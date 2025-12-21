Книжная лотерея, творческие мастер-классы и настолки с филологами. В краснодарском «Чарли» пройдет новогодний фестиваль

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В книжном «Чарли» 28 декабря пройдет фестиваль «Новогодний беспорядок». Какая программа?

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 28 декабря фестиваль «Новогодний беспорядок». Гостей ждут творческие мастер-классы, лекции, фотозоны и настольная игра «Страдающее Средневековье».

«Один день, когда в книжном можно все: теряться между стеллажами, делать подарки своими руками, заниматься творчеством, говорить о кино, пить раф «Шарлотка Бронте» с яблоком и корицей в кофейне посреди магазина, играть и просто встречать праздник», — рассказали организаторы.

Программа фестиваля:

  • 10:00–20:00 — книжная лотерея;
  • 11:00—13:00 — мастер-класс по созданию новогоднего украшения «Гномик из макраме» (10+);
  • 13:00-15:00 — мастер-класс по созданию коллажа с итогами 2025 года (16+);
  • 15:00-17:00 — занятие по созданию новогодних арома-саше;
  • 17:30 — лекция кинокритика Виктора Венгерского «Мандарины на экране. Характерные особенности новогоднего кинематографа»;
  • 19:00-21:00 — настольная игра «Страдающее Средневековье» с филологами проекта Vita Nuova.

В книжном будет организована новогодняя фотозона, будет работать фото-скетч-будка от художницы, а также можно будет бесплатно упаковать свой подарок в новогодний крафт.

Единый билет на весь день стоит 2000-2800 рублей, но можно выбрать отдельно одно из мероприятий. Подробности уточняйте у организаторов. Книжный магазин «Чарли» находится на улице Коммунаров, 58.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра.

