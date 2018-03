Галицкий, «Макдоналдс», Мацусита. Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал, у кого учился и зачем развивать бизнес, не зарабатывая

— Идея создать свою систему и сделать все онлайн, чтобы контролировать качество и эффективность бизнеса, была у меня изначально. Сегодня с телефона в онлайне мы видим, как работает бизнес в Китае. Это дает невероятные возможности по управлению. Мы не изобретаем велосипед, мы делаем его лучше. Главное отличие Dodo IS — мы делаем ее сами, контролируем полностью то, что делаем. Чем прекрасна техника Apple — и софт, и железо они делают сами, тоже контролируют всю цепочку. Мы так же — делаем бизнес и софт вместе. К тому же это большое преимущество для нас, так как мы хотим создать глобальную компанию.

— В основном в IT, также в рост команды, аренду офиса в Москве.

При этом предстоит еще очень много сделать. Несмотря на то что в Dodo IS вложены сотни миллионов рублей, мы в самом начале пути.

— Тоже считают это суперпреимуществом. К примеру, сейчас немецкие предприниматели выбрали нашу сеть для партнерства, и главной причиной стала именно Dodo IS.

Как партнеры за рубежом оценивают работу через Dodo IS?

Если сравнивать этот период с розничной торговлей, то это примерно как когда «Магнит» начал выходить на другие регионы из Краснодара.

Рынок перспективный. Это массовое питание, и хотя, к сожалению, в кризис люди имеют меньше возможностей, они все равно будут продолжать тратить деньги на удовольствие, на праздник. А пицца — это возможность недорого сделать праздник. В кризис мы выросли на 30%: like for like, если сравнивать январь 2016-го и 2017‑го, рост по одному ресторану — 30–40%.