«Салоны могут закрыться, но сеть будет работать в любом случае». Интервью с директором МТС в Краснодарском крае Сергеем Ласкавым

В условиях объявленного в Краснодарском крае карантина, когда массово закрываются общественные места, нужно быть готовым ко всему. В том числе и к тому, что возможности обратиться в ближайший салон связи просто не будет. Как быть, если к мобильной связи возникли вопросы, и готовы ли к сети к возросшим нагрузкам, порталу Юга.ру рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Сколько салонов МТС в крае сейчас открыто? — Ситуация меняется каждый день, поэтому называть цифры особого смысла нет. Какие-то точки работают, какие-то работают с ограничениями. Власти региона усиливают карантинные меры ежедневно, и это правильно. Могу сказать, что сеть МТС будет работать в любом случае. Даже если придется закрыть все салоны связи, это не будет означать, что мы прекратили деятельность. Наоборот, сейчас мы работаем в усиленном режиме — приспосабливаем бизнес-процессы к меняющейся ситуации буквально на ходу.

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Если салоны все-таки закроют, куда абонент сможет обратиться со срочным вопросом? — Большинство вопросов наши абоненты и вне условий карантина могут решать дистанционно. У нас есть приложение «Мой МТС», которое позволяет почти все услуги, сервисы заказать самостоятельно. Здесь можно подключить и отключить услуги, сменить тариф, проверить и пополнить баланс, подключить автоплатеж и многое другое.

Смогут ли разобраться с приложением, например, пожилые люди? — Многие люди старшего возраста успешно пользуются и нашим приложением, и мобильным банком, и даже ЖКХ оплачивают через интернет. Если что-то непонятно, есть портал цифровой грамотности gramota.mts.ru. Здесь бесплатно и буквально пошагово расписано, как настроить свой смартфон, как пользоваться полезными сервисами, чтобы меньше выходить из дома. Всегда можно позвонить с вопросами в контактный центр МТС — бесплатно по номеру 0890. В конце концов, помогать пожилым может и молодежь. Как минимум, настроить автоплатеж, чтобы у них всегда была минимальная сумма на счете.

Что делать в ситуации, если срочно понадобился новый телефон? — Оформить покупку также можно дистанционно. Нужно выбрать телефон в интернет-магазине МТС, оплатить его картой, указать номер телефона и адрес доставки. После оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали.

А если перестанет работать сим-карта? Где ее можно в случае чего поменять? — Обычно сим-карту меняют в офисе. Будем надеяться, что часть салонов все же будет работать. Если возможности забрать симку не будет, нужно будет оставить заявку на нашем сайте. У нас работает курьерская доставка по городу.

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Если никакой возможности для замены не останется, в качестве временного решения можно будет подключить новую. Кстати, во многих продуктовых магазинах можно найти стойки с подключением к МТС — приобрести новую сим-карту можно и там. К сожалению, в такой ситуации не все зависит от нас, хотя мы и прикладываем все усилия, чтобы решить вопросы наших абонентов любыми доступными способами.

Куда можно обратиться с вопросами по поводу телевидения или проводного интернета? — Все вопросы по услугам фиксированной связи также можно решить через приложение «Мой МТС». Сотрудники технических служб по-прежнему выполняют заявки по подключению новых абонентов и проводят работы на сети при необходимости. Мы проинструктировали наших специалистов, а также обеспечили их необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Оставить заявку на подключение услуг фиксированной связи, домашнего интернета и ЦТВ можно по номеру 8 (800) 250-89-02. Кстати, мы приняли решение не отключать телевидение и фиксированный интернет при нулевом балансе . Мы видим, что сейчас гораздо больше людей проводят время в онлайне. Пусть для этого не будет препятствий в виде невовремя пополненного счета (пополнить его можно позднее).

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Готовы ли сети МТС к таким нагрузкам, если карантин продлят еще на какое-то время? — Наша сеть всегда развивается с определенным запасом по емкости, и работать в условиях повышенной нагрузки нам не впервые. Ежегодно мы принимаем на курортах миллионы туристов, работаем на крупных мероприятиях мирового масштаба. Но хотелось бы обратить внимание, что сейчас всем абонентам очень важно разумно подходить к потреблению контента в сетях связи. О гигиене потребления контента

— На прошлой неделе президент МТС обратился к абонентам с заявлением о том, что в текущей ситуации стоит воздержаться, например, от пересылок в мессенджерах веселых, но «тяжелых» по объему видео десяткам своих контактов. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Но как раз для того, чтобы комфортно было работать и учиться удаленно, желательно на время пересмотреть свои привычки в сети.