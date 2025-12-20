В Краснодаре посмотрят и обсудят «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика 

Краснодарский край

  • Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»
    Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»

Краснодарцам предлагают оценить последний художественный фильм Стэнли Кубрика (18+)

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 21 декабря показ фильма «С широко закрытыми глазами». Встреча посвящена режиссеру и сценаристу Стэнли Кубрику.

Программа:

  • Как австрийские новеллы о снах переплелись с перфекционизмом Стенли Кубрика.
  • Что это: кино об утрате мужественности или о проверке семейных уз на прочность.
  • Иоганн Штраус и Людвиг Ван Бетховен — проводники в мир запретных рождественских удовольствий.

Перед показом состоится лекция кинокритика Виктора Венгерского.

«Фильм наполнен таким количеством культурно-политических отсылок, что представляет сам собой полноценный оммаж на засекреченную внутреннюю силу нашей планеты. Ту, таящуюся где-то в недрах. А, возможно, это просто история рождественской инициации маленького мальчика», — рассказали организаторы.

Показ состоится 21 декабря в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

«С широко закрытыми глазами» — последний фильм Стенли Кубрика. Снят по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах». Супруги Билл и Элис Харфорд производят впечатление счастливых людей. Однако за фасадом идеальных отношений скрываются ревность и сексуальная неудовлетворенность. Главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 и 31 декабря покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра.

