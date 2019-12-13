«Строители могут запороть даже хороший проект». Интервью c руководителем архитектурного бюро

Илья Шумливый — краснодарский архитектор и бизнесмен. Юга.ру поговорили с основателем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры» об истории его дела и о том, что начинать свой путь в архитектуре необходимо еще в студенчестве.

Беседа с Ильей Шумливым входит в серию интервью с предпринимателями из Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».

Расскажите, как вы пришли в профессию? — С детства не сомневался, что буду работать именно в строительстве. Поэтому поступил на инженерно-строительный факультет в политех. В свободное от учебы время летом работал на стройке простым разнорабочим. Первая запись в трудовой — ученик каменщика. Это обычная физическая работа, но уже тогда я смотрел по сторонам и сопоставлял с практикой теорию, полученную в институте.

На четвертом курсе я увлекся сноубордом, ездил зимой в горы. Это требовало денег. Я решил, что спрос не бьет в нос, и подошел к одному из молодых преподавателей, с которым, как мне показалось, можно найти общий язык. Сказал, что готов работать где угодно, хоть лопатой. Он спросил, умею ли я работать в AutoCAD. В ней тогда работали все проектировщики. Программой я не владел, но ответил: «Да, конечно». Благо пробное задание было домашним. На перерисовку в компьютер одного чертежика убил неделю вместо положенных на это двух часов. Аргументировал тем, что в институте была запарка. Но за эту неделю я реально разобрался в программе. И потом у нас все заладилось.

Спустя месяц за очередное задание я получил первую зарплату. Сумму не помню, но по тем временам этих денег мне хватило на поездку в горы. Когда перешел на пятый курс, мне официально предложили полставки. Начинал рядовым инженером, но ввиду излишнего любопытства интересовался многим. Параллельно с работой поступил на второе высшее. За шесть лет в той организации я прошел путь от рядового инженера до заместителя директора. Когда понял, что уперся в потолок, решил основать свое дело. Учредил проектную организацию, затем выделил из нее архитектурное бюро.

Откуда взялась такая уверенность в своих силах? — Ну а что могло случиться? Не получилось бы — вернулся бы обратно. Но лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что так и не попробовал. Не скажу, что было легко. Наш бизнес очень зависит от общей конъюнктуры рынка: когда он проседает, тормозим и мы. Но мне все равно нравится принадлежать самому себе и нести ответственность только перед собой. Ты можешь строить свое дело, как тебе нравится. Думаю, это и есть самореализация.

Сложно было искать свое место на рынке? Как находили первых клиентов? — У меня был козырь: в этой сфере я уже работал, так что меня знали. Некоторые ключевые заказчики обращались ко мне вне зависимости от того, где я работал. И я до сих пор работаю с ними. Если ты делаешь работу качественно, в срок и интересно, то тебя начинают советовать и другим. Любой рынок конкурентен — везде есть сильные и слабые игроки. У всех свои сильные стороны — кто-то выдерживает сроки, кто-то дает лучшую цену, кто-то — интересный результат, но дороже.

Сколько человек было в вашей компании пять лет назад, когда вы начали? — Костяк состоял из трех человек. Я — архитектор, плюс архитектор-конструктор и еще один конструктор. Любое здание состоит из разных видов инженерии. Все начинается с эскиза, который мы показали заказчику. Затем показали примеры разных материалов и отрисовали архитектурный проект. Это, я считаю, уже 50% успеха. После этого к работе приступает инженер-генпланист, инженер-конструктор, специалисты по сетям и электричеству. Тогда мы выполняли весь спектр услуг, но часть специалистов нанимали по мере надобности. Содержать весь штат было накладно. Это не только налоги и зарплаты, но и рабочее место, лицензионные программы, стоимость которых может достигать 100 тыс. рублей на человека.

Чего достигли сейчас? — Сейчас я руковожу архитектурным бюро и проектной организацией, консультирую в строительстве и проектировании, продумываю развитие смежных направлений. В штате порядка десяти специалистов. Работаем в РФ и за рубежом. Помимо основной деятельности подключаюсь к проблемным проектам в качестве кризисного управляющего.

Что может помешать воплотиться в реальность классному на бумаге проекту? — В нашей работе важен авторский надзор. Каким бы хорошим ни был проект, ничего не получится, если не контролировать строителей, которые часто начинают что-то менять или упрощать. Обязательно приезжаем на площадку и контролируем, чтобы применялись все необходимые материалы и решения из проектной документации. Очень часто картинка изначально красивая, но где-то решает сэкономить заказчик, где-то строители делают так, как привыкли. В итоге — строили самолет, а получилась подлодка. Я всегда выступал за то, чтобы клиент мог получить в одном месте не только основную, но и смежные услуги. Проектирование всегда связано со строительством: всегда есть шанс, что строители могут запороть даже хороший проект. Поэтому развитие своего бизнеса я вижу в оказании и строительных услуг. Насколько масштабными они будут, сказать сложно.

Может ли выпускник архитектурного факультета прийти на рынок и с нуля добиться успеха? — Прийти с улицы и стать востребованным архитектором сложно. У студентов часто бывают интересные идеи, но воплощать их трудно и дорого. А вот нарисовать интересно, воплотимо и в рамках бюджета — это и есть профессионализм. Но, скажу честно, все равно лучше, когда молодежь пытается, чем, не найдя себя, уходит в другую сферу и становится продавцами в магазине.

Не помню ситуации, когда работодатель бы смотрел на оценки в дипломе... Илья Шумливый

Что посоветуете студентам, которые мечтают о своем деле в будущем? — По своему опыту могу сказать, что за исключением 2-3% действительно талантливых ребят, которые сами изучали предмет и вдавались в детали, большинство выпускников надо учить с нуля. За рубежом ситуация обратная — 80‑90% выпускников сходу начинают выполнять задачи.

Нужно проявлять себя уже в институте. Многие думают, что, получив диплом, они автоматически станут востребованными, а если в дипломе одни пятерки — и вовсе нарасхват. Но не помню ситуации, когда работодатель бы смотрел на оценки в дипломе. Главное — то, что ты можешь делать со своим образованием. Поэтому студентам нужно не бояться, где-то перетерпеть на маленьких окладах, а дальше либо, набравшись опыта, занять высокую должность, либо понять, что работать на себя интереснее.

Зачем вы стали амбассадором проекта «Мой бизнес»? — Я достаточно загружен, к тому же у меня много увлечений (альпинизм, сноуборд, дайвинг…). Но мне интересно все новое. Когда мне предложили новую активность совершенно бесплатно, да еще с возможностью познакомиться с единомышленниками и получить новый опыт, я согласился. Всегда хочется посмотреть на привычные вещи с другой стороны.