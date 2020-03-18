Фиксированные сети МТС появились в 10 микрорайонах Краснодара раньше новоселов

За 2019 год наибольшее количество квартир с доступом к сети МТС появилось в микрорайоне Губернском с одноименным ЖК. Сейчас здесь свыше 4 тыс. домохозяйств могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/сек. и цифровым ТВ МТС. Сразу несколько улиц с новыми домами и более 3 тыс. квартир в районе Восточно-Кругликовской также получили доступ к фиксированным сетям оператора.

Кроме того, МТС первой построила сети в активно застраиваемом Новознаменском. Больше 1 тыс. квартир готовы к заселению. Расширение фиксированных сетей также были проведены в районах Краевой клинической больницы, Гидростроителей, Фестивальном и других. Всего за 2019 год проводной интернет и ТВ стали доступны более чем для 100 тыс. жильцов новых домов города.



«Мы выстроили свою работу с застройщиками так, чтобы заранее проводить все работы по строительству сети до заезда новоселов. В итоге жильцы переезжают в полностью готовые квартиры не только с точки зрения бытовых удобств, но и связи. Не требуется проводить какие-то дополнительные работы и нарушать свежий ремонт. Достаточно оставить заявку для подключения на нашем сайте, чтобы в ближайшие часы начать пользоваться интернетом и смотреть телевизор», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.



Новые пользователи в подавляющем большинстве при подключении чаще всего выбирают пакет услуг, включающий фиксированный доступ в интернет, цифровое ТВ и бесплатную мобильную связь.