Книжная лотерея, творческие мастер-классы и настолки с филологами. В краснодарском «Чарли» пройдет новогодний фестиваль
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 28 декабря фестиваль «Новогодний беспорядок». Гостей ждут творческие мастер-классы, лекции, фотозоны и настольная игра «Страдающее Средневековье».
«Один день, когда в книжном можно все: теряться между стеллажами, делать подарки своими руками, заниматься творчеством, говорить о кино, пить раф «Шарлотка Бронте» с яблоком и корицей в кофейне посреди магазина, играть и просто встречать праздник», — рассказали организаторы.
Программа фестиваля:
- 10:00–20:00 — книжная лотерея;
- 11:00—13:00 — мастер-класс по созданию новогоднего украшения «Гномик из макраме» (10+);
- 13:00-15:00 — мастер-класс по созданию коллажа с итогами 2025 года (16+);
- 15:00-17:00 — занятие по созданию новогодних арома-саше;
- 17:30 — лекция кинокритика Виктора Венгерского «Мандарины на экране. Характерные особенности новогоднего кинематографа»;
- 19:00-21:00 — настольная игра «Страдающее Средневековье» с филологами проекта Vita Nuova.
В книжном будет организована новогодняя фотозона, будет работать фото-скетч-будка от художницы, а также можно будет бесплатно упаковать свой подарок в новогодний крафт.
Единый билет на весь день стоит 2000-2800 рублей, но можно выбрать отдельно одно из мероприятий. Подробности уточняйте у организаторов. Книжный магазин «Чарли» находится на улице Коммунаров, 58.
