент готовой продукции, начать выпуск новых для завода марок стали, а также повысить санитарную безопасность рабочих мест и уменьшить количество пылесодержащих выбросов в атмосферу.

Выросли и экспортные показатели: за 2019 год электросталеплавильный цех произвел и отгрузил зарубежным клиентам 291 тыс. 425,3 тонны металла. Это на 58 тыс. 902,7 тонны больше, чем в 2018 году. Также за пределы РФ было поставлено более четверти продукции самого молодого цеха АЭМЗ — метизного.

Наиболее значимым шагом руководство предприятия называет приобретение сортового завода в Балаково, что сразу сделало АЭМЗ ключевым игроком на рынке арматуры в России. Такой шаг говорит об амбициозных планах развития завода, подкрепленных продуманной стратегией и необходимыми ресурсами.

Сертификаты качества и достижения За время недолгого существования метизного цеха его продукция получила дополнительное подтверждение качества в виде сертификата Российского речного регистра. Он дает право использовать абинскую проволоку при строительстве и ремонте речных судов. Сейчас АЭМЗ готовится получить еще один сертификат — от Российского морского регистра судоходства. Он позволит применять изделия завода при строительстве и ремонте морских судов. Еще один важный документ, который в 2019 году получил АЭМЗ, — сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2015. Он подтверждает, что система экологического менеджмента завода отвечает требованиям стандарта ISO 14001. Перед получением сертификата на заводе прошла экологическая проверка всех производственных процессов. Теперь работу завода по праву можно назвать безопасной для окружающей среды. В декабре 2019 года впервые была выплавлена и разлита 1,5‑миллионная тонна годной стали с начала года.

Помимо этого, проект АЭМЗ «Система управления и сквозного контроля производственных активов в ходе производства металлургической продукции» стал победителем конкурса фонда «Сколково» для компаний, внедряющих сквозные цифровые технологии. Так, завод получил грант, покрывающий до 50% затрат на реализацию проекта. Люди АЭМЗ — главное предприятие Абинска, поэтому его деятельность плотно интегрирована в жизнь горожан. Так, летом завод с размахом отпраздновал свой профессиональный праздник — День металлурга, который стал событием для всего города. Гостей праздника ждала красочная шоу-программа, концерт МакSим и Владимира Преснякова и торжественный салют.

Важная часть АЭМЗ — это сплоченный и дружный коллектив. В декабре работники завода отправились в Москве на Кубок металлургии по футболу среди предприятий металлургической отрасли. Домой команда «Металлург» АЭМЗ вернулась с победными трофеем и морем впечатлений.