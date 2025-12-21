Туристический поезд плюс трансфер. Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустили тур выходного дня

Из Краснодара в Абрау-Дюрсо отправится туристический поезд. Туристы доедут на электричке до Новороссийска, а далее их будет ждать групповой трансфер

20 декабря пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что курорт Абрау-Дюрсо совместно с компанией «Кубань Экспресс — Пригород» запускают первый в регионе тур выходного дня в формате туристического поезда. Первый рейс состоится 27 декабря.

Тур включает проезд на пригородном поезде от Краснодара до Новороссийска и обратно и организованный трансфер от Новороссийска до Абрау-Дюрсо.

«Абрау-Дюрсо становится первой точкой притяжения, куда гости смогут отправиться организованным туристическим поездом: комфортно, без личного транспорта и с продуманной логистикой от отправления до возвращения», — отметили в пресс-службе.