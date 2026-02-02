Суд в Краснодаре отклонил иск ростовских общественников против строительства объездной дороги, ради которой уничтожат зеленую зону
Ростовские активисты проиграли кассацию по Кумженской роще
29 января портал 161.ру сообщил, что четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе предыдущие судебные решения и отказал в удовлетворении жалобы группы жителей Ростова-на-Дону, выступающих против строительства Западной хорды через Кумженскую рощу. Активисты намерены обжаловать это определение в Верховном суде РФ, чтобы защитить деревья. Они утверждают, что городская дума не имела правовых оснований для внесения изменений в генеральный план города в части, касающейся этой территории.
Активная фаза противостояния проекту, угрожающему экосистеме Кумженской рощи, началась в конце 2021 года. Судебный спор начался в декабре 2024-го, когда общественники подали коллективный иск к администрации города с требованием изменить маршрут планируемой трассы. В апреле 2025-го суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований.
Незаконные сборы денег, продажи туров, строительство и вырубка леса:
Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность утвержденного маршрута. В октябре Министерство транспорта Ростовской области заключило, что менять трассировку нецелесообразно. По заявлению ведомства, дорога будет проходить на расстоянии 100 метров от мемориального комплекса, а вырубку части деревьев компенсируют возмещением лесонасаждений на территории самой рощи.
Западная хорда — ключевой участок Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на автодороге Ростов — Таганрог с мостом через Дон на улице Всесоюзной. Трасса пройдет западнее Левенцовского жилого района, вдоль улицы Пескова.
Проект включает строительство эстакады в районе Кумженской рощи, переходов через несколько железнодорожных линий, моста через реку Мертвый Донец. Для этого потребуется вырубить около 7% деревьев в Кумженской роще, это больше 800 многолетних растений. Итогом строительства станет западный обход города — дорога первой категории с четырьмя полосами движения.
