Латиницу не понимают, кириллицу не любят. Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали

Власти Краснодара запретили вывески на иностранных языках с 1 сентября. С каждым нарушением будут разбираться индивидуально: от предписания бизнесмену до демонтажа незаконной вывески. Юга.ру узнали у предпринимателей Краснодара, сколько они потратили на новые русифицированные вывески и как отнеслись к нововведению. Юлия Раменская владеет детским садом «Маленький я». Бизнес она купила уже готовый. Сад ей достался со зданием, мебелью и вывеской. «Идея сменить название, сделав его русским, мне пришла практически сразу. Потому что little me не всегда воспринимают люди, особенно взрослые. Они не могли его прочесть и правильно произнести. На экскурсиях порой приходилось расшифровывать значение. Когда закон вступил в силу, я уже была готова играть по правилам», — призналась девушка.

По словам Юлии, её детский сад воспринимают по логотипу — слоникам, поэтому русское название не помешало продвижению и узнаваемости бренда. Никаких изменений владелица не почувствовала и от нововведений не пострадала. Смена двух навигационных баннеров и вывески, включая работу дизайнера, производство и монтаж, обошлись ей в 32 тыс. рублей. «У меня достаточно ровное отношение к новым правилам благоустройства. Дискомфорта от англоязычных названий не испытываю, но если всё будет на русском языке, мне будет приятно», — подытожила Юлия.

Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного

Однако лазейка в новых правилах благоустройства всё-таки есть. Правила не регулируют написание слов в товарных знаках. Ситуацию прокомментировала владелица арт-секонда SNOVA Светлана Эннс. «В конце зимы 2023 года я сняла помещение и начала делать ремонт, имея утвержденное название магазина. Зная российский закон, уже тогда начала регистрировать товарный знак», — рассказала Света. Скоро девушка получит документы, официально разрешающие, чтобы на вывеске красовалось SNOVA на латинице. Это стоит около 35 тыс рублей. Она платила пошлины в два этапа, ещё остался финальный платёж примерно 10 тыс. рублей. «Отношение к нововведению у меня негативное, поскольку в прошлом я дизайнерка, которая понимает, насколько это важно для восприятия. Например, в консервативном Китае вывески на русском языке считаются премиальными и поощряются. Местные мыслят так: значит, туда приходят иностранцы, значит, в них есть что-то особенное», — рассказала Эннс. Также она напомнила, что английский язык — международный. «Его преподают в школах, он понятен. И в визуальном плане смотрится симпатичнее. Что ни говори, наша кириллица внешне некрасивая с этими Ц, Ч, Ш, Щ. Думаю, дизайнеры со мной согласятся, что какой шрифт ты ни подбери к латинице, она будет смотреться более выигрышно, чем кириллица», — объяснила девушка. Если говорить о названии магазина SNOVA, то Светлана считает, что вывеску на русском языке СНОВА люди могут читать по-английски как ЧОБА. Такое смешение ей не нужно.

Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного