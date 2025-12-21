В центре Краснодара на несколько дней перекроют улицы. Где нельзя будет проехать?

В Краснодаре несколько дней будут перекрыты участки улиц Орджоникидзе и Гоголя

Мэрия Краснодара сообщила, что с 24 по 26 декабря будет закрыт проезд по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.

В администрации добавили, что ограничения связаны с проведением краевого мероприятия.