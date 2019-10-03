«Самая главная задача для нас — достойная заработная плата, ее уровень и реальная составляющая». Интервью со Светланой Бессараб

В конце сентября прошла XXIX отчетно-выборная конференция Союза «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов». Светлана Бессараб вновь возглавила кубанские профсоюзы. Журналист Юга.ру встретился с председателем краевого профобъединения, депутатом Госдумы Светланой Бессараб и узнал о достижениях и приоритетных задачах профсоюзного движения на Кубани.

Чего достигло краевое профобъединение за последние годы и над чем идет работа сейчас? — За предыдущие пять лет были, конечно, и взлеты, и падения. Но в отчетный период мы сохранили статус самой мощной некоммерческой организации Южного федерального округа, объединяя в своих рядах более 600 тыс. членов профсоюзов. Сегодня краевое профобъединение — это часть всероссийского профсоюзного движения, четвертое по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. Самая главная задача для нас — это достойная заработная плата, ее уровень и реальная составляющая. Еще в 2008 году по инициативе профсоюзов с социальными партнерами было достигнуто соглашение о том, что минимальный размер оплаты труда на территории Кубани должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения [Во втором полугодии 2019 года это 11 тыс. 565 рублей — Юга.ру]. В 2017 году мы договорились и закрепили в региональном Соглашении положение о том, что в размер минимальной зарплаты не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Действующее соглашение касается работников внебюджетных организаций. Сегодня профсоюзы ведут переговоры о том, чтобы такая же норма распространялась и на бюджетников. Мы понимаем, что заработная плата не выплачивается ниже уровня МРОТ, но иногда именно ее окладная часть составляет сумму, которая меньше, чем МРОТ. А другая, и значительная, часть — это различные компенсационные, стимулирующие выплаты и премии. Низкая составляющая окладной части зарплаты является достаточно тревожной, и мы поставили перед собой задачу добиться, чтобы она приблизилась к 70%, не меньше.

Низкая составляющая окладной части зарплаты является достаточно тревожной, и мы поставили перед собой задачу добиться, чтобы она приблизилась к 70%, не меньше Светлана Бессараб

Почему тревожной? — Сегодня по поручению президента готовится программа «Земский учитель». И вот по этой программе молодому специалисту предлагается трудоустройство с заработной платой в размере всего одной тарифной ставки. Это проблема не только нашего региона, но и всей системы образования страны. Мы хотели бы, чтобы наши усилия привели к увеличению заработной платы работников бюджетных организаций, в том числе учителей и врачей, выполняющих социально значимую работу государственного значения. Профсоюзы в целом устраивает нынешний уровень зарплаты в крае? — Это сложный вопрос. Я много езжу по стране и вижу, что в Краснодарском крае средняя зарплата достаточно высокая — она выше 35 тыс. рублей. Это больше, чем во многих других регионах, но тем не менее и она не дотягивает до среднероссийской зарплаты в 46 тыс. рублей. Эта цифра складывается из-за высокой заработной платы в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов, но хотелось бы, чтобы размер зарплаты на Кубани был максимально близок к этой средней для страны величине.

Расскажите о проблемах, которые еще не решены.

— Каждый год в край переезжает более 60 тыс. человек. В связи с этим профсоюзы очень беспокоит демпинг, поскольку приезжим зачастую предлагают работу по цене труда ниже, чем для местных специалистов. И приезжие граждане вынужденно соглашаются. Что уж говорить об иностранной рабочей силе? Именно поэтому у нас существует договоренность на уровне трехсторонней краевой комиссии по социально-трудовым отношениям о том, что местные работодатели должны предлагать иностранным работникам зарплату не ниже среднеотраслевой по краю. Регион достаточно притягателен во многих отношениях, и нам не хотелось бы, чтобы рабочие места занимали иностранцы, идущие на более низкую зарплату.

Как профсоюзы могут влиять на работодателя, чтобы помочь простому работнику?

— У нас заключены соглашения с краевой администрацией, прокуратурой, гострудинспекцией. Мы проводим выездные проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, и нам удается достаточно быстро выявлять нарушения и восстанавливать права трудящихся. В случае нарушения условий и охраны труда техническая инспекция труда профсоюзов может вынести предписание или возбудить проверку контрольного надзорного органа. Сейчас профсоюзы добились дополнительной гарантии для гострудинспекции, которая может выписать предписание для того, чтобы работодатель произвел выплату заработной платы. И если это предписание не выполнено, то трудовой инспектор имеет право направить исполнительный лист в Федеральную службу судебных приставов, которые могут арестовать счета или имущество работодателя. Внесудебное решение взыскивания задолженности избавляет работника от необходимости идти в суд и сокращает время, в течение которого человек находится без зарплаты. Еще совсем недавно работодатели в первую очередь выплачивали не заработную плату, а налоги. И в случае банкротства работодатель оставался должен всему коллективу. Сегодня приоритеты расставлены по‑другому — во главе угла человек, его права и его заработная плата.

В России по-прежнему многие люди работают без оформления трудовых отношений. Почему с этим стоит бороться?

— Серьезной проблемой является неформальная занятость — люди находятся в трудовых отношениях, но официально их не оформляют. Фактически они работают, но получают зарплату «в конверте», что в конечном итоге приводит к значительному снижению размера будущей пенсии, который зависит от официальной заработной платы и от стажа. А многие годами работают без оформления и не понимают, сколько в итоге они потеряют. Ко мне не так давно обращался мужчина. Он работал на Севере и получал приличную зарплату, но последние восемь лет умудрился отработать без оформления трудовых отношений. И конечно, этот период не вошел в его пенсионный стаж. Судя по всему, он отдавал себе отчет в том, как работал, но когда пришла беда и он не смог больше работать, то стал требовать восстановления факта трудовых отношений. Мы попытались ему помочь, но, к сожалению, этого работодателя уже и след простыл.

Есть еще один, более печальный пример. В морском порту на территории Краснодарского края на предприятии, занимающемся прокладыванием глубоководного выпуска, в результате несчастного случая погиб геодезист, получивший удар током. Выяснилось, что не был проведен инструктаж по охране труда, не была обеспечена электробезопасность, но, самое главное, с погибшим сотрудником не был заключен трудовой договор. В итоге семья геодезиста осталась без страховых выплат. В настоящее время возбуждено уголовное дело и со следствием работает профсоюзная комиссия. Мы настаиваем на дополнительном расследовании несчастного случая с участием государственной инспекции труда и профсоюзов. Считаем, что в данной ситуации налицо были признаки трудовых отношений: работник выполнял поручение работодателя, пользовался его инструментами, что является признаками неформальных трудовых отношений. Будем добиваться того, чтобы семья погибшего получила максимально возможные по закону выплаты. Для этого обратимся во все необходимые инстанции. На этом примере я призываю всех работников не допускать подобных нарушений трудовых отношений и сразу обращаться к нам на горячую линию. Вы должны следить за своими трудовыми правами в должной мере.

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы профсоюзов составила за последние пять лет свыше 1 млрд 335 млн рублей Светлана Бессараб

А есть конкретные примеры ваших побед?

Мы гордимся правозащитной деятельностью — почти 98% исковых заявлений решаются в пользу работников. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы профсоюзов составила за последние пять лет свыше 1 млрд 335 млн рублей. Профсоюзные юристы берутся помочь даже тем людям, которые до своего обращения к нам не были членами профсоюза. Например, для того чтобы помочь работникам известной сети магазинов косметики и парфюмерии «Санги Стиль», мне пришлось обращаться к заместителю министра труда РФ с просьбой создать межведомственную комиссию.

Нам пришлось выйти за пределы зоны деятельности нашего профсоюзного объединения, потому что фирма «Санги Стиль» работала не только на территории Краснодарского края, но и в Ростовской области, на Ставрополье и в ряде других регионов страны. При поддержке Министерства труда РФ удалось включить в состав межведомственной комиссии представителя Сбербанка и добиться ареста счетов этой фирмы, чтобы погасить задолженность по зарплате, страховым пособиям, образовавшимся перед сотнями работников предприятия на общую сумму 56 млн рублей. В числе пострадавших было около 300 женщин, как беременных, так и находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Только совместными усилиями удалось решить этот вопрос.

Насколько работа в Госдуме помогает вашей профсоюзной деятельности? — Очень помогает. По некоторым вопросам, которые раньше казались неразрешимыми, сейчас гораздо быстрее находятся пути решения. Много инициатив, которые готовит краевое профобъединение, впоследствии становятся решениями органов исполнительной власти или законопроектами. Мы на разных уровнях лоббируем интересы трудящихся.

Изменилась ли позиция работодателей по отношению к правам работников? — Безусловно, работодатели становятся более дисциплинированными. Хотя, на мой взгляд, если бы штрафы были более высокими, то это сделало бы их еще более послушными и заставило следовать букве закона. Сейчас бывает, что максимальным наказанием для должностного лица за повторное нарушение прав работника является предупреждение. Будет ли кто-то обращать на это внимание? Нет, конечно. И только когда появляются штрафы — даже 500 рублей за несвоевременное предоставление информации о каждом работнике предприятия, — нарушения мгновенно прекращаются. Да, это жестко, но по-другому никак.

Идет ли в профсоюзы молодежь? — Да, идет. Больше 200 тыс. членов профсоюзов в регионе — это молодые люди до 35 лет. Молодежь не просто приходит к нам, но и стремится занять лидирующие позиции. У нас действует молодежный стратегический резерв, и мы готовим достойную смену, готовим будущих профсоюзных лидеров и активистов. Сегодня активность в профсоюзе — это еще и один из социальных лифтов. Активных молодых людей очень легко заметить, и такие люди могут сделать яркую и успешную карьеру. Что нужно сделать для того, чтобы организовать профсоюз на работе? И можно ли его организовать на коммерческом предприятии? — Конечно, можно. А для того чтобы создать профсоюзную организацию, нужно всего три человека. Можно зайти на наш сайт, почитать всю необходимую информацию о том, как создать первичку на вашем предприятии. Почему нужно вступать в профсоюзы? Я хочу напомнить, что члены профсоюза пользуются особыми гарантиями, в том числе при сокращении штата предприятия. Да, иногда бывает и такое, что люди пытаются создать профсоюзные организации не для защиты трудящихся, а преследуя политические или свои личные цели. Но если эти личные цели перерастают в защиту прав трудящихся, то мы их только приветствуем и помогаем развиваться.

Но определенные проблемы, к сожалению, существуют. По статистике, мужчины до сих пор зарабатывают в среднем больше, чем женщины Светлана Бессараб