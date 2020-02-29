Социальный контракт, электронная трудовая и поддержка семей с детьми. Интервью с руководителем кубанских профсоюзов Светланой Бессараб

О пенсионерах, многодетных и самозанятых, о социальном контракте и электронных трудовых книжках порталу Юга.ру рассказала председатель «Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В недавнем послании президента много говорилось о борьбе с бедностью. Что изменится для кубанских семей? — В послании президента самое важное место отведено социальной поддержке граждан. Одним из актуальных вопросов здесь стало горячее питание в школах. Госдумой уже принят соответствующий закон в третьем чтении. Согласно поручению президента горячее питание предусмотрено для всех детей с 1 по 4 класс, независимо от уровня доходов их родителей. В регионах с технической готовностью горячее питание может быть доступно уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — до 1 сентября 2023 года. Наш регион готов на 99%, хотя по части бюджета предстоит большая работа, и, насколько мне известно, губернатор уже поручил заниматься этим вопросом. Думаю, предоставлять горячее питание мы начнем одними из первых в стране. Что касается материнского капитала: отныне программа будет распространяться, в том числе, на первого ребенка и продлится минимум до конца 2026 года. В этом году сумма маткапитала превысит 466 тыс. рублей. За второго ребенка семьи получат дополнительно 150 тыс. рублей. Серьезную поддержку окажут и семьям с недостаточным доходом. Критерий нуждаемости сейчас очень высокий — два прожиточных минимума. В среднем это 24 260 рублей на одного члена семьи в месяц, если считать от федерального уровня прожиточного минимума. Если средний доход ниже или равен этой сумме, семья имеет право на получение ежемесячного пособия на первого или второго ребенка в размере прожиточного минимума на ребенка в соответствующем регионе. Сколько кубанских семей может получить эту социальную поддержку? — На Кубани живет около 77 тыс. многодетных семей. После изменения критериев нуждаемости по оценкам аналитиков порядка 70% всех многодетных семей в России получат право на выплаты. Президентом уже подписан Указ о поддержке семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Из бюджетов различных уровней семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного МРОТ, будет оказана поддержка в размере половины прожиточного минимума ребенка. Это 5,5 тысяч рублей в среднем по стране. А уже со следующего года размер помощи может быть увеличен до одного прожиточного минимума. Окончательное решение будет приниматься парламентами субъектов РФ, у нас — Законодательным собранием края. Каких изменений ждать пенсионерам? — Пенсионерам ждать обязательной ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, что, в случае поддержки гражданами поправок к Конституции, станет социальной гарантией, включенной в основной закон.

Кто сейчас получает пенсию ниже прожиточного минимума? — В 2020 году для получения пенсии по старости надо заработать 11 лет стажа и 18,6 пенсионных баллов. При этом в страховой стаж включаются так называемые нестраховые периоды, например, в отпуске по уходу за ребенком можно заработать 1,8 коэффициента за каждый год на первого ребенка, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего. Коэффициент 1,8 начисляется и за службу в армии. Но ситуации бывают разные: кто-то получал маленькую зарплату, трудился неофициально, не работал или работал недолго. Но и в этом случае граждане будут получать все выплаты для пенсионеров, повышенные до прожиточного минимума и только после этого увеличенные на сумму индексации. С 1 января 2020 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,6%: стоимость 1 пенсионного балла и величина фиксированной выплаты. Таким образом, общие выплаты пенсионера с 2019 года всегда выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации его пенсии. Это не значит, что пенсионеры стали жить безбедно, но прожиточный минимум их доходы преодолели. К сожалению, отдельные регионы решили не увеличивать прожиточный минимум пенсионера. Но стоимость услуг, непродовольственных товаров и продуктов питания меняется, прожиточный минимум, который рассчитывается исходя из стоимости набора потребительской корзины, не может оставаться равным величине предыдущего года. В Краснодарском крае прожиточный минимум изменился, и я считаю, что это честный подход.

Как еще помогает государство старшему поколению и молодым родителям? — Сегодня в России принимаются беспрецедентные меры по поддержке как пенсионеров, так и семей с детьми — именно эти категории находятся в самом сложном положении. Поддержка материнства и детства — главные задачи государства на ближайшие годы. Кроме материнского капитала, льготной ипотеки для многодетных семей, социальных льгот и гарантий для матерей и предпенсионеров, на региональном уровне также предусматриваются меры поддержки. Например, льготы на проезд, коммунальные услуги, лекарственное обеспечение, налоги на имущество и земельные налоги.

Кроме того, нацпроектом предусмотрено дополнительное профессиональное обучение людей предпенсионного возраста и молодых мам в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. За три года многое меняется, и молодой женщине нужна возможность наверстать пропущенное, получить новую специальность или повысить квалификацию и, тем самым, занять подобающую нишу на рынке труда. Сегодня государство за свой счет предлагает работодателям и мамочкам прийти на учебу и овладеть новыми полезными навыками. Правда, что многие из этих новых профессий связаны с самозанятостью? — Представим себе среднестатистическую молодую женщину — маму, которая овладела навыками, например, визажиста. Вряд ли она сможет работать полный день. Скорее всего, ей проще работать по вызову или дома. Если она создает ИП, ей надо самой сдавать бухгалтерскую отчетность или нанимать бухгалтера. В этом случае, конечно, гораздо увереннее женщина будет чувствовать себя в роли самозанятой.

Еще пример — граждане, которые сдают жилье в аренду. По закону физлицу нужно платить 13% НДФЛ, либо открыть ИП и платить 6%, но сдавать при этом налоговую отчетность. А можно просто оформиться самозанятым и платить всего 4% с дохода. Подождем, когда наш регион войдет в пилотный проект и граждане смогут получить новый статус. Может получиться так, что практика самозанятости станет лазейкой для нечистоплотных работодателей? — Такие случаи уже были: работодатель пытался сэкономить и выдать своих работников за самозанятых. Но признаки трудовых отношений сложно выдать за что-то другое, это быстро раскрывается всеми органами контроля за исполнением трудового кодекса. Далее — серьезные штрафы, чтобы у работодателя не было соблазнов выдавать желаемое за действительное. Самозанятость может быть засчитана в трудовой стаж? — Может, но только в том случае, если самозанятый состоит в соответствующих отношениях с пенсионным фондом, если он сам формирует свои пенсионные права. К сожалению, этот вопрос до сих пор актуален. Но, повторюсь, это пилотный проект, который работает всего второй год. Думаю, мы к этому еще придем. Еще момент из послания президента — социальный контракт. Как он может помочь в борьбе с бедностью? — Социальный контракт — это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органами соцзащиты о предоставлении ему или его семье государственной помощи в виде денег, услуг или товаров. Документ нацелен на повышение благосостояния — он дается для того, чтобы человек мог открыть свое собственное дело.

Пенсионер не может разбрасываться годами стажа. С электронной трудовой эта информация уже не потеряется Светлана Бессараб