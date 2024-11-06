Безопасность в ПВЗ: как система видеонаблюдения помогает соблюдать правила маркетплейсов. Разбираемся с экспертом

По данным исследования T-Bank eCommerce, во втором квартале 2024-го количество продавцов на маркетплейсах в России выросло на 22% год к году. Большинство (53%) селлеров торгуют на Wildberries, 30% — на Ozon, 14% — на «Яндекс Маркете». В первом полугодии 2024-го Краснодарский край оказался в лидерах по приросту оборотов продавцов с результатом в 44%. С ростом количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) ужесточаются и требования к безопасности и прозрачности их работы. Их можно выполнить, внедрив современную систему видеонаблюдения. Вместе с экспертом «Ростелекома» Алексеем Коротких попробуем разобраться, какое оборудование для видеонаблюдения поможет обезопасить ПВЗ от мошенничества, разрешить конфликты с клиентами и защитить бизнес от штрафов со стороны маркетплейсов.

1. Зачем устанавливать видеонаблюдение в ПВЗ Играть по правилам маркетплейса: выполнить требования и избежать штрафов Каждый маркетплейс прописывает в договоре с собственником ПВЗ свои требования к видеонаблюдению. Например, Wildberries обязывает установить в пункте выдачи не менее 2 камер видеонаблюдения: на складе и в клиентской зоне. Передать записи по запросу маркетплейса нужно в течение 6 часов, штраф за нарушение этого срока — 10 тыс. рублей.

Сама по себе камера только фиксирует происходящее. Видеозаписи хранятся и обрабатываются на облачных серверах. То есть ядро системы видеонаблюдения — это облачное хранилище.

Несколько лет назад, объясняет Алексей Коротких, классическая система видеонаблюдения включала камеру, видеорегистратор с жесткими дисками и компьютер, которые стояли у клиента. Чтобы найти интересующий кусок записи, приходилось отсматривать большой объем материала. Современный же облачный сервис не занимает пространства: на стороне клиента остается только IP-видеокамера, подключенная к интернету. Она передает данные на облачные серверы, где они обрабатываются и хранятся. Владелец ПВЗ может просматривать видео с камер в личном кабинете из любой точки мира, где есть интернет.

Сейчас 3 камеры с функцией бесшовной (непрерывной) записи и хранением в облаке 90 дней — это тот «гигиенический минимум», который необходим в большинстве ПВЗ. Кроме того, например, маркетплейс Wildberries при подключении нового пункта выдачи заказов требует вести запись монитора сотрудника. Так что в перспективе количество камер может вырасти до пяти, считает Алексей, — маркетплейсы хотят иметь больше данных и доступ к ним, чтобы минимизировать риски претензий от покупателей.

«Если сравнивать шаговую доступность маркетплейсов 4–3 года назад и сейчас, то она сократилась до 150 метров в крупных населенных пунктах. Например, в Краснодаре в радиусе 150–200 метров от многоквартирного дома всегда есть несколько ПВЗ, причем часто одного и того же маркетплейса. Прирост новых пунктов выдачи составляет до 15% в год. Люди приходят в эти ПВЗ физически, и, как в любой организованной точке, там требуется контроль происходящего. В случае конфликтов система видеонаблюдения помогает собирать доказательства и выявлять первоисточники проблем», — рассказывает Алексей Коротких.

© Фото ПАО «Ростелеком»

© Фото ПАО «Ростелеком»

Мошенничество и конфликты на ПВЗ — не сюжет детектива, а реальность Происшествия на ПВЗ случаются регулярно, и в каждом из них качественная видеозапись может помочь следствию установить обстоятельства дела. Один из последних инцидентов в ПВЗ в Краснодаре произошел 17 сентября 2024-го на улице Тепличной. Пьяный мужчина зашел в ПВЗ и попросил сотрудницу помочь ему вызвать такси, а после набросился на нее. Девушка выбежала на улицу, но нападавший последовал за ней. Позже ей удалось вернуться в ПВЗ и закрыться на ключ.

Нередко ПВЗ страдает и от «внутренних воров». Одну из таких преступных схем раскрыли в 2023 году в Москве: мошенники нанимали подставных работников ПВЗ, чтобы они копировали и передавали им ключи от помещений. Когда «сотрудник» выходил на смену, преступники заказывали в пункт дорогие товары, а потом отменяли покупку. Деньги за заказ возвращались, а гаджеты оставались в пункте выдачи, откуда их ночью выносили мошенники.

По данным МВД, в июле 2024-го в Краснодаре задержали 37-летнюю жительницу по делу о мошенничестве. Экс-менеджер пункта выдачи полгода бесплатно заказывала мебель, декор, детские вещи и посуду с четырех фейковых аккаунтов. Общая стоимость похищенного составила 1,9 млн рублей.

С 1 октября 2024-го Ozon собирался внедрить штраф 10 тыс. рублей за отсутствие онлайн-доступа к камерам в ПВЗ с тарифом «Максимум бренда». Однако в сентябре маркетплейс объявил, что подключиться к облачному хранилищу можно по желанию. Компания планирует самостоятельно просматривать такие видео «для разбора претензий». «Во всех ПВЗ всё равно должны быть установлены камеры — две в пунктах с тарифом «Максимум бренда» и одна в «Домашних». Правило об этом давно закреплено в нашем договоре», — добавили в Ozon.

© Фото ПАО «Ростелеком»

2. Что предлагают лидеры рынка

На фоне ужесточения требований к безопасности владельцу ПВЗ недостаточно просто установить камеры. Оборудование должно работать бесперебойно и сохранять качественную картинку.

Так, «Ростелеком» предлагает готовое решение под ключ по всем требованиям маркетплейсов. Сегодня к облачному сервису «Ростелекома» подключены свыше 8,5 тыс. камер, или около 2 тыс. ПВЗ со всей России, из них на юге страны — более 1500 камер, или 433 ПВЗ. Несмотря на то, что камеры записывают происходящее непрерывно (согласно требованиям маркетплейса), система умеет выделять главное:



«Мы можем настраивать услугу под потребности клиента: писать сплошной поток или конкретные события. Последнее работает наподобие тайм-кодов: если в кадре что-то происходит, например, есть движение или какой-то звук, этот кусок записи выделяется в отдельное событие. Чтобы разобраться в происходящем, пользователю не надо просматривать большие объемы пустого материала, достаточно выбрать интересующее по дате-времени из уже выделенных событий», — объясняет Алексей.

Самое важное преимущество видеооборудования провайдера — полная защита информации: все видеозаписи зашифрованы и хранятся на сертифицированных серверах, что исключает утечку данных. «У «Ростелекома» есть свой центр обработки и хранения данных. Облачные данные хранятся внутри контура компании, тогда как большая часть рынка арендует подобные площадки», — добавляет Алексей.

Еще один плюс системы видеонаблюдения «Ростелекома» — гарантированное сохранение записей при сбоях в интернете. В камерах провайдера установлены карты памяти. Когда интернет сбоит, видео архивируется на эти карты. При восстановлении соединения сохраненный видеоархив автоматически загружается в облако.

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Видеооборудование «Ростелекома» можно купить (одним платежом или в рассрочку на год) или протестировать, взяв в аренду.

«У «Ростелекома» есть два тарифных плана видеонаблюдения для ПВЗ — «лайт» и «про», которые различаются качеством записи (1 против 2 битрейтов). Мы видим по собственному спросу, что свыше трети клиентов готовы платить больше за более качественный сервис. Эти данные можно экстраполировать на рынок в целом: примерно треть российских ПВЗ согласны установить дополнительные сервисы для минимизации рабочих рисков», — отмечает Алексей Коротких.