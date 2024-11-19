Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах. Репортаж с бизнес-завтрака Альфа-Банка в Краснодаре

Согласно исследованию Альфа-Банка, около 75% пользователей онлайн-приложений начинают поиск товаров на маркетплейсах, и только потом смотрят отзывы в поиске браузера. За последний год средний чек на рынке онлайн-торговли, или e-commerce, вырос на 30%.

Чтобы помочь предпринимателям успешно продавать на маркетплейсах, 30 октября Альфа-Банк провел в Краснодаре тематический бизнес-завтрак. Пять экспертов рынка поделились самой свежей аналитикой и инструментами для успешной онлайн-торговли, а затем обсудили с бизнесменами самые острые вопросы.

Юга.ру побывали на мероприятии и узнали все самое интересное о работе с маркетплейсами в 2024/25 годах.

Тренды рынка e-commerce 2024–2025 годов: миллениалы, ностальгия и нейросети

Начальник управления продвижения отраслевых решений Альфа-Банка Ирина Максюта рассказала, где брать идеи для онлайн-торговли. Помимо развития насмотренности на выставках, форумах и Pinterest, эксперт рекомендует следить за трендами маркетинга. Один из таких — смена поколения покупателей.

Сегодня на маркетплейсах чаще других покупают миллениалы — согласно теории поколений, это дети начала 1980-х — середины 1990-х годов. Их догоняют зумеры (рожденные в середине 1990-х — начале 2010-х).

Отличия в восприятии маркетинга разными поколениями стоит использовать при продаже и выборе площадки для рекламы товара. Так, миллениалам нравится наблюдать за страницами брендов в соцсетях и видеть за ними живого человека. Поколение, заставшее расцвет компьютерных игр, активно включается в геймификацию (квизы, квесты, лотереи, розыгрыши). Зумеры же любят короткие ролики, яркий визуал и вау-маркетинг, опираются на мнение блогеров и ценят персонализацию. И те, и другие подвержены дофаминовым покупкам: крупные траты мало доступны молодым людям, а быстрый шопинг приносит немедленное удовольствие от обладания вещью.

Любопытное противоречие наметилось у следующих двух трендов. Из-за демографического кризиса аналитики ожидают спад продаж детских товаров. Тогда как в этой же категории активно раскупают культовые вещи конца 1990-х — начала 2000-х: приставки «Денди», «Тетрисы», конфеты Mamba и другие. Такой тренд на ностальгию задают миллениалы, основное ядро пользователей маркетплейсов.

Ирина Максюта © Фото Ильи Будного

Ирина Максюта © Фото Ильи Будного

Ирина Максюта © Фото Ильи Будного

А вот как выглядят топ-4 популярных категорий в e-commerce: готовая еда и продукты из магазинов и блюда из ресторанов (15,3%);

мебель и товары для дома (14,7%);

одежда и обувь (14,4%);

бытовая техника и электроника (14,3%).

Быстрее всего на маркетплейсах растут фармацевтика, спорттовары, медицинские бытовые товары, бытовая техника для маленьких квартир, техника с VR-технологиями, мебель, цветы и букеты и товары для творчества.

Яркий тренд этого года — использование нейросетей. Например, нейросеть Альфа-Банка помогает пользователю создать описание товара, ответить на отзывы, отработать возражения, придумать контент-план, создать рекламный пост. Но за ней все же нужно приглядывать: искусственный интеллект может ошибаться.

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Помимо трех китов онлайн-торговли — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — растут и нишевые маркетплейсы, такие как «Золотое яблоко» и «Детский мир». Для успешных продаж спикер советует комбинировать каналы продаж, а еще — работать над брендом, ведь, по прогнозам аналитиков, через 2-3 года на маркетплейсах практически не останется «ноунеймов».

Несмотря на постоянно меняющиеся правила торговых площадок, по данным Альфа-Банка, больше 60% продавцов, которые вышли на маркетплейсы в 2022 году, остались работать к концу 2023-го.

Бизнес-завтрак Альфа-Банка в Краснодаре © Фото Ильи Будного

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Как стать успешным селлером Следующим на завтраке выступил руководитель службы привлечения новых продавцов «Яндекс Маркета» Роман Эргашев. Он дал будущим селлерам советы для успешного старта на маркетплейсах. При выборе ниши Роман советует ориентироваться на четыре быстрорастущие категории: одежда и обувь (рост в 3,7 раз за год), товары для дома (2,6), категория бьюти (2,3) и товары для детей (1,5). Одним из самых важных условий успеха на маркетплейсе эксперт считает работу с фото, отзывами и карточками товара. По мнению спикера, количество подробных отзывов о товаре напрямую влияет на продажи: покупатель хочет примерить на себя реальный опыт такого же покупателя. Например, чтобы мотивировать пользователя на отзыв о покупке в «Маркете», продавец может подарить за него определенное количество баллов «Плюса» (1 бонус равен 1 рублю). В дальнейшем их можно потратить в любых сервисах «Яндекса»: «Такси», «Еде», «Лавке» и других. Но решающим фактором выбора товара по-прежнему осталась цена. Чтобы сделать покупку доступной, селлерам стоит подключить бесплатные финансовые сервисы маркетплейса: сплит и рассрочку.

Выступление Романа Эргашева на бизнес-завтраке Альфа-Банка в Краснодаре © Фото Ильи Будного

Выступление Романа Эргашева на бизнес-завтраке Альфа-Банка в Краснодаре © Фото Ильи Будного

Выступление Романа Эргашева на бизнес-завтраке Альфа-Банка в Краснодаре © Фото Ильи Будного

Как банк-партнер помогает бизнесу расти

Для успешной онлайн-торговли важно не только знать тренды и особенности рынка, но и найти удобный банк, закрывающий все финансовые потребности. Альфа-Банк предлагает сразу несколько удобных решений для селлеров: помощь по созданию собственного сайта, сервис онлайн-бухгалтерии, финансовую аналитику, регистрацию бизнеса, внесение данных в налоговую службу и другие. Недавно Альфа-Банк запустил нейроофис — виртуальное отделение, специалисты которого решают рутинные бизнес-задачи: составляют контент-план, рекламные тексты и скрипты продаж, формируют описания вакансий и вопросы для собеседований и другие.

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