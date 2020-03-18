Фиксированные сети МТС появились в 10 микрорайонах Краснодара раньше новоселов

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Фиксированный широкополосный интернет и домашнее ТВ от МТС стали доступны еще в 36 тыс. новых квартир Краснодара

Сеть охватила 10 микрорайонов города, которые либо построены недавно, либо включают много ЖК, недавно введенных в эксплуатацию.

За 2019 год наибольшее количество квартир с доступом к сети МТС появилось в микрорайоне Губернском с одноименным ЖК. Сейчас здесь свыше 4 тыс. домохозяйств могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/сек. и цифровым ТВ МТС. Сразу несколько улиц с новыми домами и более 3 тыс. квартир в районе Восточно-Кругликовской также получили доступ к фиксированным сетям оператора. 

Читайте также:

Кроме того, МТС первой построила сети в активно застраиваемом Новознаменском. Больше 1 тыс. квартир готовы к заселению. Расширение фиксированных сетей также были проведены в районах Краевой клинической больницы, Гидростроителей, Фестивальном и других. Всего за 2019 год проводной интернет и ТВ стали доступны более чем для 100 тыс. жильцов новых домов города.
 
«Мы выстроили свою работу с застройщиками так, чтобы заранее проводить все работы по строительству сети до заезда новоселов. В итоге жильцы переезжают в полностью готовые квартиры не только с точки зрения бытовых удобств, но и связи. Не требуется проводить какие-то дополнительные работы и нарушать свежий ремонт. Достаточно оставить заявку для подключения на нашем сайте, чтобы в ближайшие часы начать пользоваться интернетом и смотреть телевизор», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
 
Новые пользователи в подавляющем большинстве при подключении чаще всего выбирают пакет услуг, включающий фиксированный доступ в интернет, цифровое ТВ и бесплатную мобильную связь.

Жилье Интернет Мобильная связь МТС

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителей Сочи предупредили о непогоде
В Краснодаре ночью сгорели пять машин
Школьные каникулы в России продлятся три недели из-за коронавируса
На подъезде к Геленджику начали строить дорожные развязки
Глава Адыгеи поручил поддерживать предпринимателей
Мужчина погиб при пожаре в доме на Кубани

Лента новостей

На Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек

Умер политик и писатель Эдуард Лимонов

Сюжеты

Коронавирус. Главное

Число заболевших, карантин в учебных заведениях, рекомендации и мифы

Реклама на портале