Кимоно, ксилография и куклы. В Сочи проходит выставка японского искусства середины XX века

В сочинском дендрарии работает выставка «Япония. Красота повседневности». В ней собрано более 50 предметов из частной коллекции (0+)

Гости смогут увидеть старинные гравюры, ксилографию, декоративные веера, кимоно и накидки хаори, пояса оби, различные виды кукол, аксессуары и многое другое. Мария отметила, что все вещи коллекции подобраны по сезонам и объединены одними темами.

«Японцы считают природу совершенной и стремятся жить в полном согласии с ней. Этим стремлением пронизано все их искусство, что наглядно отражено в выставке. Такая философия очень созвучна задачам, которые стоят перед Сочинским национальным парком, а именно: формировать экологическую культуру, воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней», — подчеркнули в пресс-службе.

Выставка продлится до 20 января в литературно-музыкальной гостиной «Виллы «Надежда» в парке «Дендрарий» на Курортном проспекте, 74. Стоимость билета — 600 рублей. Посетить выставку можно как самостоятельно, так и с экскурсией — они проходят ежедневно в 11:10, 12:50, 14:20 и 16:10.