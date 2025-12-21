В центре Краснодара на несколько дней перекроют улицы. Где нельзя будет проехать?
В Краснодаре несколько дней будут перекрыты участки улиц Орджоникидзе и Гоголя
Мэрия Краснодара сообщила, что с 24 по 26 декабря будет закрыт проезд по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.
В администрации добавили, что ограничения связаны с проведением краевого мероприятия.
Кроме того, проезд перекроют на участке улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать 23 и 24 декабря с 6:00 до 16:00, а также 25 и 26 декабря с 6:00 до 17:00.
Временные неудобства для водителей связаны с проведением благотворительной акции.
