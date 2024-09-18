Что такое хоумстейджинг и как он помогает продать квартиру быстрее и дороже

Хоумстейджинг (от англ. home — дом и stage — сцена) увеличивает рыночную стоимость жилья за счет его стилизации и небольших изменений в обстановке. Стейджер, специалист по хоумстейджингу, обладает навыками одновременно декоратора и менеджера по продажам. В этой колонке специалист по недвижимости компании «Аякс» Екатерина Бублик объясняет, как появился хоумстейджинг, какой дизайн квартир продается лучше всего и чем стейджер полезен продавцу.

Екатерина Бублик специалист по недвижимости компании «Аякс»

Как появился хоумстейджинг и при чем тут театр Идея добавить лоска в продажное жилье зародилась в Америке. В 1972 году риелтор Барб Шварц стала замечать, как плохо выглядит жилье для продажи. Грязно, старый ремонт, неряшливость — продавцы не хотели вкладываться, желая быстрее заключить сделку. Тогда Барб, бывшая сотрудница театра, адаптировала смысл театральных декораций к своей нынешней работе — стала украшать и приводить в порядок квартиры и дома для продажи.

Сейчас хоумстейджинг популярен и в России, например, на Авито есть предложения по упаковке жилья на продажу. Но если продавец обращается в агентство недвижимости, то роль стейджера может примерить на себя и риелтор.

О самом популярном в России дизайне квартир Сегодня больше востребованы квартиры с ремонтом, чем предчистовая отделка. Покупатели выбирают дизайн из уже имеющихся вариантов — готовая во всех смыслах квартира сокращает цикл сделки. Есть дизайн «на все времена» — он, конечно, пользуется большей популярностью. А есть специфический, например, золотые вензеля или красная кухня, — на него нужен свой «купец».

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Самый продаваемый дизайн жилья — «как в гостинице»: больше света, больше пространства, минимализм и натуральные цвета и материалы. Это дерево, камень, бетон, зелень, интересное освещение и функциональные планировки.

Хоумстейджинг способен решить много вопросов. Например, скрыть мелкие минусы типа потертых обоев или показать все плюсы организации пространства, изменив наполнение комнаты. Переставив кресло, ковер или торшер, можно поменять сценарий использования жилья.

Продать вишенку на торте Вообще при продаже жилья важно понять, кто покупатель, чтобы грамотно оформить пространство и добавить деталей для ускорения сделки. В первую очередь необходимо убрать все личные вещи, элементарно привести квартиру в порядок для фотографий. К сожалению, не все владельцы понимают, как важен внешний вид. А он может ускорить продажу и даже повысить цену. Я всегда рекомендую вложить немного больше времени и сил, чтобы получить хороший результат. Покупатель хочет увидеть место, в которое можно заехать и жить — аккуратное, чистое, уютное.

Задачи дизайнера и хоумстейджера кардинально отличаются друг от друга. Последний должен знать все детали, чтобы с минимальными затратами выгодно «продать красоту». Лично я очень люблю создавать уют в квартирах, да и у меня есть несколько устоявшихся приемов, с которыми жилье выглядит лучше.