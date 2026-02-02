В Краснодарский край и Ростовскую область придут аномальные морозы

Краснодарский край, Ростовская область

Со 2 февраля в Краснодарском крае и Ростовской области температура понизится на 8-14 °С

Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что со 2 по 4 февраля на всей территории страны, включая южные регионы, прогнозируются аномальные морозы, связанные с вторжением холодных воздушных масс.  

По словам синоптика, в Южном федеральном округе будет «просто аховая температура»

Мэр Краснодара сообщил о подготовке служб к снегопаду:

Так, в Краснодарском крае в первой половине недели температура воздуха опустится на 8-14 °С — до -13 °С или даже до -21 °С. По словам Вильфанда, такое похолодание бывает очень редким. 

В Ростовской области температура понизится на 12-13 °С — до -23 °С. 

Как писали Юга.ру, 26 января в Краснодаре из-за гололеда произошло 130 аварий.

