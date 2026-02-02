В трех районах Кубани после атаки БПЛА пострадала инфраструктура

Вечером 1 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Красноармейском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском. Помимо этого, в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоэтажки.

Атаке дронов подвергся и поселок Афипский Северского района. В результате пострадала крыша частного дома. Территорию оцепили.



По данным оперштаба, никто из жителей не пострадал. На местах работают спецслужбы.



Отметим, что атака БПЛА продолжалась ночью и утром. Согласно данным Минобороны России, вечером 1 февраля над Краснодарским краем сбили 12 беспилотников, а за ночь с 1 по 2 февраля — четыре.