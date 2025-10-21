Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев 2025 года

Рейтинг подготовили аналитики «Русипотеки». Всего с января по август 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 24,3 млрд рублей.

Также банк в данном исследовании вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (11,4 млрд рублей), объемам кредитования по программе «Семейной ипотеки» (10,2 млрд рублей) и величине ипотечного портфеля на 1 сентября 2025 года (150,9 млрд рублей).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.