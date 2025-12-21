В центре Краснодара на несколько дней перекроют улицы. Где нельзя будет проехать?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре несколько дней будут перекрыты участки улиц Орджоникидзе и Гоголя

Мэрия Краснодара сообщила, что с 24 по 26 декабря будет закрыт проезд по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.

В администрации добавили, что ограничения связаны с проведением краевого мероприятия.

Читайте также:

Кроме того, проезд перекроют на участке улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать 23 и 24 декабря с 6:00 до 16:00, а также 25 и 26 декабря с 6:00 до 17:00.

Временные неудобства для водителей связаны с проведением благотворительной акции.

Как писали Юга.ру, жители Музыкального микрорайона Краснодара вновь пожаловались Путину на плохие дороги.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт

Новости

В центре Краснодара на несколько дней перекроют улицы. Где нельзя будет проехать?
Книжная лотерея, творческие мастер-классы и настолки с филологами. В краснодарском «Чарли» пройдет новогодний фестиваль
Туристический поезд плюс трансфер. Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустили тур выходного дня
Кимоно, ксилография и куклы. В Сочи проходит выставка японского искусства середины XX века
В Краснодаре посмотрят и обсудят «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика 
В Краснодаре 10-летней Поле Летуновой требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?

Лента новостей

Реклама на сайте