Туристический поезд плюс трансфер. Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустили тур выходного дня
Из Краснодара в Абрау-Дюрсо отправится туристический поезд. Туристы доедут на электричке до Новороссийска, а далее их будет ждать групповой трансфер
20 декабря пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что курорт Абрау-Дюрсо совместно с компанией «Кубань Экспресс — Пригород» запускают первый в регионе тур выходного дня в формате туристического поезда. Первый рейс состоится 27 декабря.
Тур включает проезд на пригородном поезде от Краснодара до Новороссийска и обратно и организованный трансфер от Новороссийска до Абрау-Дюрсо.
«Абрау-Дюрсо становится первой точкой притяжения, куда гости смогут отправиться организованным туристическим поездом: комфортно, без личного транспорта и с продуманной логистикой от отправления до возвращения», — отметили в пресс-службе.
Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство:
В Абрау-Дюрсо пройдет экскурсия по винному дому с посещением исторических тоннелей, дегустация не включена. Предусмотрена отдельная детская экскурсионная программа. Также можно посетить медиа-пространство «Галерея света Абрау» и прогуляться по набережной.
Организаторы считают, что экскурсионная поездка будет интересна как жителям Краснодара, так и гостям региона.
Первый рейс запланирован на 27 декабря. Отправление из Краснодара в 8:40, прибытие обратно — в 22:18. Стоимость тура — 4200 рублей.
Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо на берегу озера появилась пальмовая аллея.