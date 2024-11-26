«Нет ни одного поражения, которое навсегда». Альфа-Конфа собрала более 1500 бизнесменов и стартаперов в Сириусе

Топовые спикеры, современный формат, только личный опыт, самоирония и смелость говорить об успехах и неудачах. В минувшую среду во дворце спорта «Большой» в олимпийском парке Сириуса состоялось важное событие для бизнес-сообщества региона — Альфа-Конфа.

Конференция стала уже второй для Краснодарского края и по формату напоминала шоу Ted Talks и стендап одновременно. Если описывать тремя словами — модно, стильно, молодежно, только без скрытого сарказма.

В течение дня лучшие предприниматели, владельцы ведущих компаний и преподаватели бизнес-школ выступали перед гостями Альфа-Конфы — креативными, мыслящими, энергичными владельцами бизнесов и теми, кто только мечтает открыть свое дело.

За несколько часов каждый участник Конфы смог окунуться в реальные бизнес-модели и работающие кейсы, получить небанальные советы, инсайты и практические решения от самых продвинутых спикеров, сумевших выстроить современные экологичные компании и личные бренды с реальным доходом до девяти и более нулей. Особо активные участники конференции презентовали себя и свое дело с главной сцены Конфы, под руководством спикеров прямо на сцене отработали навыки самопрезентации, задали вопросы и получили ценные советы, а также выиграли личные консультации и подарки от спикеров мероприятия.

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Думай, делай, упрощай Сила любого бизнеса — в прозрачности и простоте, ведь простая структура дела дает много скорости, — уверен сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, серийный предприниматель Евгений Давыдов, которому выпало разогревать аудиторию Альфа-Конфы в Сириусе.

«Я всегда недооценивал силу простых вещей. Почему-то в России предпринимательство очень связано с изобретательностью и оригинальностью, то есть мы не хотим делать просто бизнес, просто понятную рабочую бизнес-модель. Надо все сделать не как у всех, очень необычно с очень странными названиями, внедрить какие-то странные должности. Всех удивить», — объяснял со сцены Евгений Давыдов.

Почему в мире вообще процветает сложность? Потому что упрощать намного сложнее

Он уверен, что эта прозрачность дает специалисту возможность видеть дальше и шире, прогнозировать, планировать и решать быстро и эффективно.

«Почему в мире вообще процветает сложность? Потому что упрощать намного сложнее. В простоте намного сложнее защищаться, потому что тут только ты и решение, которое надо принять», — таков залог успеха современной компании по мнению спикера.

Выступление Евгения Давыдова на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Выступление Евгения Давыдова на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Евгений уверен, что руководитель и сотрудники должны быть честными по отношению друг к другу и своему делу — не тратить чужое и свое время на никому не нужные, устаревшие задачи. А открытость к изменениям — основная ценность современного бизнес-проекта.

«Чтобы вы обновлялись, надо не только добавлять что-то новое, но и что-то убирать. У нас есть классное правило для сотрудников: через два–три месяца, когда проходит испытательный срок, мы задаем ему вопрос про три самых тупых процесса, которые были у него за эти 2 месяца, где он делал лишние действия, и ребята очень часто их находят... И человек поймет, что здесь можно что-то менять, что в этой компании хотя бы чуть-чуть к нему прислушиваются», — говорит эксперт.

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По его мнению, жизнь, здравый смысл, созидание и эффективность все равно возьмут свое, но эти процессы можно и нужно подталкивать и ускорять.

«Понемногу, шаг за шагом будут приходить новые лидеры, которые будут внедрять более подходящие под текущее время правила. Я знаком с ребятами, которые занимаются парками в Казани, — супер-крутая горизонтальная структура, современная команда — я сам там в какой-то момент захотел поработать. Очень классные ребята. На них начинают смотреть другие институции, как бы этот опыт к себе скопировать, они начинают ездить по городам, запускают программу со Сколково, и все это потихоньку все равно меняется», — рассказал Евгений Давыдов порталу Юга.ру.

Язык тела, зов души Проксемика, семиотика тела, кинетический интеллект. Благодаря эксперту по невербальной коммуникации Михаилу Дементьеву участники Альфа-Конфы в Сириусе теперь наверняка знают, что это такое и как язык тела может помочь или помешать вести коммуникацию с людьми, а значит, и влияет на успешность бизнеса.

«Миллионы лет эволюции мы научены считывать телесную информацию. Позы, жесты мимика, невербальное общение — это не только для других, это, прежде всего, для вас, для того, чтобы вы в первую очередь почувствовали уверенность, которой очень многим людям не хватает», — объясняет Михаил, ведь в своей кандидатской диссертации по языку тела спикера он проанализировал поведение 267 человек и наверняка знает, как язык тела может разрушить то или иное представление о собеседнике.

Выступление Михаила Дементьева на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Выступление Михаила Дементьева на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

«Управляя расстоянием в коммуникации, можно очень многое сообщать собеседникам помимо слов. Движения, которые научно называются адаптеры, — это все те паразитные движения, которые не несут конкретного целевого смысла, но позволяют вам снять стресс: покусывания, почесывания, поправление одежды. Посмотрите, какие адаптеры характерны для вас, как ваше тело сообщает вашим собеседникам, когда вы недостаточно уверены в ответе, недостаточную силу чувствуете в том, что предлагаете. Здесь получается такой прикол, что если вы отловите эти движения и просто перестанете делать их или адаптируете в нечто не столь очевидное для ваших собеседников, вы внутри себя обретете гораздо больше сил и уверенности», — делится «бизнес-хитростями» с гостями Альфа-Конфы Михаил Дементьев.

Уметь быть разным — выгодно

«Если я вижу, что мне человек дает какую-то информацию, если я достаточно к этому чувствителен, если у меня наработано достаточное количество моторных протоколов того, как действовать на конкретное сенсорное воздействие, я могу садаптироваться и на ходу стать другим. Уметь быть разным — выгодно», — выдает готовый инсайт звездный эксперт и автор концепции «Кинетический интеллект».

Заставить работать невозможно «Эпоха принуждения, к счастью, завершается. Нравится нам это или нет. Сегодня мы находимся на стыке этих двух миров. Невозможно заставить людей что-то делать. Материальная мотивация сегодня не работает», — говорит кандидат экономических наук, психолог, эксперт в области развития человеческого капитала Наталия Долина, чье выступление, по признанию многих гостей Альфа-Конфы, сделало их день.

Она уверена, что система принуждения, когда человек работает «на автомате» и не знает, зачем он что-то делает, отмерла, отсюда у многих и наступает то самое «выгорание». А что же тогда работает?

«Вспоминайте, от чего горели глаза, для этого не надо быть психологом. У человека есть свое мнение, свое авторство, когда он может на что-то влиять. Ты своим трудом делаешь вклад во что-то значимое. И задача лидера это описать и, самое главное, учитывать уникальность каждого человека», — отмечает сооснователь IT-платформы Whistle.Expert.

Возможность быть значимым и влиять на выбор — вот секрет успешности и долголетия в бизнесе от Натальи Долиной.

Надо брать то, что тебе легко, а другому — дорого

«Раньше люди встраивались в профессию и должны были соответствовать ожиданиям работодателя. Сегодня наиболее счастлив и успешен тот, кто собрал в себе то, что в нем уже есть от природы и что вопреки развивалось в нем в жизни. То есть он как бы прокачивал одно — то, что надо, а в нем естественным образом от природы есть дары — то, чем человек упакован. Поэтому надо брать то, что тебе легко, а другому — дорого. Вот это и надо делать», — раскрывает свою формулу успеха эксперт.

Выступление Наталии Долиной на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Выступление Наталии Долиной на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

«Я не была психологом изначально. Но это человеческое чувствование мне было интересно. Экономика, музыка, наука — все, что я прокачивала, дало мне свою пользу. В итоге в 37 лет я меняю всю свою жизнь и иду в психологию, психоанализ, коучинг, в раскрытие потенциала, то есть я начинаю заниматься людьми, а до этого я была директором, топ-менеджером в разных компаниях. Все равно от себя не уйдешь. Поэтому задайте вопрос: а что интересно на самом деле? Создавать дело по душе — мне кажется, это самое классное. Потому что если мы встаем на свою тропу, нам сразу все открывается. Сколько я знаю людей, которые потратили десятилетия на тот путь, который вообще не их и даже преуспели в нем», — рассказала в интервью Юга.ру Наталия Долина.

«Открыть в себе творца — доступно каждому. Вот оно, мышление будущего», — доказывает своим примером эксперт со сцены Альфа-Конфы.

Тренировать ощущение счастья Довольно символично, что именно в Олимпийском парке предприниматель, фигурист и хореограф Илья Авербух провел не особо очевидные на первый взгляд параллели между бизнесом и спортом в своем 30-м по счету выступлении по городам России на Альфа-Конфе.

«Нет ни одного поражения, которое навсегда. Вот я стою перед вами и достаточно многого успел добиться, не взяв ту высоту, которую должен был. Но если этого не случилось, то ты себя мобилизуешь и берешь новые вершины», — обратился к участникам Конфы серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. Он отметил, что второе место — не приговор, хотя в спорте высших достижений ценится только победа, а второе место воспринимается, скорее, как фиаско.

И от поражения можно получить очень много КПД, очень много ресурсов

«По практике, от победы ты получаешь удовольствие — неделю, и от поражения [разочарование] — тоже неделю, дальше надо снова выигрывать и искать новые вершины. И моя жизнь во многом сложилась успешно, потому что я не выиграл ту олимпиаду. Это сразу не позволило мне расслабиться. И от поражения можно получить очень много КПД, очень много ресурсов. Нас все равно меряют по последнему результату, нас все равно меряют по тому, к чему мы придем в конце пути», — отметил чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух.

Илья Авербух на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Илья Авербух на Альфа-Конфе в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

В 2018 году в итальянской Вероне Авербух поставил драматический спектакль на льду «Ромео и Джульетта», родившийся именно в сочинском ледовом дворце «Айсберг». Горя мечтой именно на родине героев шекспировской трагедии показать свое творение, продюсер ошибочно рассчитал траты, не учитывая форс-мажоры, и прогорел.

«Я влетел на очень много денег. После этого два с половиной года новогодние елки нас вытаскивали. Зато осталась вот такая история. Осталось то, что выше денег. Деньги вернулись, они пришли. Да, в тот момент я рвал на себе волосы — вот видите, в кепочке перед вами стою, говорил: «Зачем мы вообще сюда приехали?» Но остается что-то большее», — объясняет участникам Альфа-Конфы звездный продюсер.

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Илья говорит, что настоящее искусство или то, что близко к нему, всегда не про деньги, которые тоже придут, но потом и за другое. Но сначала ты работаешь на результат и только потом за гонорар.

«Способность ловить ощущение счастья тоже надо в себе тренировать», — выдает Авербух напоследок, отвечая на вопрос одного из гостей Альфа-Конфы, а заодно напомнив об этом и себе, и всем собравшимся.

Сила в диалоге На Альфа-Конфе подписали два стратегически важных для Краснодарского края соглашений.

Первое, между Альфа-Банком и Черноморским союзом промышленников и предпринимателей города Сочи в лице его президента Анатолия Дианозовича Маргиева, предполагает сотрудничество в развитии и поддержке предпринимателей и взаимодействие в сфере ВЭД.

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Дополнительное соглашение Альфа-Банка с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» в лице директора Александра Тимофеевича Петенко направлено на сотрудничество для подготовки высококвалифицированных банковских специалистов; совершенствование и инновационную поддержку образования; содействие трудоустройству учеников и выпускников Университета; подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров и другие преобразования.

Сочинский институт РУДН не первый год готовит специалистов, востребованных в регионе и за его пределами. По статистике, до 98% выпускников трудоустраиваются в градообразующие бизнес-предприятия курорта, восполняя кадровый голод как среди наемных сотрудников, так и занимая должности руководящего состава. Среди выпускников института — сотни успешных руководителей коммерческих и государственных предприятий сферы гостеприимства — главной градообразующей структуры для Сочи и федеральной территории «Сириус».

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского

Услышать каждого Ну а что думают об Альфа-Конфе обычные участники, которые осознанно решили провести целый день, слушая и воспринимая чужой опыт?

«Я помогаю психологам, тренерам, коучам и всем специалистам смежных профессий осознать, в чем их уникальность, упаковать личный бренд и успешно это продавать. Я реально удивлена тому, что это бесплатная конференция, но в ней действительно очень качественный контент, потому что я хожу и на платные конференции. Я за каждым спикером выписывала то, что я могу использовать в дальнейшем. У меня тут 17 позиций того, что буду применять, использовать в контенте, в рилсах, в тренингах, работая с клиентами на своих курсах. Я тренер ораторского мастерства и многое знаю, но было и много открытий, которые даже не прочитаешь в книгах, это то, что люди прожили своим опытом. У Мэри Кей есть такое выражение: если вы хотите оказаться среди звезд, цельтесь в Луну. То есть если высоко целиться, можно оказаться среди звезд. Чем мы сегодня и занимались», — рассказала Юга.ру брендмейкер Ольга Лебедева из Сочи.

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«Я испытываю серьезные проблемы с набором коллектива, потому что у меня сезонный бизнес — сплотить коллектив за сезон просто невозможно. Поиск сотрудников последний год встал очень остро. Я шел на конференцию целенаправленно задать вопрос Илье Авербуху, потому что моему шоу нужен даже не инвестор, а партнер, потому что один все-таки в поле не воин, несмотря на то, что я многое могу сделать сам. Для меня это было очень полезно, и я надеюсь, что это все-таки даст какой-то толчок», — поделился с корреспондентом Юга.ру индивидуальный предприниматель из Адлера Павел Цветков.

Альфа-Конфа в Сириусе © Фото Кирилла Гужвинского