Суд в Краснодаре отклонил иск ростовских общественников против строительства объездной дороги, ради которой уничтожат зеленую зону

Краснодарский край, Ростовская область

  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Ростовские активисты проиграли кассацию по Кумженской роще

29 января портал 161.ру сообщил, что четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе предыдущие судебные решения и отказал в удовлетворении жалобы группы жителей Ростова-на-Дону, выступающих против строительства Западной хорды через Кумженскую рощу. Активисты намерены обжаловать это определение в Верховном суде РФ, чтобы защитить деревья. Они утверждают, что городская дума не имела правовых оснований для внесения изменений в генеральный план города в части, касающейся этой территории.

Активная фаза противостояния проекту, угрожающему экосистеме Кумженской рощи, началась в конце 2021 года. Судебный спор начался в декабре 2024-го, когда общественники подали коллективный иск к администрации города с требованием изменить маршрут планируемой трассы. В апреле 2025-го суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность утвержденного маршрута. В октябре Министерство транспорта Ростовской области заключило, что менять трассировку нецелесообразно. По заявлению ведомства, дорога будет проходить на расстоянии 100 метров от мемориального комплекса, а вырубку части деревьев компенсируют возмещением лесонасаждений на территории самой рощи. 

Западная хорда — ключевой участок Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на автодороге Ростов — Таганрог с мостом через Дон на улице Всесоюзной. Трасса пройдет западнее Левенцовского жилого района, вдоль улицы Пескова.

Проект включает строительство эстакады в районе Кумженской рощи, переходов через несколько железнодорожных линий, моста через реку Мертвый Донец. Для этого потребуется вырубить около 7% деревьев в Кумженской роще, это больше 800 многолетних растений. Итогом строительства станет западный обход города — дорога первой категории с четырьмя полосами движения. 

