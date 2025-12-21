Книжная лотерея, творческие мастер-классы и настолки с филологами. В краснодарском «Чарли» пройдет новогодний фестиваль

«Один день, когда в книжном можно все: теряться между стеллажами, делать подарки своими руками, заниматься творчеством, говорить о кино, пить раф «Шарлотка Бронте» с яблоком и корицей в кофейне посреди магазина, играть и просто встречать праздник», — рассказали организаторы.

В книжном будет организована новогодняя фотозона, будет работать фото-скетч-будка от художницы, а также можно будет бесплатно упаковать свой подарок в новогодний крафт.

Единый билет на весь день стоит 2000-2800 рублей, но можно выбрать отдельно одно из мероприятий. Подробности уточняйте у организаторов. Книжный магазин «Чарли» находится на улице Коммунаров, 58.