Кимоно, ксилография и куклы. В Сочи проходит выставка японского искусства середины XX века

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото пресс-службы Сочинского национального парка
    © Коллаж из скриншотов фото пресс-службы Сочинского национального парка

В сочинском дендрарии работает выставка «Япония. Красота повседневности». В ней собрано более 50 предметов из частной коллекции (0+)

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила Юга.ру, что 13 декабря в литературно-музыкальной гостиной «Виллы «Надежда» открылась выставка «Япония. Красота повседневности». 

В нее вошли более 50 предметов декоративно-прикладного искусства Японии середины XX века, собранные коллекционером и искусствоведом Марией Гращенко. 

Гости смогут увидеть старинные гравюры, ксилографию, декоративные веера, кимоно и накидки хаори, пояса оби, различные виды кукол, аксессуары и многое другое. Мария отметила, что все вещи коллекции подобраны по сезонам и объединены одними темами. 

История Второго Рима:

«Японцы считают природу совершенной и стремятся жить в полном согласии с ней. Этим стремлением пронизано все их искусство, что наглядно отражено в выставке. Такая философия очень созвучна задачам, которые стоят перед Сочинским национальным парком, а именно: формировать экологическую культуру, воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней», — подчеркнули в пресс-службе. 

Выставка продлится до 20 января в литературно-музыкальной гостиной «Виллы «Надежда» в парке «Дендрарий» на Курортном проспекте, 74. Стоимость билета — 600 рублей. Посетить выставку можно как самостоятельно, так и с экскурсией — они проходят ежедневно в 11:10, 12:50, 14:20 и 16:10. 

Как писали Юга.ру, 27 декабря в Японском саду Краснодара скульптор Пчелин расскажет о столярном мастерстве.

Афиша Выставки Искусство отдых Развлечения События Сочи

Новости

Кимоно, ксилография и куклы. В Сочи проходит выставка японского искусства середины XX века
В Краснодаре посмотрят и обсудят «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика 
В Краснодаре 10-летней Поле Летуновой требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?
Вышел первый трейлер сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи. Когда премьера?
Небольшое потепление, гололед и мокрый снег. Какой будет погода в выходные в Краснодаре и крае
Михаил, София, Ева. Узнали самые популярные имена для новорожденных в 2025 году в Краснодарском крае

Лента новостей

Реклама на сайте