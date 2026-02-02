Суд в Краснодаре отклонил иск ростовских общественников против строительства объездной дороги, ради которой уничтожат зеленую зону

29 января портал 161.ру сообщил, что четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе предыдущие судебные решения и отказал в удовлетворении жалобы группы жителей Ростова-на-Дону, выступающих против строительства Западной хорды через Кумженскую рощу. Активисты намерены обжаловать это определение в Верховном суде РФ, чтобы защитить деревья. Они утверждают, что городская дума не имела правовых оснований для внесения изменений в генеральный план города в части, касающейся этой территории.

Активная фаза противостояния проекту, угрожающему экосистеме Кумженской рощи, началась в конце 2021 года. Судебный спор начался в декабре 2024-го, когда общественники подали коллективный иск к администрации города с требованием изменить маршрут планируемой трассы. В апреле 2025-го суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований.