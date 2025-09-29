В Севастополе ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

В Крыму продолжаются проблемы с бензином. На заправках ввели лимиты, власти просят не запасаться топливом

«То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике», — написал губернатор.

29 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что продажу топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС ограничили до 30 литров в один автомобиль или одну канистру.

Предыстория. В середине августа в Крыму начались проблемы с поставками бензина. По словам Минэнерго, причиной стали погодные условия, которые ограничили работу Керченской паромной переправы.

Развожаев призвал не запасаться топливом. По его словам, бензин в город привозят постоянно, но из-за ажиотажа на АЗС не удается выйти на плановый режим работы.

Он добавил, что дизельное топливо в Севастополе продают без ограничений.

Позже Развожаев опубликовал список АЗС, на которых в свободном доступе есть бензин марок АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92.

Напомним, 24 сентября глава Севастополя заявил, что график поставок сбивают штормы и ограничения судоходства. 25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что перебои с топливом на полуострове возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Лимиты на продажу топлива ввели и в других регионах России. Ограничения действуют в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Водителям разрешают заправлять всего 10-20 литров на машину.