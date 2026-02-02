Ждут вылета почти 20 часов. В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы из-за атаки БПЛА
В Краснодаре 2 февраля произошли задержки рейсов из-за закрытия аэропорта
2 февраля в аэропорту Краснодара произошла задержка рейсов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже почти 20 часов.
Онлайн-табло аэропорта отображает задержку на вылет для 13 самолетов. Семь из этих рейсов были отложены еще 1 февраля, после введения ограничений. Официально они начали действовать в 17:20 и были сняты лишь спустя 13 часов, что привело к масштабным сбоям в расписании.
Откладываются вылеты в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург, Хургаду, Тель-Авив, Ереван, Екатеринбург и Самарканд. На прибытие задерживаются рейсы из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула.
По данным Министерства обороны РФ, вечером и ночью над Краснодарским краем зафиксировали 16 беспилотных летательных аппаратов. В трех районах региона пострадала инфраструктура.
Как писали Юга.ру, в аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов из-за угрозы атак БПЛА.