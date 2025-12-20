В Краснодаре 10-летней Поле Летуновой требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?

Девочка родилась здоровой и развивалась по возрасту — к году пошла, лепетала. После тяжелой ангины в полтора года родители стали замечать, что Полина не всегда отзывается на обращенную к ней речь. Врач детской больницы выявил у ребенка двустороннюю тугоухость третьей степени и увеличенные аденоиды.

В 2021 году при поддержке «Русфонда» Полина получила свои первые слуховые аппараты. С ними она начала хорошо слышать, у нее стала развиваться речь.

«Поля успешно учится в обычной школе, поет в школьном хоре, танцует, участвует в праздничных концертах. Однако недавно, после очередной ангины, слух снова ухудшился, врачи диагностируют уже третью степень тугоухости. Наши аппараты больше не справляются со своей задачей, Поля стала плохо слышать», — рассказала мама девочки.

Специалисты считают, что нужно как можно скорее заменить старые слуховые аппараты на новые, более мощные.

«У Поли двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Для компенсации потери слуха девочка нуждается в мощных цифровых многоканальных слуховых аппаратах, обеспечивающих разборчивость речи. Аппараты должны удовлетворять все потребности ребенка в разных акустических ситуациях, чтобы Полина могла уверенно себя чувствовать и общаться», — рассказала сурдолог Краснодарской детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.

Но за счет государства такие не выделят — у Полины нет инвалидности. Маме девочки самостоятельно их не купить, потому что она одна воспитывает двух детей. Всего требуется 365 тыс. 744 рубля .

Как помочь Поле?