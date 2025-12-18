Хип-хоп под музыку Чайковского, принцесса-бунтарка и робопес. В Краснодаре показали свою версию «Щелкунчика»

Во Дворце искусств «Премьера» 13 и 14 декабря показали новогодний спектакль «Щелкунчик 2:0». Это новое прочтение сказки Эрнста Гофмана. Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на премьере и рассказывает подробности.

Сказочный персонаж Щелкунчик, заколдованный принц, победивший Мышиного короля, был придуман более 200 лет назад. Он стал героем балета Чайковского и одним из символов Нового года и Рождества.



В этом году «Премьера» решилась на эксперимент и попыталась рассказать современным детям историю «Щелкунчика» на их языке. В сюжете задействованы как основные персонажи оригинальной сказки, так и выдуманные. Например, главный волшебник и его помощники — Мечталина, Правдива, Стихозавр и Баламут, которые в постановке стали проводниками между 1826 годом и нынешним, между сказкой и реальностью.



Сюжет начинается с того, что волшебники ищут способ, как «разблокировать» Щелкунчика. Один из них скептически заявляет: «Этому орехоколу уже два века колдовства нипочем». В итоге решают найти принцессу, любовь которой оживит героя. Но встает главный вопрос: где ее найти, ведь в XXI веке принцессы «не в тренде». «Может дать объявление в соцсетях?» — предлагает креативный Баламут.

Актеры Александр Теханович и Инга Аничкина © Фото Алексея Петрова

Персонажи Мари и принц из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Волшебные герои из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи Мари и принц из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Режиссеры-постановщики Наталья Барабанова и Татьяна Костина сохранили основные нити сюжета, добавив в сказку современные реалии. Одна из главных отличительных черт постановки — образ главной героини. В оригинальной сказке Гофмана Мари Штальбаум — примерная и послушная девочка с добрым сердцем, но нам представили трудного подростка, своенравную пацанку, которая читает рэп и не расстается со своим гаджетом — робопсом по кличке Микс. Мари XXI века и выглядит довольно дерзко. Это совсем не нежная и утонченная принцесса. Вместо платья и туфелек — кожанка и грубые ботинки, а на голове у нее практически дреды. Но именно ей волшебники доверят расколдовать Щелкунчика, которого Мышиный король и его свита превратили в деревянного солдатика.

Мари и робопес Микс из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Мари — героиня спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Мари — героиня спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Художницы, Наталья Галкина и Кристина Хартюнова, придумали и создали более 130 костюмов, некоторые герои переодевались во время спектакля несколько раз.



Волшебники одеты старомодно и по-театральному, но друзья и родители Мари выглядят ярко, в их костюмах много кислотных и сочных оттенков. Игрушки, которые будут сражаться за Щелкунчика, тоже более знакомы современным детям. Это роботы в касках со светящимися мечами и куклы в неоновых платьях, они делают селфи и ездят по сцене на самокатах.

Персонажи из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Проработана и каждая деталь костюмов антагонистов — свиты грызунов. Готический грим, косухи, перчатки с обрезанными пальцами и длинная алая мантия Мышиного короля. В этом образе харизматичный актер Молодежного театра Илья Сердюков похож на рок-звезду.

Актер Илья Сердюков в образе Мышиного короля © Фото Алексея Петрова

Свита Мишиного короля © Фото Алексея Петрова

Актер Илья Сердюков в образе Мишиного короля © Фото Алексея Петрова

Свита Мышиного короля © Фото Алексея Петрова

Еще одна «перчинка» постановки — переработанная музыка Петра Чайковского. Игорь Шадюк и Алексей Подкопаев смиксовали узнаваемую классику с элементами электронной музыки и даже хип-хопом. Под современные ритмы двигаются все герои сказки, танцы порой напоминают вог, а сражения между мышиной мафией и восставшими игрушками похожи на техно-вечеринку или рэп-батл. Также вместо песен некоторые персонажи переходят на речитатив.

Несмотря на смелые нововведения, спектакль несет все те же послания. Взросление — это битва, где приходится сражаться с собственными мышиными королями, красота — понятие относительное, а волшебство реально для тех, кто готов в него поверить.

Персонажи Мари и принц из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи Мари и принц из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Персонажи Мари и принц из спектакля «Щелкунчик 2:0» © Фото Алексея Петрова

Постановка довольно масштабная — всего на сцене появляются 57 артистов. В спектакле заняты актеры Молодежного театра Александр Теханович, Илья Сердюков, Инга Аничкина, Олеся Никифорова, Людмила Дорошева, Елена Есипова, Эвелина Слободянюк, артисты музыкального шоу-театра «Премьера» и вокалисты группы U4. У спектакля нет возрастных ограничений, хотя он будет более понятен детям от 8-9 лет или подросткам, которые считают, что «новогодние елки — это скучно», но в глубине души все еще ждут чуда. Как показала практика, спектакль понравится и взрослым.



Спектакль «Щелкунчик 2:0» идет ежедневно до 26 декабря, в день проходит по 2-3 показа. Также постановку можно увидеть после Нового года — с 6 по 11 января. Дворец искусств «Премьера» находится на улице Стасова, 175.