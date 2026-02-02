Ждут вылета почти 20 часов. В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы из-за атаки БПЛА

2 февраля в аэропорту Краснодара произошла задержка рейсов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже почти 20 часов.

Онлайн-табло аэропорта отображает задержку на вылет для 13 самолетов. Семь из этих рейсов были отложены еще 1 февраля, после введения ограничений. Официально они начали действовать в 17:20 и были сняты лишь спустя 13 часов, что привело к масштабным сбоям в расписании.