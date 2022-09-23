25 сентября в краснодарской «Галерее Ларина» представят книгу-исследование «Формула грёз. Как соцсети создают наши мечты». На презентации выступит её авторка — исследовательница медиа и культуры селебрити Катя Колпинец. Помимо рассказа о книге она проанализирует аккаунты гостей и разыграет подарочный экземпляр.

Редактор Юга.ру Александр Гончаренко прочитал её и поговорил с Колпинец, чтобы рассказать о том, почему запрещенная соцсеть — женская по духу и цифрам, не поздно ли ее удалять и как сами создатели Инстаграма* отреагировали на спецоперацию.

В книге всё только об Инстаграме*?

Нет. Колпинец разбирает многие популярные соцсети — например, Facebook**, ВКонтакте, YouTube, Pinterest и TikTok. Но больше всего внимания она уделяет именно Инстаграму* — в 2010-х он стал законодателем визуального духа времени.

Колпинец заключает, что теперь «все и всё стремятся выглядеть так, чтобы быть достойными поста или хотя бы сторис». Праздники и вечеринки, путешествия и деловые поездки, квартиры и домашние животные — свою жизнь люди оценивают по тому, способна она стать контентом или нет.

А это точно первое серьёзное исследование соцсетей на русском?

Да. С начала 2010-х в мире опубликовали немало глубоких и обстоятельных работ о соцсетях. Но ни одна не переведена на русский, и в своей книге Колпинец собрала из них главное, ссылаясь на оригиналы. Книжки с названиями в духе «Как сделать селфи мечты» или «1,5 способа раскрутить аккаунт», конечно же, к исследованиям не относятся.

Кроме статей и книг коллег-ученых Колпинец прибегает и к личному опыту. Например, в начале она признается, что удаляла со своего телефона Инстаграм* десяток раз. А в середине делится чувственной историей о несостоявшихся отношениях, в которых ее завораживала смесь аналогового и цифрового: «Физическое присутствие человека рядом и цифровые, мимолетные знаки внимания от него были мне одинаково приятны (а их отсутствие злило). В этой смеси было много трогательного и комичного».

На чем основана книга?

Помимо исследований соцсетей Колпинец вплетает в повествование истории популярных аккаунтов. Из российских сюжетов это, прежде всего, развод телезвезды Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым, после которого аудитория ее инсты выросла в несколько раз. Также в книге описаны истории краснодарской блогерки «Мама отличника» или Екатерины Диденко, чей муж и несколько друзей погибли в бассейне с сухим льдом, и многие другие случаи.

Самый нетривиальный сюжет случился с Катей Киттель и ее мужем, музыкантом Павлом Бесфамильным. В день его смерти Киттель сделала селфи с трупом и опубликовала фото во «ВКонтакте» с подписью «лучший и самый близкий человек отправился в Вальгаллу». После этого блогерку засыпали угрозами и оскорблениями, на что Катя ответила, что они с мужем много говорили о смерти, он был согласен на посмертное селфи и поступил бы так же.

Как изменился Инстаграм* за 12 лет?

И речь не о блокировке в РФ.

Инстаграм* появился в 2010 году, и сначала в нем видели игрушку для импульсивного и спонтанного обмена мобильными фото. Но во второй половине 2010-х соцсеть превратилась в место напряженной работы для миллионов людей. Помимо блогеров, пиарщиков, сммщиков, бизнесменов и всех остальных, кто монетизируют свои аккаунты, пользователи сегодня работают над шлифовкой своего цифрового «я».