В трех районах Кубани после атаки БПЛА пострадала инфраструктура

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Оперштаб отчитался о последствиях атаки беспилотников на Краснодарский край

Вечером 1 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Красноармейском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском.

Помимо этого, в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоэтажки.

Читайте также:

Атаке дронов подвергся и поселок Афипский Северского района. В результате пострадала крыша частного дома. Территорию оцепили.

По данным оперштаба, никто из жителей не пострадал. На местах работают спецслужбы.

Отметим, что атака БПЛА продолжалась ночью и утром. Согласно данным Минобороны России, вечером 1 февраля над Краснодарским краем сбили 12 беспилотников, а за ночь с 1 по 2 февраля — четыре.

Как писали Юга.ру, в аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов из-за угрозы атак БПЛА.

Инфраструктура Красноармейский район Происшествия СВО Северский район Славянский район

Все материалы по теме:

Новости

В России увеличилось число заболеваний депрессией и тревожными и стрессовыми расстройствами
В Краснодарском крае первая рабочая неделя февраля начнется с морозов, осадков и гололеда
Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа
Ждут вылета почти 20 часов. В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы из-за атаки БПЛА
Суд в Краснодаре отклонил иск ростовских общественников против строительства объездной дороги, ради которой уничтожат зеленую зону
В трех районах Кубани после атаки БПЛА пострадала инфраструктура

Лента новостей

Реклама на сайте